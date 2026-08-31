Cum a încercat premierul Indiei să îl convingă pe „prietenul” său Vladimir Putin să oprească războiul. Liderul rus i-a „mulțumit”

Premierul indian Narendra Modi l-a îndemnat luni pe președintele rus Vladimir Putin să încheie războiul din Ucraina de dragul „umanității”, potrivit Reuters.

Cei doi lideri s-au întâlnit la Bișkek, în capitala Republicii Kârgâze, în marja summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).

Modi a spus că Putin este „prietenul” său și a salutat stadiul relațiilor economice dintre India și China, afirmând că acestea sunt ghidate de necesitatea de a pune interesele ambelor națiuni mai presus de orice.

Liderul indian a pledat cu această ocazie pentru încheierea războiului din Ucraina.

„După cum știți, India susține toate eforturile de pace în acest sens și vom continua să facem acest lucru pe viitor”, i-a spus Modi lui Putin, conform unei transcrierii publicate de Kremlin.

„În fiecare zi în care războiul continuă, umanitatea este, practic, dată cu un pas în spate, în timp ce fiecare pas către pace oferă întregii umanități o speranță reală pentru pace. Trebuie să trecem de la un război fără sfârșit la sfârșitul războiului, la o încetare a ostilităților. Și va trebui să ne mișcăm tocmai în această direcție”, a adăugat Modi.

Conform presei ruse de stat, Putin i-a mulțumit.

„Vă mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru. Mergem înainte pe această cale”, a afirmat președintele Rusiei.

La finalul discuțiilor, potrivit TASS, Putin l-a informat pe Modi despre stadiul „operațiunii militare speciale”, sintagma folosită de Rusia pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei.

Ucraina, despre perspectiva negocierilor de pace

Vineri, principalul consilier prezidențial al Ucrainei spunea că în viitorul apropiat vor avea loc probabil discuții tehnice privind războiul cu Rusia, dar că nu se așteaptă la un acord rapid, potrivit Reuters.

„Cred că toată lumea va vedea că negocierile vor începe foarte curând. Însă acestea vor viza în principal aspectele tehnice și pregătirile pentru ceva important, la care sper că vom ajunge în cele din urmă”, a declarat Kirilo Budanov într-un interviu acordat proiectului de pe YouTube „Moseichuk+”.