Cum a folosit Ucraina „mașinile zombie” pentru a spulbera fortificații și pentru a captura sute de ruși, într-un contraatac care a zguduit frontul

Kievul a ținut operațiunea botezată „Vivaldi” sub secret timp de luni de zile, iar comandantul Corpului 3 de Armată a afirmat că vor urma și alte vești, descriind ultima actualizare drept „al treilea sezon” dintr-o serie în patru părți.

Ucraina a capturat 250 de soldați ruși într-un contraatac îndrăzneț, în cadrul căruia a folosit pentru prima dată așa-numitele „mașini-zombie” pe linia frontului, au anunțat liderii de la Kiev.

Generalul de brigadă Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3 de Armată, a declarat că trupele sale au recucerit peste 50 de kilometri pătrați de teritoriu la nord de orașul Lîman, în cadrul Operațiunii Vivaldi.

„Inamicul a fost indus în eroare și a ratat adevărata lovitură”, a spus Bilețki, citat de Ukrainska Pravda, menționând că trupele sale au efectuat o manevră de diversiune către un sat înainte de a lansa atacul asupra localității Nove, o altă așezare mică a cărei capturare a asigurat un cap de pod pentru un avans ulterior.

Mașini-zombie

Al 3-lea Corp de Armată a transformat vehiculele blindate din era sovietică în „mașini-zombie” fără pilot, folosindu-le pentru a arunca în aer cele mai puternic fortificate poziții ale Rusiei, a spus generalul.

Bilețki a afirmat că unități întregi de soldați ruși s-au predat pe măsură ce trupele ucrainene au avansat, inclusiv piloți de drone, artileriști și ofițeri.

Vehiculele au fost de mult timp transformate în dispozitive explozive improvizate, dar noile tehnologii permit scoaterea șoferului din ecuație.

O mașină încărcată cu explozibil se îndreaptă spre pozițiile rusești. FOTO: Captură de ecran din clipul publicat de „Corpul 3 de Armată” al Ucrainei

Firmele ucrainene pot transforma vehiculele vechi în drone pilotate de la distanță, care pot parcurge distanța pe care le-o permite rezervorul de combustibil.

Mașina încărcată cu explozibil explodează aproape de pozițiile rusești. FOTO: Captură de ecran din clipul publicat de „Corpul 3 de Armată” al Ucrainei

Imaginile filmate în timpul Operațiunii Vivaldi arată un transportor blindat BTR-60 din era sovietică, transformat într-o „mașină-zombie”, care gonește pe un teren noroios, apoi explodează într-o minge de foc.

Al treilea sezon

Kievul a ținut operațiunea sub secret timp de luni de zile, iar comandantul a afirmat că vor urma și alte vești, descriind această actualizare drept „al treilea sezon” dintr-o serie de patru părți.

Analiștii au descris această ofensivă drept cea mai semnificativă de până acum din acest an și au afirmat că va reduce presiunea asupra „centurii de fortărețe” din Donețk.

Volodimir Zelenski a salutat „rezultatele importante obținute de trupe în sectorul Lîman”.

Se consideră că forțele ucrainene au izolat un avans rus pe această porțiune a liniei frontului din regiunea Donețk și au înconjurat trupele Moscovei într-un „cazan”.

Ce spun bloggerii de război ruși

Moscova a reacționat lent la avansul ucrainean, iar bloggerii militari ruși furioși au dat vina pe o cultură a minciunii în cadrul lanțului de comandă, scrie The Telegraph.

Al 3-lea Corp de Armată a folosit „arme combinate” pentru a localiza, bruia și distruge apărarea Rusiei înainte de a lansa atacuri mecanizate, a afirmat Art Jockey, un blogger militar de limbă rusă cunoscut pentru comentariile sale independente.

„Totul este destul de simplu, cel puțin în teorie”, a spus canalul, dar Ucraina a preluat avantajul transformând teoria în practică.

„Dacă forțele armate ruse nu reușesc să se adapteze rapid, atunci anul viitor, chiar și din punct de vedere militar, se anunță a fi foarte, foarte interesant”, a concluzionat acesta.

Transformarea vehiculelor militare în „mașini zombie”

Transformarea vehiculelor obișnuite în „mașini-zombie” prezintă mai multe avantaje, a afirmat „David”, un inginer ucrainean care a contribuit la dezvoltarea tehnologiei alături de Drone Fight Group, potrivit The Telegraph.

Mașinile pot circula repede, pot transporta încărcături utile mult mai mari și pot parcurge distanțe mai lungi.

Prizonieri ruși. FOTO: Captură de ecran din clipul publicat de „Corpul 3 de Armată” al Ucrainei

„Un alt factor important este faptul că pe piață există o mulțime de mașini ieftine la care putem conecta sistemul nostru, iar acestea sunt gata de acțiune”, a spus David, a cărui companie a furnizat două mașini-zombie Corpului 3 de Armată și a acceptat comenzi pentru cel puțin încă trei.

Se preconizează că cererea pentru acest sistem, care costă aproximativ 4.000 de dolari, va crește și mai mult în această iarnă, pe măsură ce vehiculele terestre fără pilot mai mici se vor împotmoli în noroi.

Mașinile „zombie” pot fi controlate prin Starlink sau prin rețeaua de telefonie mobilă 4G.

„Soldații pot trece la legături de date alternative (dacă Rusia reușește să blocheze o conexiune)”, a declarat David pentru The Telegraph.

Corpul 3 de Armată a folosit această armă pentru prima dată în aprilie, a adăugat el, când a pregătit terenul pentru Operațiunea Vivaldi.

Dezvăluirea operațiunii Vivaldi

Al 3-lea Corp de Armată a anunțat public Operațiunea Vivaldi pe 15 septembrie, după săptămâni de tăcere informațională strictă.

Printre obiectivele declarate se numără respingerea forțelor ruse, blocarea tacticilor lor de infiltrare și întreruperea liniilor de aprovizionare.

În prima fază, forțele ucrainene au eliminat focarele de infiltrare rusești din jurul localităților Novoselivka, Iarova, Koroviahii Iar și Oleksandrivka și au eliberat satul Serednie, fază pe care Bilețki a descris-o drept „o fază de conturare și pregătire”.

Bilețki a lăsat să se înțeleagă că vor urma și alte acțiuni. „Vivaldi, după cum știe toată lumea, are patru anotimpuri. Acesta este primul dintre ele”, a spus el atunci.

Pe 20 septembrie, forțele ucrainene au anunțat rezultatele celei de-a doua faze, declarând că au eliberat localitățile Șandriholove și Derilove și au stabilit controlul deplin asupra localității Drobișeve. Pe parcursul primelor două faze, corpul de armată a declarat că a recucerit 125 de kilometri pătrați de teritoriu.

Forțele ruse ar fi pierdut aproximativ 800 de soldați în timpul celei de-a doua faze și peste 3.000 în total pe parcursul primelor două faze.

Bătălia pentru Donbas

Frontul din regiunea Donețk rămâne deosebit de important, în condițiile în care președintele rus Vladimir Putin și-a propus să cucerească părțile rămase sub control ucrainean din Donbas.

Kremlinul a cerut de mult timp controlul deplin asupra acestor regiuni ca condiție pentru o eventuală soluționare a conflictului.

Ucraina a refuzat să renunțe la teritoriu pe care încă îl controlează și să recunoască suveranitatea Rusiei, ca o condiție prealabilă pentru pace și a solicitat în repetate rânduri Rusiei să accepte un armistițiu necondiționat.

Conform ultimei declarații a lui Zelenski, cele mai intense lupte au loc în prezent de-a lungul axelor Pokrovsk, Kostiantinivka și Lîman, în timp ce forțele ucrainene desfășoară, de asemenea, operațiuni de luptă în regiunile Zaporojie, Harkov și Sumî.

Putin vrea regiunea Donbas în șase luni

Veștile despre ofensiva ucraineană vin în contextul în care Rusia forțează avansul în Donețk, pe care Vladimir Putin l-ar vrea cucerit în următoarele șase luni.

Surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Bloomberg că Putin a stabilit acest nou obiectiv după ce, anterior, stabilise sfârșitul acestui an ca termen limită.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington, Putin și-a modificat „termenele limită” pentru cucerirea Donbasului de cel puțin 15 ori de la începutul războiului pe scară largă.