Cum a rămas un câștigător Oscar fără statuetă, după ce a trebuit să o predea pe un aeroport: „Regretăm profund situația”

Regizorul de origine rusă Pavel Talankin a rămas fără statueta Oscar după ce securitatea aeroportului din New York l-a obligat să o predea ca bagaj de cală, susținând că premiul ar putea fi folosit ca armă, potrivit BBC.

Talankin, care a câștigat în martie 2026 premiul Oscar pentru documentarul său „Mr Nobody Against Putin”, avea statueta în bagajul de mână pentru un zbor spre Germania.

Agenții de securitate de la Aeroportul Internațional John F. Kennedy l-au oprit și i-au interzis să urce cu obiectul la bord, din motive de securitate. La aterizarea în Germania, acesta a constatat că premiul dispăruse.

Compania Lufthansa l-a ajutat pe regizor să împacheteze trofeul într-o cutie, deoarece acesta nu avea bagaj de cală. Reprezentanții companiei au declarat că efectuează o „căutare internă cuprinzătoare” pentru a găsi premiul.

„Regretăm profund această situație. Echipa noastră tratează această problemă cu cea mai mare atenție și urgență”, a transmis compania aeriană.

Robin Hessman, producătorul executiv al documentarului, a declarat pentru BBC că Talankin a mai călătorit cu premiile Oscar și BAFTA în acest an fără a avea probleme. Ea a adăugat că a vorbit la telefon cu regizorul și cu agenții de securitate pentru a-l ajuta, deoarece acesta nu vorbește fluent limba engleză.

„Asta nu i s-ar fi întâmplat lui Leonardo DiCaprio”, a spus ea.

Talankin, co-regizorul și protagonistul documentarului câștigător al premiului Oscar pentru cel mai bun documentar, călătorește adesea cu premiul pentru a-l prezenta la evenimente. În timpul vizitei la New York, el a oferit statueta studenților unei universități pentru a fi dată din mână în mână, la finalul unei proiecții.

Pavel Talankin într-o scenă din documentarul „Mr. Nobody Against Putin”. Credit line: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

„Mr Nobody Against Putin” este un documentar realizat de Talankin care prezintă intensificarea propagandei de război într-o școală din Rusia, unde lucra, după invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022.

În prezent, regizorul se află în exil în Europa pentru propria sa siguranță. Rusia a interzis difuzarea documentarului pe trei platforme de streaming, susținând că acesta „propagă extremismul și terorismul”.