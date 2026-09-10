Cum a fost modificat statutul „Asigurat. Handicapat” în platforma E-Sănătatea Mea. Explicațiile CNAS pentru „formularea regretabilă”. „Ne cerem scuze”

Statutul „Asigurat. Handicapat” al persoanelor cu încadrare în grad de handicap a fost modificat, joi, în platforma E-Sănătatea Mea. Acum scrie „persoana cu handicap”. „O eroare tehnică de afișare a unei categorii”, a explicat CNSAS, într-un comunicat.

La o zi după ce HotNews a scris despre cazul unei tinere care suferă de imunodeficiență primară și a avut un șoc în momentul înregistrării în platformă, când a văzut că statusul ei este „Asigurat. Handicapat”, Casa de Asigurări cu Sănătate a venit cu explicații.

„Felul în care ți se adresează o instituție a statului reprezintă de fapt felul în care te percepe”, spunea miercuri Ioana, mama tinerei, care a contactat HotNews.

Contactat și el miercuri de HotNews, președintele Casei de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, spunea că „verifică” situația. Contactat din nou joi dimineață, el a spus doar că va „reveni”.

Ulterior, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a transmis un comunicat de presă în care anunță că a dispus „corectarea de urgență a acestei formulări, astfel încât informația prezentată utilizatorilor portalului să utilizeze un limbaj adecvat și respectuos față de persoanele cu dizabilități”.

„Rezultatul exclusiv al unei erori tehnice de afișare”

Modificarea făcută în platforma E-SînătateaMea

Reprezentanții CNAS mai spun, în comunicat, că „formularea greșită și regretabilă afișată în portalul E-Sănătatea Mea pentru listarea categoriei persoanelor cu handicap este rezultatul exclusiv al unei erori tehnice de afișare a unei categorii din nomenclatorul sistemului informatic”.

„Regretăm această situație și ne cerem scuze tuturor persoanelor afectate prin formularea afișată”, adaugă ei. „Comunicarea instituțiilor publice, inclusiv prin intermediul platformelor digitale, trebuie să respecte demnitatea tuturor categoriilor sociale și să nu aducă atingere niciunei persoane sau categorii sociale.”

Reprezentanții CNAS spun însă că „această situație nu afectează în niciun fel calitatea de asigurat, drepturile persoanelor respective sau accesul acestora la servicii medicale. Este exclusiv o eroare tehnică intervenită la afișarea denumirii categoriei în interfața portalului”.

Casa de Asigurări de Sănătate mai precizează că portalul E-Sănătatea Mea „este un proiect nou și reprezintă o dezvoltare tehnică amplă, ce înglobează un set complex de date la nivel național. Portalul se află în prezent într-un proces continuu de îmbunătățire, iar CNAS încurajează utilizatorii să se înroleze în portal pentru a testa funcționalitățile acestuia și a putea transmite feedbackul necesar”.

„Fiecare sesizare primită de la utilizatori este importantă și ne ajută să corectăm rapid problemele identificate”, încheie reprezentanții CNAS.

Un milion de români au certificate de handicap

În România sunt înregistrate oficial aproape un milion de persoane cu certificate cu handicap, ceea ce înseamnă, spunea miercuri Ioana, că sute de mii de persoane care și-au făcut cont în platformă se confruntă cu această problemă.

Este acesta un termen „potrivit și respectuos pentru a fi utilizat de o instituție publică în relația cu cetățenii?”, se întreba Ioana.

Ioana a solicitat, în dialogul cu HotNews, să nu apară în articol cu numele ei real. Motivul: „În lumea în care trăim, termenul «handicapat» e o insultă, iar unii oameni folosesc «handicapatule» în înjurături”.

„Ministerul Muncii a promis că va modifica terminologia și pe certificatele de handicap, în sensul că nu va mai scrie pe certificat persoană cu handicap, ci persoană cu dizabilități”, mai spunea ea.

În platforma E-Sănătatea Mea, în contul fiecărui utilizator înscris apare statutul „asigurat” sau „neasigurat”, precum și „stare asigurat”, care poate fi salariat, pensionar, elev, student etc.

Persoanele încadrate în grad de handicap beneficiază automat de asigurare de sănătate, fără plata contribuției.