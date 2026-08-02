Cum a fost la cel mai mare festival de rock din România. Spectacolul, între laudele turiștilor străini veniți și din Chile și nemulțumirile localnicilor 

Festivalul Rockstadt Extreme Fest a adus la Ghimbav, lângă Brașov, între 27 și 31 iulie, peste 20.000 de spectatori din toată lumea în fiecare din cele cinci zile. Au cântat live peste 100 de trupe, care au venit cu 43 de tiruri de producție și peste 50 de nightlinere (autocare de turneu), un record absolut pentru industria rock și metal din România.

Printre artiști s-au numărat Marilyn Manson, The Prodigy, Helloween, Sabaton, Lamb of God, Arch Enemy, Accept, Godsmack, Amorphis, Insomnium, The Gathering și In Flames, unele dintre cele mai cunoscute nume ale scenei internaționale de rock și metal, obișnuite să concerteze în fața a zeci de mii de fani.

Au venit spectatori din 17 țări. Aproape toate locurile de cazare din Brașov și împrejurimi au fost ocupate.

Evenimentul a atras însă și nemulțumirea unor localnici care s-au plâns de zgomotul puternic, iar problema a fost discutată în Consiliul Local Brașov.

Primarul din Ghimbav a precizat că beneficiile economice sunt foarte importante pentru comunitate și a remarcat cât de curată a rămas zona după ce festivalul s-a terminat.

Festivalul Rockstadt Extreme Fest este la a 12-a ediție, însă până acum evenimentul a avut loc la Râșnov, într-un amplasament mai mic. De la an la an, interesul fanilor și al artiștilor de a participa la întâlnirea metaliștilor din Transilvania a fost din ce în ce mai mare și făcut ca locația de lângă cetate să devină neîncăpătoare. Anul acesta, festivalul s-a mutat la Ghimbav, pe un teren de 7 hectare aflat în zona industrială dintre oraș și aeroport, devenind cel mai mare eveniment de profil din sud-estul Europei.

Engleza a devenit limba neoficială a festivalului. Potrivit Știrilor Pro TV, participanții au venit din 17 țări, iar atmosfera cosmopolită se simțea la fiecare pas, printre conversații purtate în diferite limbi străine.

Oscar a venit din Chile, împreună cu gașca. „Este al treilea an când venim și grupul nostru se tot mărește. Prietenei mele i-a plăcut mai mult locul de la Râșnov, din pădure, dar eu îl prefer pe acesta din Ghimbav, e mult mai mare”, spune el în dialogul cu HotNews. De la București au venit cu trenul. „Deja știm unde să urcăm și unde să coborâm, am devenit localnici”, râde el.

Ida are 56 de ani și vine din Norvegia, împreună cu soțul ei și un alt cuplu: „Suntem cazați în Poiana Brașov. Am fost și anul trecut și ne-a plăcut, am revenit pentru locurile frumoase, mâncarea bună și berea ieftină”. Au vizitat Castelul Bran și Sighișoara, iar săptămâna viitoare merg la București.

Pentru Vasiliki din Atena, este al cincilea an consecutiv la Rockstadt. „Cântă aproximativ aceleași formații ca la Wacken sau Hellfest (cele mai mari festivaluri rock din Europa – n.r.), dar biletele sunt mult mai ieftine și nu e atât de multă lume, ne putem bucura mai mult de artiștii preferați”.

Vârsta nu a fost un criteriu pentru public. Au văzut copii mici, care abia învățau să meargă, dar și seniori care cântau și dansau împreună cu adolescenții.

Alina a venit din Iași cu soțul și cei doi băieți de 5 și 7 ani. „Este prima dată când venim cu ei la un festival așa de mare, dar ne simțim în siguranță. Sunt foarte mulți copii și băieții chiar și-au făcut prieteni”.

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„Toți sunt veseli și nu se supără dacă durează comanda”

Festivalierii au umplut până la refuz toate locurile de cazare din Brașov, care nu sunt puține. Potrivit INS, județul Brașov deține peste 1.300 de unități de cazare, adică 8% la nivel național, fiind unul dintre cele mai importante centre turistice.

Potrivit presei locale, a fost imposibil să găsești un loc de cazare în această perioadă. Unii dintre artiști au ajuns să se cazeze la Sibiu și să vină la concerte cu elicopterul, a scris BizBrașov.

Localurile din centrul vechi au fost și ele pline.

„Nu am dormit mai mult de șase ore pe noapte de sâmbăta trecută, s-a umplut orașul de rockeri, nici nu știam că există atâția oameni îmbrăcați cu pantaloni de piele la 32 de grade”, scrie Oana Coanta, proprietara unui local din centrul Brașovului.

Ea are o postare ironică, cu aluzie la prejudecățile care încă există în societate cu privire la publicul rock.

„Am niște nemulțumiri cu festivalul ăsta Rockstadt Extreme Fest și oamenii din toată Europa și România care au venit la el: toți sunt veseli, râd întruna și nu se supără dacă durează comanda, niște dubioși”. Ea povestește că, deși a avut localul plin de rockeri, aceștia au lăsat totul curat și s-au comportat civilizat, fără a face gălăgie și a gesticula după ospătar.

Localnicii, nemulțumiți de zgomot

Dincolo de atmosfera de la festival și din oraș, unii localnici au fost însă nemulțumiți de zgomot. Pe grupurile de Facebook din Ghimbav, oamenii se plângeau de concertele care s-au prelungit până la 2 noaptea.

Cu toate acestea, au existat și postări unde localnicii spuneau că la Zilele Orașului Ghimbav zgomotul a fost și mai mare.

Subiectul a fost discutat și în Consiliul Local Brașov, după ce locuitorii din cartierele brașovene Stupini și Avantgarden, aflate la 3 kilometri de zona festivalului, au reclamat zgomotul puternic.

„Este o problemă destul de serioasă, reclamată pe platformele sociale. Vreau să precizez de la început că nu sunt împotriva acestui festival și sunt un fan al muzicii rock, iar faptul că am avut unitățile de cazare pline în municipiul Brașov este un lucru pozitiv. Însă, aș vrea, dacă putem colabora cu Primăria Ghimbav, să lucrăm totuși puțin la organizare, pentru că boxele au fost orientate către cartierul Stupini și către cartierul Avantgarden. De la începutul acestei săptămâni oamenii spun că nu mai dorm. Muzica bubuie efectiv și bubuie foarte tare până la 2.30 dimineața”, a declarat consilierul local PSD Sorin Bâscă, potrivit brașovmetropolitan.ro.

Un alt consilier local, Radu Cențiu (USR), a propus ca pentru astfel de evenimente Primăria Brașov să identifice un teren adecvat și, pentru a evita disconfortul, să monteze panouri fonoabsorbante.

„Participanții au demonstrat că sunt oameni civilizați”

Primarul din Ghimbav, Ionel Fliundra, a arătat însă că beneficiile pentru comunitate sunt extrem de importante, iar participanții la evenimentul rock au lăsat zona mai curată decât după alte manifestări de asemenea amploare.

„Dincolo de stilul vestimentar și manifestările specifice muzicii rock, participanții au demonstrat că sunt oameni civilizați, educați și responsabili, proveniți din toate domeniile profesionale. La finalul evenimentului, zona a rămas chiar mai curată decât după alte manifestări de asemenea amploare”, a scrie el, pe Facebook.

„Ghimbavul a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare importantă. Am investit în infrastructură rutieră, iluminat public, apă și canalizare, educație, sport, spații de promenadă și în numeroase alte proiecte. Însă o comunitate modernă nu are nevoie doar de asfalt și beton, ci și de credință, cultură, socializare și evenimente care aduc oamenii împreună”, a continuat el.

Potrivit acestuia, atragerea festivalului la Ghimbav a urmărit promovarea orașului atât în țară, cât și în străinătate, dar și sprijinirea economiei locale. Zecile de mii de participanți au generat beneficii importante pentru sectorul HoReCa, comercianți și numeroase afaceri din Ghimbav și din întreaga zonă metropolitană.

„Suntem un oraș industrial, un oraș al aeroportului și o comunitate capabilă să găzduiască evenimente de mare amploare. Câteva zile de spectacol pe parcursul unui an pot produce un disconfort temporar, dar aduc și promovare, dezvoltare economică și oportunități importante pentru întreaga zonă”, a încheiat primarul.