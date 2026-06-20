Cum a greșit presa, inclusiv HotNews, când recent a relatat cu nume despre suferința medicală a unei vedete. Ce spun mai mulți specialiști

În cazul în care un pacient, indiferent că este persoană publică sau nu, ajunge la un spital de psihiatrie este suficient să se comunice că acesta primește îngrijiri medicale, iar date despre starea acestuia reprezintă o încălcare a intimității persoanei, spune Viorel Roman, directorul executiv al Asociației ALIAT pentru Sănătate Mintală, într-un dialog cu HotNews.

Dezbaterea a pornit după ce presa, inclusiv HotNews, a relatat că un cunoscut artist a ajuns la un spital de psihiatrie, de unde a încercat să fugă. IPJ Prahova a emis un comunicat de presă despre incident și intervenția poliției, fără a-l numi pe artist, dar date personale au apărut apoi în presă.

HotNews cere scuze persoanei, dar și publicului. Am discutat cu specialiști, ca să înțelegem cum arată regulile într-o astfel de situație.

Am vorbit cu psihoterapeuții Viorel Roman și Eugen Hriscu despre acest caz.

„Povestea asta, la fel care orice împrejurare medicală, când vine vorba de psihiatrie sau consum de substanțe, este tratată de o parte din presă într-un stil tabloid sau de cancan și este o încălcare a intimității persoanei”, spune Viorel Roman, care conduce asociația ALIAT pentru sănătate publică.

Viorel Roman, ALIAT: „Are dreptul la confidențialitate medicală”

Roman explică și motivele pentru care astfel de cazuri se pot comunica public. „Dacă este un interes legitim să fie comunicat precum anularea unor concerte sau că oamenii sunt dezamăgiți de el că au plătit bilete și nu a mai apărut, atunci poate fi comunicat că e un interes public legitim. Dacă nu se întrunesc condițiile astea e o intruziune foarte mare. El are dreptul la confidențialitate medicală”, explică Viorel Roman.

Sfatul său este că „e destul să fie comunicat că primește îngrijiri medicale fără a oferi detalii specifice”.

HotNews nu a difuzat filmările. Dar numele omului l-am dat, ceea ce nu e niciun serviciu adus interesului public, dar este o eroare față de persoana respectivă.

Eugen Hriscu, psihoterapeut: „Mă întreb dacă nu venea de la psihiatrie și venea de la dermatologie sau de la cardiologie dacă mai era atât interes”

Eugen Hriscu, medic psihiatru, psihoterapeut și specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor atrage atenția modului în care este percepută o persoană care are nevoie de îngrijiri psihiatrice față de alte probleme medicale.

„S-a comunicat un diagnostic și s-a comunicat că venea de la spitalul de psihiatrie. Dacă se comunica că venea de la spitalul de cardiologie nu era o așa mare problemă pentru oameni. Poate că problema nu este că se vorbește despre el că a ajuns la psihiatrie ci că avem noi niște prejudecăți și niște idei legate de a avea un diagnostic psihiatric. Mă întreb dacă nu venea de la psihiatrie și venea de la dermatologie sau de la cardiologie dacă mai era atât interes”, spune Hriscu.

Problemele de sănătate mintală trebuie tratate în chip similar cu oricare alte probleme medicale, afirmă și Viorel Roman, care atrage atenția că situația devine mai gravă când sunt cazuri de persoane care suferă de anumite dependențe.

„Foarte mulți angajați refuză să primească concediu medical de la psihiatrie”

„Este clar o stigmatizare și o dublă stigmatizare dacă există consum de substanțe psihoactive. A fost în presă un momentum pe consumul de droguri. Și dependența de substanțe este o boală de sănătate mintală și trebuie tratată ca atare cum tratăm și hipertensiunea sau problemele cardiace”, a declarat directorul Asociației ALIAT.

Această stigmatizare este transmisă mai departe în societate care ezită în a apela la sprijin psihiatric sau își ascund afecțiunile. Eugen Hriscu vede aici o vină inclusiv a specialiștilor din domeniu.

„Foarte mulți angajați refuză să primească concediu medical de la psihiatrie pentru că se gândesc că asta ar putea să reprezinte o problemă în relația cu angajatorul”.

„În România, există o problemă legată de tulburările de sănătate mentală de care suntem vinovați și noi psihiatrii pentru că în România psihiatria înseamnă spital de psihiatrie pe când în restul Europei înseamnă mult mai mult: îngrijiri comunitare, intervenții sociale și multe altele. În România, din păcate, 90% din problemele de psihiatrie se învârt în jurul spitalului de psihiatrie”, a mai spus Eugen Hriscu.

Vlad Stroescu, psihoterapeut: „Nu are nicio importanță cine e pacientul, cât de mult îl iubește sau disprețuiește publicul”

„Nu, nu e deloc ok să relatezi, jurnalistic, despre un om în timp ce e internat la psihiatrie, cu nume și prenume și cu toate detaliile, inclusiv unde avea o rană care a necesitat îngrijiri medicale, chiar dacă circumstanțele au fost dramatice, așa cum se întâmplă adesea când cineva are nevoie internare la psihiatrie”, a scris pe contul său de Facebook psihoterapeutul Vlad Stroescu.

„Nu are nicio importanță cine e pacientul, cât de mult îl iubește sau disprețuiește publicul, ce fel de persoană e. Oamenii în situația asta sunt extrem de vulnerabili și toți au dreptul la confidențialitate și protecția intimității”, a adăugat specialistul.