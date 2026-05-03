Cum a forțat Meryl Streep producătorii „Diavolul se îmbracă în Prada” să-i dubleze salariul cu un singur cuvânt

Câștigătoarea a trei premii Oscar a dezvăluit recent că a folosit o strategie extrem de îndrăzneață pentru a-și securiza veniturile la Hollywood, potrivit Business Insider și BBC.

În cadrul unui interviu la emisiunea Today , alături de colegii ei de distribuție Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci, Meryl Streep a dezvăluit recent că, inițial, a refuzat oferta de a juca în filmul din 2006 „Diavolul se îmbracă în Prada”, dar nu pentru că nu-și dorea rolul.

Cei patru actori s-au reunit în platou special pentru a promova lansarea noului lor film, continuarea extrem de așteptată „Diavolul se îmbracă în Prada 2”.

„Știam că va fi un succes”, i-a spus Streep prezentatoarei Jenna Bush Hager. „Scenariul era excelent. M-au sunat, mi-au făcut o ofertă, iar eu am spus: «Nu» Am vrut să văd dacă îmi dublează suma cerută, iar ei au acceptat imediat și au spus: «Sigur.»”

„M-am gândit: «Am 56 de ani. Mi-a luat atâta timp să înțeleg că pot face asta»”, a spus actrița care în prezent are 76 de ani. Ea a câștigat trei premii Oscar pentru rolurile din „Kramer contra Kramer”, „Alegerea Sophiei” și „Doamna de Fier”.

Filmul original „Diavolul se îmbracă în Prada” a fost lansat oficial în cinematografe în anul 2006 și a încasat peste 326 de milioane de dolari la nivel global. Continuarea sa a debutat pe marile ecrane pe 1 mai 2026.