Cum a încercat premierul Republicii Moldova să vândă țigări în Olanda când era „student amărât”

Prim-ministrul Vasile Tofan a povestit că în perioada în care era student la Rotterdam a încercat să vândă țigări și a intrat în atenția autorităților vamale din Republica Moldova.

Actualul premier al Republicii Moldova a povestit episodul vineri, cu ocazia unui discurs susținut la ceremonia de celebrare a 35 de ani de la fondarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

„Eram student sărac în Olanda, dar foarte sărac. Și ca fiecare student sărac, încerci să găsești să faci niște bani. (…) M-am uitat care e prețul țigărilor la Rotterdam, prețul țigărilor în Moldova. Am cumpărat două cartușe, le-am pus pe un site de anunțuri în Olanda”, a spus Vasile Tofan, citat de NewsMaker.md.

El a precizat că ulterior a fost contactat de Serviciul Vamal.

„Două zile mai târziu, am fost contactat de biroul vamal. Au venit la mine acasă, m-au întrebat ce-i cu anunțul meu, m-au întrebat dacă am un depozit undeva, m-au rugat să vadă subsolul casei. Era o cameră de cămin, nici nu avea subsol. Au stat de vorbă cu mine 10 minute. Au înțeles că nu sunt eu contrabandist, dar sunt student amărât care a încercat și el să câștige 10 euro și m-au lăsat să plec”, a continuat premierul Vasile Tofan.

Vasile Tofan a studiat la Rotterdam

Tofan, care a devenit premier la Chișinău în iulie, are 44 de ani, este investitor, antreprenor și unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova.

El a studiat la Universitatea Erasmus din Rotterdam, unde a obținut diploma de licență și ulterior masteratul în Management Public. În 2012, a absolvit cu distincție Harvard Business School.

După finalizarea studiilor, s-a stabilit împreună cu familia la Kiev, de unde s-a întors în Republica Moldova la începutul războiului din Ucraina.