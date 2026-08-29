Dezvăluirile lui Budanov despre negocierile de pace care vor începe în curând

Principalul consilier prezidențial al Ucrainei a declarat vineri că discuțiile tehnice privind războiul cu Rusia vor avea loc probabil în viitorul apropiat, dar a adăugat că nu se așteaptă la un acord rapid, transmite Reuters.

„Cred că toată lumea va vedea că negocierile vor începe foarte curând. Însă acestea vor viza în principal aspectele tehnice și pregătirile pentru ceva important, la care sper că vom ajunge în cele din urmă”, a declarat Kirilo Budanov într-un interviu acordat proiectului de pe YouTube „Moseichuk+”.

Discuțiile de pace susținute de SUA nu au dus până acum la rezultate concrete pentru a pune capăt unui război care se află deja în al cincilea an. Ultima rundă de negocieri trilaterale a avut loc în februarie.

Întrebat dacă luptele se vor prelungi pe tot parcursul iernii, Budanov a spus că este „nerealist” să ne așteptăm ca războiul să se încheie acum.

Rusia și Ucraina trebuie să facă simultan un pas una către cealaltă

În ultimele luni, ambele părți și-au intensificat semnificativ atacurile asupra infrastructurii logistice, portuare și energetice. De asemenea, se așteaptă ca Rusia să-și reia campania neîncetată împotriva rețelei electrice a Ucrainei, pe măsură ce se apropie iarna.

Ucraina și Rusia trebuie să ajungă la un punct în care să fie gata să facă simultan un pas una către cealaltă, a spus Budanov, care este reprezentantul țării sale la negocieri, adăugând că Kievul este deschis la această idee.

„Iar în acest moment, Federația Rusă — și vă spun acest lucru ca persoană profund implicată în acest proces — o spune clar : «Poate că am vrea, dar nu».”

Principala cerere a Rusiei este retragerea Ucrainei din zona Donbasului, pe care trupele ruse nu au reușit să o ocupe în totalitate în timpul invaziei la scară largă care durează de peste patru ani. Kievul afirmă că nu va ceda teritoriul pe care îl controlează încă.