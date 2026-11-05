Cum a pus la cale un cubanez din serviciile secrete din Rusia să arunce în aer sau să dea foc unor „obiective strategice” din România. El este dat în urmărire

Un cetățean cubanez este căutat de autoritățile române, fiind acuzat că a coordonat un sabotaj din România dejucat în 2024. Potrivit DIICOT, el are rezidența în Rusia și face parte serviciile rusești de informații.

Curtea de Apel București a emis, la solicitarea DIICOT, un mandat de arestare în lipsă pe numele lui Oemis Durruthy Romagoza, cu rezidența în Rusia, acuzat că a plătit un columbian pentru a arunca în aer obiective strategice din România.

Oemis Durruthy Romagoza, în vârstă de 35 de ani, născut în Cuba, dar cu domiciliul în Rusia, a fost dat în urmărire internațională de către Poliția Română.

A fost plănuită incendierea unor „obiective din România cu importanță deosebită”

Cetățeanul columbian Murillo Diosa Luis Alfonso se află în prezent într-un penitenciar din România, unde, începând din septembrie 2025, execută o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru tentativă la acte de diversiune.

Joi, la un an de când a fost condamnat, DIICOT a anunțat că Murillo Diosa Luis Alfonso a acționat la instigarea unui cetățean cubanez:

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada iunie – iulie 2024, prin oferirea unor sume de bani, inculpatul (35 de ani) l-a determinat pe un coinculpat, cetățean columbian (condamnat definitiv la data de 22.09.2025 în acest dosar penal), să se deplaseze pe teritoriul României și să desfășoare o activitate de documentare pentru punerea în aplicarea a unui plan de distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective în România, cu importanță deosebită, de natură să pună în pericol securitatea națională”.

Procurorii spun că cetățeanul columbian Murillo Diosa Luis Alfonso a venit în România în iulie 2024, „cu intenția de a comite acte de diversiune, la instigarea unei persoane din Rusia”.

El intenționa să arunce în aer obiective situate în apropierea unui complex din județul Ilfov unde se aflau un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare/măsurare gaze naturale.

Conform DIICOT, cetățeanul columbian a venit la București în 28 iulie 2024. A doua zi, el a mers de la hotel într-o localitate din județul Ilfov, în zona unui complex unde se aflau un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde de extracție a petrolului, precum și o stație de reglare/măsurare gaze naturale. El avea sarcina trasată de către cetățeanul cubanez de a fotografia și filma acele obiective.

Bărbatul a efectuat stagiul militar în cadrul forțelor armate columbiene, fiind instruit în activități de culegere de informații, cercetare – documentare, spune DIICOT.

„Columbianul cunoștea obiectivele misiunii pe care ar fi avut-o de executat în România, iar căutările făcute pe internet (substanțe și ingrediente de uz civil accesibile pe piața liberă), coroborate și cu pregătirea sa militară și cu unele materiale video accesate în mediul online – fabricarea unor dispozitive explozive/incendiare, confirmă sarcinile primite de la persoana de legătură, precum și intenția sa de a proceda la distrugerea unor obiective din România prin explozii, incendieri ori alte modalități, fapte de natură să pună în pericol securitatea națională prin raportare la obiectivele vizate – sonde de petrol, stație de reglare/măsurare gaze naturale, depozite de mase plastice”, spun procurorii.

Planul lor a fost dejucat de Poliție, cu ajutorul SRI.

Cetățeanul cubanez care a comandat atacurile, investigat și în SUA

Procurorii români precizează că cetățeanul cubanez este investigat și de autoritățile americane. Departamentul de Justiție din SUA a confirmat, printr-un comunicat, apartenența acestuia la serviciile de informații din Rusie.

De asemenea, el este cercetat și de autoritățile judiciare din Letonia, Polonia și Cehia pentru coordonarea unor acte de sabotaj pe teritoriul acestor state.