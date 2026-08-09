Cum a fost păcălită o femeie, cu AI, să le transfere zeci de mii de lei unor persoane care s-au dat drept angajați BNR și ai Poliției

O femeie de 36 de ani, din Cugir, a sesizat autoritățile pentru a reclama că a fost păcălită să le transfere 68.989 de lei unor persoane necunoscute, care se prezentaseră drept reprezentanți ai Băncii Naționale a României (BNR) și ai Poliției Române.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba spune că, „pentru a-i câștiga încrederea” femeii, persoanele respective i-au transmis documente create cu inteligența artificială (AI).

„O femeie, în vârstă de 36 de ani, din oraşul Cugir, a fost contactată telefonic de către persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României şi poliţişti din cadrul Poliţiei Române. Pentru a-i câştiga încrederea, aceştia i-au transmis fotografii ale unor documente de legitimare, precum şi alte documente create cu ajutorul inteligenţei artificiale. Astfel, persoana vătămată a fost determinată să îşi transfere economiile din contul curent într-un cont bancar indicat de cei care au contactat-o”, a declarat IPJ Alba, duminică, potrivit News.ro.

După ce le-a transferat banii, femeia și-a dat seama că este victima unei înșelăciuni și a contactat Poliția Orașului Cugir, astfel că autoritățile au reușit „să blocheze suma transferată”, iar victimei i-au fost restituiți banii, a precizat IPJ Alba.

Poliția îi caută pe autori

Autorii încă nu au fost identificați, iar autoritățile continuă cercetările.

În acest context, polițiștii îi avertizează pe cetățeni că nu trebuie să se lase convinşi de o fotografie a unei legitimaţii sau a unui document, deoarece acestea pot fi falsificate sau generate cu ajutorul AI.

În plus, IPJ Alba a amintit că poliţiştii, medicii, reprezentanţii BNR, reprezentanţii ANAF sau reprezentanţii altor instituţii nu sună niciodată pentru a cere transferuri bancare sau date personale.

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