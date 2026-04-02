Cum au fost găsite coiful dacic de la Coțofenești și brățările de aur. „Erau învelite în prosop și îngropate” / Detalii despre starea tezaurului

Exponate din cadrul expozitiei Aurul si argintul antic al Romaniei și coiful de aur de la Coțofenești.

La mai bine de un an de la jaful de la Muzeul Drents din Olanda, coiful de aur de la Cotofenești și cele trei brățări de aur au fost recuperate, a anunțat presa olandeză. Fostul director al Muzeului de Istorie a României, care a fost concediat după jaf, a oferit pentru HotNews primele detalii despre starea în care se află tezaurul.

„Dimineață am fost informat de colegii mei din Olanda. După-masă va fi conferință la Muzeul Drents, atunci vor fi prezentate piesele”, a declarat Ernest Oberländer-Târnoveanu, pentru HotNews.

Întrebat dacă știe în ce stare sunt, fostul director al Muzeului Național de Istorie a spus că ele „sunt intacte”.

„Nu vă pot da alte detalii, vă pot spune că au fost învelite în prosop. Au fost găsite îngropate”, a spus mai Târnoveanu pentru HotNews.

„Din asigurare, se va scădea costul restaurării”

România a fost deja despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Fostul director de la Muzeul Național de Istorie a explicat ce se întâmplă acum cu banii după ce aceste piese au fost recuperate.

„Conform contractului de asigurare, în cazul în care bunurile sunt recuperate, se restituie asigurarea. În cazul în care bunurile au fost recuperate, dar au suferit daune, din asigurare se va scădea costul restaurării. În acest moment, Ministerul Culturii și Ministerul de Finanțe, care au gestionat banii, vor trebui să ia măsurile necesare”, a explicat Ernest Oberlander-Târnoveanu.

„După ce se repatriază, bunurile vor fi examinate”

„După ce se repatriază, bunurile vor fi examinate cu atenție să se vadă dacă în timpul operațiunii de furt sau de îngropare, de manipulare a pieselor după furt, ele au suferit daune. Brățările sunt solide, n-au cum să sufere deformări mecanice. Dar în cazul Coifului, el trebuie examinat cu mare atenție pentru că el a fost scăpat. A căzut din mâna hoțului în timp ce a fost scos din vitrină”, a mai explicat Târnoveanu.

Ernest Oberlander-Târnoveanu a fost demis pe 28 ianuarie 2025, după 15 ani în funcția de director al Muzeului Național de Istorie al României. Demiterea a venit ca urmare a furtului tezaurului dacic.

Ernest Oberlander-Tarnoveanu.

Coiful și cele trei brățări de aur au fost furate de la Muzeul Drents în dimineața zilei de 25 ianuarie a anului trecut.

Parchetul va ține o conferință de presă în această după-amiază, la ora 14:00 (n.r. 15:00 în România), la Muzeul Drents, pentru a explica ultimele evoluții ale anchetei privind comorile de artă românești.

Urmărește LIVETEXT principalele informații despre recuperarea coifului de la Coțofenești