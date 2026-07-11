Vasile Tofan, desemnat premier de Maia Sandu. Cine este omul de afaceri care va încerca să formeze noul Guvern de la Chișinău: „Un Milei de Moldova”

La o săptămână de la demisia premierului de la Chișinău Alexandru Munteanu, președinta Maia Sandu a făcut sâmbătă nominalizarea de prim-ministru: Vasile Tofan, unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova. El are la dispoziție 15 zile pentru a cere votul Parlamentului pe programul de guvernare și echipa de miniștri.

Vasile Tofan a fost propus de Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care deţine majoritatea absolută în Parlamentul de la Chişinău. De altfel, doar PAS a participat la consultările inițiate de Maia Sandu pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, scrie Ziarul de Gardă. Celelalte partide parlamentare au boicotat consultările.

Maia Sandu a spus, după anunțul privind desemnarea lui Tofan pentru funcția de premier, că obiectivele următorului guvern trebuie să fie:

„Asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea R. Moldoa în următorii ani.

Consolidarea rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general.

Repornirea economiei, ca să putem să crește standarcele de viață ale cetățenilor noștri, așa cum ei merită”.

Propunerea de premier, Vasile Tofan, a spus că nu vede această desemnare ca pe o linie în CV.

Potrivit acestuia, prioritățile noului executiv trebuie să fie semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, consolidarea instituțiilor statului și accelerarea dezvoltării economice.

„Nu văd această desemnare ca pe o realizare personală, ci ca pe o mare responsabilitate. Voi trece imediat la muncă și voi face tot posibilul să răspund așteptărilor moldovenilor. Prioritatea este să recâștigăm încrederea oamenilor prin curaj, reforme și rezultate.

Nu vom reuși fără o economie puternică, construită în teren, alături de antreprenori. Guvernarea este un sport de echipă. Veți avea în mine un aliat pentru a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană. Aceasta este șansa noastră”.

Președintele Parlamentului, care este și liderul PAS, Igor Grosu, a dat asigurări că majoritatea parlamentară îl va susține pe candidatul desemnat: „Facem echipă și vă așteptăm cât mai repede în Parlament”.

Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan, în vârstă de 44 de ani, este investitor, antreprenor și unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova.

În ultimii ani, numele său a fost vehiculat în repetate rânduri pentru funcții publice importante, inclusiv pentru cea de prim-ministru după alegerile parlamentare din 2025, însă atunci Tofan a refuzat, menționând că are nevoie să se focuseze pe afaceri.

În prezent, Tofan este Senior Partner și membru al Comitetului de Investiții al Horizon Capital, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din Europa Centrală și de Est, care administrează investiții de peste 1,8 miliarde de dolari în Ucraina și Republica Moldova. Într-un interviu acordat în această primăvară, el spunea că activitatea fondului constă în atragerea capitalului de la fonduri internaționale și investirea acestuia în companii private, cu scopul de a le accelera dezvoltarea și de a le crește valoarea.

Anterior, Vasile Tofan a fost consultant la Monitor Group, companie devenită ulterior parte a Deloitte, și manager în cadrul departamentului de Strategie Corporativă și Fuziuni și Achiziții al companiei Philips din Amsterdam. De asemenea, a fondat un startup specializat în soluții digitale pentru sănătate, devenit ulterior Ovia Health, companie care a fost achiziționată de Labcorp.

Tofan face parte din conducerea mai multor organizații. El este membru al Consiliului de Supraveghere al maib din 2018 și este implicat în organizații precum Camera de Comerț Americană din Moldova, Fundația Startup Moldova și Media Alternativa, fondatoarea posturilor TV8 și 1TV.

Vasile Tofan a studiat la Universitatea Erasmus din Rotterdam, unde a obținut diploma de licență și ulterior masteratul în Management Public. În 2012, a absolvit cu distincție Harvard Business School. După finalizarea studiilor, s-a stabilit împreună cu familia la Kiev, de unde s-a întors în Republica Moldova la începutul războiului din Ucraina.

În 2025, Tofan s-a numărat printre inițiatorii platformei „Europa 2028”, lansată de antreprenori și economiști pentru susținerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și promovarea reformelor structurale necesare procesului de integrare. Recent, Vasile Tofan a devenit tată în a patra oară. “Părinți de patru băieți”, a scris Tofan pe 23 iunie.

„Un Milei de Moldova”

Chiar a doua zi după anunțarea demisiei Guvernului Munteanu, pe 4 iulie, Vasile Tofan a publicat o amplă analiză despre provocările economice și instituționale ale Republicii Moldova. În text, el susținea că țara are nevoie simultan de un lider capabil să unească societatea, să navigheze competiția politică și să implementeze reforme profunde.

„Dacă aș alege un singur profil, ar fi un Milei de Moldova”, scria Tofan. referindu-se la modelul de reforme promovat de președintele Argentinei, Javier Milei.

În aceeași analiză, investitorul pleda pentru transformarea Republicii Moldova în „cea mai prietenoasă țară europeană pentru antreprenori”, reducerea birocrației și a numărului instituțiilor publice, reforma fiscală, reforma administrației publice locale, rescrierea Codului muncii și reforma sistemului de pensii.

Tofan argumenta că economia trebuie să devină principala prioritate a statului și că dezvoltarea sectorului privat este esențială pentru creșterea nivelului de trai și pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

Urmează votul Parlamentului

În următoarele două săptămâni, Vasile Tofan va avea consultări pentru formarea echipei guvernamentale și elaborarea programului de guvernare.

Pentru a deveni prim-ministru, candidatul desemnat trebuie să prezinte în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare și să obțină votul majorității deputaților, adică el puțin 51 de voturi.

Dacă va fi învestit, Tofan va prelua conducerea executivului într-o perioadă marcată de negocierile de aderare la Uniunea Europeană, de implementarea reformelor asumate în relația cu Bruxelles-ul și de pregătirea următoarelor cicluri electorale, adică alegerile locale din 2027 și cele prezidențiale din 2028.