Coiful de la Coțofenești și două din brățările de aur au fost recuperate, la 14 luni de la jaful de la Muzeul din Drents / Cea de-a treia brățară dacică, încă dispărută

Coiftul de la Coțofenești și două brățări dacice, recuperate de autoritățile olandeze Foto: Profimedia

Coiful de aur de la Coțofenești a fost recuperat, a anunțat joi publicația olandeză RTV Drenthe. De asemenea, au fost găsite și două brățări de aur dintre cele trei furate. Recuperarea tezaurului a fost confirmată de Ministerul român de Externe pentru HotNews. Într-o conferință de presă, procurorii olandezi au anunțat că cea de-a treia brățară este încă dispărută. Recuperarea celor trei artefacte s-a făcut după ce suspecții au cooperat în ancheta penală. În cursul acestei zile, cele trei obiecte de artă au fost predate autorităţilor române.

19:10

Nicușor Dan, după recuperarea tezaurului dacic: Autoritățile române au responsabilitatea de a-și asuma pe viitor o gestionare mult mai atentă

Președintele Nicușor Dan a salutat joi, într-un mesaj postat online, recuperarea Coifului de la Coțofenești și a două dintre cele trei brăţări dacice din aur furate anul trecut de la Muzeul Drents din Olanda. El a felicitat munca anchetatorilor în acest caz și a transmis autorităților române că trebuie să-și asume pe viitor o gestionare mult mai atentă a unor astfel de obiecte de patrimoniu.

18:15

Parchetul olandez: Artefactele româneşti furate au fost returnate României

Coiful de aur de la Coţofeneşti şi două dintre cele trei brăţări dacice din aur furate anul trecut de la Muzeul Drents din Olanda şi recuperate au fost returnate României, a anunţat joi Parchetul olandez într-un comunicat de presă.

Rareş-Petru Stan şi Daniela Buruiană, reprezentanţi ai Parchetului din România, au preluat joi după-amiază artefactele de la procurorul-şef Corien Fahner, de la Parchetul din Olanda de Nord, relatează Agerpres. Evenimentul a avut loc în Vechea Sală de Consiliu, parte a Muzeului Drents din provincia Drenthe, în Assen, în condiţii sporite de securitate, agenţi de ordine fiind staţionaţi nu doar la intrare, ci şi în apropierea piedestalului unde au fost expuse artefactele.

„Suntem extrem de încântaţi de returnarea acestor comori de artă excepţionale. A fost o adevărată aventură plină de peripeţii. În special pentru România, dar şi pentru personalul Muzeului Drents”, a declarat procuroarea Corien Fahner în cadrul evenimentului, desfăşurat în prezenţa presei. „Desigur, vom continua să căutăm brăţara dacică încă dispărută”, a adăugat ea.

16:00

MAE: România va returna „proporțional” garanția primită

În prima reacție oficială după recuperarea coifului de la Coțofenești și a două dintre cele trei brățări de aur, Oana Țoiu, ministra de Externe, transmite că România va restitui „proporțional” suma de aproximativ 6 milioane de euro, „după ce expertiza de specialitate va confirma starea de conservare a obiectelor”.

Fostul director al Muzeului Național, Ernest Oberlander-Târnoveanu explicase, anterior, pentru HotNews că, „în cazul în care bunurile au fost recuperate, dar au suferit daune, din asigurare se va scădea costul restaurării. În acest moment, Ministerul Culturii și Ministerul de Finanțe, care au gestionat banii, vor trebui să ia măsurile necesare”.

15:30

Coiful are daune minore

Coiful de aur de la Coțofenești a suferit daune minore. „Prezintă câteva îndoituri, dar acestea pot fi reparate complet. Brățările nu sunt avariate”, a spus procurorul.

„Cred că orice restaurator ar dori să repare acest coif pe gratis. Trebuie să fie îndoită”, spune Robert Van Langh, actualul director al muzelui Drents, numit după comiterea jafului. „Nu poți lipi bucățile desprinse înapoi pe un coif ca acesta. S-a mai făcut asta înainte cu lipici. Probabil că lipiciul acela s-a desprins în timpul jafului. Ar trebui să fie lipită din nou.”

15:20

Avocații suspecților, implicați în recuperare

„Obiectele de artă ne-au fost predate ieri prin intermediul avocaților inculpaților. În cadrul acestui proces s-au încheiat acorduri procedurale. Conținutul acestor acorduri va fi discutat în scurt timp în sala de judecată”, a explicat procurorul.

Procesul celor trei suspecți, aflați acum în arest, este programat să înceapă la mijlocul lunii aprilie.

Artefactele vor fi returnate României cât mai curând posibil, a anunțat procurorul.

15:10

O brățară, încă de negăsit

Doar două dintre cele trei brățări dacice au fost recuperate. Cea de-a treia este încă dispărută.

Procurorii precizează că artefactele au fost găsite după ce Parchetul a încheiat acorduri cu suspecții, iar aceștia au oferit informații pentru recuperarea lor, potrivit RTV Drenthe.

„Suntem extrem de mulțumiți de descoperirea coifului de aur de la Coțofenești și a brățărilor”, a declarat procurorul de caz în conferința de presă. „După jaf, am demarat o anchetă cu două obiective: găsirea comorilor de artă și arestarea făptașilor.”

La conferința de presă, sunt prezenți și reprezentanți ai autorităților din România. „În ultimul an și două luni, am colaborat în acest sens cu Țările de Jos. La zece zile după furt, am înființat o echipă specială împreună cu Țările de Jos pentru a localiza comorile de artă. Acum, eforturile noastre dau roade. Suntem foarte mulțumiți de acest lucru. Acesta este rezultatul unei bune cooperări”, a declarat Daniela Buruiană, reprezentantă a Ministerului Justiției din România.

15:00

Primele imagini cu coiful și brățările recuperate

Procurorii olandezi anunță la această oră primele date despre recuperarea Coifului de la Coțofenești și a brăților dacice. Artefactele au fost prezentate public.

Coiful a fost recuperat, la fel și două dintre brățările furate. În total au fost furate trei brățări, dar doar două sunt expuse acum public. Nu este clar ce s-a întâmplat cu cea de a treia.

Directorul Muzeului Drents a prezentat artefactele în conferința de presă.

12:10

Ce se va întâmpla cu despăgubirea primită de România?

România a fost despăgubită pentru furtul pieselor toamna trecută, iar Muzeul Naţional de Istorie al României a primit suma de 5.700.000 de euro. Contractul prevede însă și ce se întâmplă în cazul în care tezaurul este găsit.

12:07

Cum au fost găsite coiful de la Coțofenești și brățările dacice

Fostul director de la Muzeul de Istorie al României, care a fost concediat după jaf, a oferit pentru HotNews primele detalii despre starea în care se află tezaurul.

„Dimineață am fost informat de colegii mei din Olanda”, a declarat Ernest Oberländer-Târnoveanu, pentru HotNews.

El a mai declarat pentru HotNews că piesele din tezaur erau învelite în prosop și îngropate.

Coiful și cele trei brățări de aur au fost furate de la Muzeul Drents în dimineața zilei de 25 ianuarie a anului trecut.

Parchetul va ține o conferință de presă în această după-amiază, la ora 14:00 (n.r. 15:00 în România), la Muzeul Drents, pentru a explica ultimele evoluții ale anchetei privind comorile de artă românești. În acest moment nu sunt cunoscute încă detalii suplimentare privind descoperirea comorilor furate.

Cum a avut loc jaful

Trei bărbaţi au pătruns în Muzeul Drents din Assen în doar trei minute, la 25 ianuarie 2025. Au spart o uşă exterioară cu o bombă de artificii, au distrus două vitrine cu barosul şi au fugit cu tezaurul. Când poliţia a sosit, 15 minute mai târziu, făptaşii dispăruseră de mult.

În anchetă au fost reținuți trei bărbați: Douglas Chesley W. (36 de ani), Bernhard Z. (35 de ani) și Jan B. (20 de ani). Ei sunt bănuiți că au executat jaful prin utilizarea unor dispozitive explozive pentru a pătrunde în incinta muzeului. Ei au negat constant implicarea sau au refuzat să ofere detalii despre piesele furate.

Coiful de aur de la Coţofeneşti (datat în secolele V-IV a. Chr.) şi cele trei brăţări dacice de aur de la Sarmizegetusa Regia (datate în a doua parte a secolului I a. Chr.) fac parte din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României.

Ele au ajuns în Olanda care parte a expoziţiei „Dacia! Kingdom of Gold and Silver/ Dacia. un regat al Aurului şi Argintului”, care a inclus 673 de bunuri arheologice din metale preţioase.

Guvernul olandez a achitat integral despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat.