Cum a reacționat familia lui Pavarotti după ce a fost folosită vocea tenorului de către extrema dreaptă

Vocea regretatului tenor Luciano Pavarotti a fost folosită de un politician italian de extremă dreapta într-un videoclip, iar familia artistului a condamnat acest lucru, potrivit DPA.

Generalul în rezervă Roberto Vannacci, lider al partidului Futuro Nazionale, a postat pe rețelele sociale un videoclip ce pare a fi generat cu inteligența artificială, în care acesta este înconjurat de pistoale îndreptate spre el.

În videoclip se aude vocea lui Pavarotti interpretând aria „Nessun dorma” de Giacomo Puccini, cu accent pe celebrul vers „All’alba vincero” („În zori voi învinge”).

Membrii familiei tenorului au transmis o declarație, citată sâmbătă de presa italiană, în care precizează că „nu și-au dat niciodată acordul pentru utilizarea vocii, a numelui sau a identității lui Luciano Pavarotti”, potrivit Agerpres.

Familia tenorului a subliniat că „se distanțează ferm de orice asociere a persoanei acestuia cu mesaje, poziții sau inițiative politice”.

Răspunsul lui Vanacci pentru criticii săi

În videoclip, Roberto Vanacci le-a transmis un mesaj celor care îi critică pe el și partidul său, spunând: „Me ne frego” (aproximativ „Nu-mi pasă”).

El a adăugat la videoclip și etichetele aplicate de critici, inclusiv „xenofob”, „homofob”, „sexist” și „calul troian al Moscovei”.

Vanacci a fondat partidul Futuro Nazionale în acest an, câștigând popularitate prin declarații împotriva migranților și a comunității LGBT. Potrivit DPA, formațiunea a depășit în sondaje Lega și Forza Italia, partenerii mai mici de la guvernare ai premierului Giorgia Meloni.