Pe platforma E-Sănătatea Mea lansată de Guvern există categoria „Asigurat. Handicapat”. Șocul unei tinere de 18 ani / Ce spune șeful CNAS

Ioana și fiica ei în vârstă de 18 ani, tânără diagnosticată cu imunodeficiență primară, au avut surpriza ca, în momentul înscrierii fetei în platforma E-Sănătatea Mea, statutul în contul ei din platformă să fie „Asigurat. Handicapat”.

Contactat de HotNews, Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, spune că „verifică” situația.

„Felul în care ți se adresează o instituție a statului reprezintă de fapt felul în care te percepe”, consideră Ioana*, o mamă care a contactat HotNews.

Ioana a reușit să-și ajute fiica să se înregistreze pe noua platformă E-Sănătatea Mea. În acel moment i-a apărut statusul „Asigurat. Handicapat”. În platforma E-Sănătatea Mea, în contul fiecărui utilizator înscris apare statutul „asigurat” sau „neasigurat”, precum și „stare asigurat”, care poate fi salariat, pensionar, elev, student etc.

Persoanele încadrate în grad de handicap beneficiază automat de asigurare de sănătate, fără plata contribuției.

Ioana: Măcar „handicap”, nu „handicapat”

Ioana a colicitat, în dialogul cu HotNews, să nu apară în acest articol cu numele ei. Motivul: „În lumea în care trăim, termenul «handicapat» e o insultă, iar unii oameni folosesc «handicapatule» în înjurături”.

„Ministerul Muncii a promis că va modifica terminologia și pe certificatele de handicap, în sensul că nu va mai scrie pe certificat persoană cu handicap, ci persoană cu dizabilități”, spune ea.

Ioana ar fi preferat ca în platformă să apară măcar statutul „handicap”, nu „handicapat”.

În platforma E-Sănătatea Mea, în contul fiecărui utilizator înscris apare statutul „asigurat” sau „neasigurat”, precum și „stare asigurat”, care poate fi salariat, pensionar, elev, student etc.

Persoanele încadrate în grad de handicap beneficiază automat de asigurare de sănătate, fără plata contribuției.

Un milion de oameni pot primi acest mesaj

În România sunt înregistrate oficial aproape un milion de persoane cu certificate cu handicap, ceea ce înseamnă, spune Ioana, că sute de mii de persoane care și-au făcut cont în platformă se confruntă cu această problemă.

Este acesta un termen „ potrivit și respectuos pentru a fi utilizat de o instituție publică în relația cu cetățenii”, se întreabă Ioana?

Lansare E-Sanatatea Mea

Platforma E-SanatateaMea a fost lansată săptămâna trecută cu mari probleme tehnice. CNAS a anunțat că românii ar fi trebuit să își poată face, din 1 septembrie, programări la medici din toată țara. În platformă erau înrolați, în ziua lansării, doar 11 medici, iar butonul pentru programări nu funcționa nici la aceștia.

În plus, la peste o săptămână de la lansarea platformei, sunt momente când ea nu poate fi accesată, iar zeci de mii de persoane încă „stau la coadă” pentru a avea acces în E-Sănătatea Mea din cauza procesului de autentificare în aplicația ROeID, fără de care nu poate fi accesată platforma. Oamenii fac pașii pentru autentificarea în aplicația ROeID, apoi li se afișează mesajul „procesul de validare a identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare”.

E-Sănătatea Mea a fost dezvoltată „la pachet” cu noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănpăate (PIAS), în care lucrează furnizorii de servicii medicale. Costul total al proiectului a fost de 100 de milioane de euro, iar finanțarea a fost asigurată din PNRR.

Pe viitor, CNAS promite că platforma va oferi rețete și bilete de trimitere emise de medici în format electronic și consultații la distanță (servicii de teleconsultații și telemedicină). Noile module urmează să fie lansate pe rând, a explicat președintele CNAS, Horațiu Moldovan, într-un interviu pentru publicul HotNews.