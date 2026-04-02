Cum a împărțit Consiliul General cele 8 miliarde lei între Primăria Capitalei și Sectoare. Negoiță, al doilea pe listă

Consiliul General a aprobat, joi, un proiect de hotărâre prin care a fost stabilit felul în care se împart cele aproximativ 8 miliarde lei, care se estimează că vor veni, în 2026, din cotele defalcate din impozitul pe venit.

Primăria Capitalei primește 3,6 miliarde. În ceea ce privește primăriile de Sector, Sectorul 3, condus de Robert Negoiță (PSD), primește suma cea mai mare, urmat de Sectorul 6, condus de Paul Moldovan (PNL) și Sectorul 4, condus de Daniel Băluță (PSD).

Mai exact, Sectorul 1 a primit 532 milioane lei, Sectorul 2 – 691 milioane lei, Sectorul 3 – 873 milioane lei, Sectorul 4 – 776 milioane lei, Sectorul 5 – 646 milioane lei, Sectorul 6 – 806 milioane lei.

Proiectul a fost pus pe ordinea de zi suplimentară, apoi a fost mutat primul pe ordinea de zi, fiind adoptat cu 41 de voturi pentru și 7 abțineri.

Cele 8 miliarde reprezintă 85% din cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru 2026, a scris primarul general, Ciprian Ciucu, pe pagina de Facebook.

„Aș vrea să elimin o dezinformare aruncată în spațiul public, cum că PMB primește doar 45% din buget iar Sectoarele primesc 55%. Probabil, din necunoaștere. De la începutul anului am prezentat Coaliției de guvernare grava subfinanțare a PMB în anii 2024 și 2025 și am reușit să introducem în legea Bugetului ca PMB să aibă puși departe 14% din total. Acum s-au împărțit între Sectoare doar cei 85% rămași. Astfel, PMB a adăugat 45% la 14%, deci, per total vorbim de un procent de 59%, procent mult mai bun și pe care îl consider corect, pentru a asigura și buna funcționare a primăriilor de sector”, a scris Ciucu.

Sunt suficienți acești bani?

„Aproape suficienți, pentru că trebuie să acoperim o gaură bugetară care a crescut în ultimii doi ani”, a mai spus Ciucu.

Drulă acuză că a fost ratată implementarea referendumului

Deputatul Cătălin Drulă acuză pe pagina de Facebook că a fost ratată implementarea referendumului pe buget în 2026, prin această împărțire a banilor.

„Amendamentul votat la legea bugetului de stat, se referea fix la cei 85% din impozitul pe venit pe care în loc să-i împartă guvernul ca în fiecare an, anul acesta am dat puterea Primarului General/Consiliul General să-i împartă între municipiu si sectoare, conform proiectelor și nevoilor Guvernul propusese împărțirea 45% muncipiu, 55% sectoare pe acești bani, exact ca anul trecut; dl. Ciucu a propus Consiliului General exact aceeași împărțire FĂRĂ să țină cont de proiecte și nevoi”, a scris Drulă pe pagina de Facebook.

Acesta acuză o înțelegere între primarul general, Ciprian Ciucu, și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

„Prin urmare, amendamentul e degeaba; praf aruncat în ochii oamenilor că s-a implementat referendumul, dar în realitate nimic nu se schimbă, e ca și cum ar fi decis Guvernul. Exact asta am spus și este perfect adevărat, iar în spate este înțelegerea dintre dl. Ciucu și dl. Băluță, pentru că se pare că din nou preferă majorități cu PSD în locul majorităților de dreapta”, a mai declarat Drulă.

„Cei 14% din impozitul pe venit pe care spune că îi primește Bucureștiul „extra”, sunt așa-numitul „fond de solidaritate” pe care îl plătesc toate județele și de la care Bucureștiul este exceptat anul acesta; asta nu e o noutate, a mai fost scutit și în trecut, de ex în bugetul de stat pe 2024. PMB nu are „cei 14% puși deoparte” cum spune dl. Ciucu; domnia sa a făcut o înțelegere cu dl. Băluță și din cei 14%, 150 de milioane se duc direct la dl. Băluță la S4 pe înțelegere directă – deci cei 14% sunt vreo 12,4% de fapt”, susține Drulă.

În timpul ședinței nu au fost discuții, semn că negocierile s-au făcut înainte.

Anul acesta, banii din impozitul pe venit nu mai sunt împărțiți de Guvern, ci de Consiliul General, ceea ce înseamnă că parțial referendumul lui Nicușor Dan a fost aplicat.

Este pentru prima oară, în peste 20 de ani, când cei 85% sunt împărțiți de Consiliul General. Până acum împărțirea era făcută de Guvern și Parlament, prin legea bugetului de stat.