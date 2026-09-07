Cum a reușit AfD să provoace un cutremur electoral în Germania. Motivele alegătorilor arată că nu mai este doar un partid de protest

Sondajele arată că Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit partidul popular în toate grupurile de vârstă din Saxonia-Anhalt, cu o mică excepție. În ascensiunea sa, AfD profită de nemulțumirea populației, evident. Dar cifrele arată de asemenea că partidul reușește pur și simplu să convingă oamenii că politicile sale sunt mai bune. Inclusiv în privința economiei, prerogativa CDU.

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Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat duminică, așa cum era de așteptat, alegerile din landul estic Saxonia-Anhalt, cu un scor dublu față de cel al creștin-democraților (CDU).

Este cel mai bun rezultat înregistrat vreodată de AfD la alegerile de land – deși scorul de 43,8% nu îi permite să formeze singur guvernul regional.

Pentru actualul prim-ministru al landului Sven Schulze (CDU) și pentru toate celelalte partide, scrutinul de duminică reprezintă o înfrângere istorică. CDU a obținut doar puțin peste 17%, cel mai slab rezultat al său de la reunificare.

O analiză a sondajelor pentru televiziunea publică ARD, care ia în calcul mai multe date, precum vârsta și sexul alegătorilor, dar și motivele de vot invocate la urne, arată că AfD a atras votanți din întreaga societate, și nu doar din bazinul său electoral.

AfD arată că depășește stadiul de partid de protest și a început să convingă alegătorii, deocamdată pe cei din Saxonia-Anhalt, că are cele mai bune argumente pentru a guverna.

În Saxonia-Anhalt există o diviziune clară: fie oamenii votează AfD, fie susțin unul dintre celelalte partide – și, prin urmare, se opun în mod explicit AfD.

CDU a pierdut încrederea, la nivel regional și federal

Unul dintre motivele pentru care AfD a obținut un rezultat atât de bun este probabil scăderea gradului de satisfacție față de guvernul regional condus de creștin-democrați, arată unul dintre sondaje, citat de Die Zeit.

Potrivit datelor Infratest dimap, doar 31% dintre locuitorii Saxoniei-Anhalt evaluează pozitiv în prezent activitatea coaliției formate din CDU, social-democrați (SPD) și liberali (FDP). Și partidele de opoziție au primit recent, în mare parte, evaluări negative.

În 2021, CDU beneficia încă de popularitatea ridicată a ministrului-președinte de atunci, Reiner Haseloff, care condusese landul prin diverse guverne începând din 2011. La ultimele alegeri regionale, 82% dintre alegătorii din Saxonia-Anhalt îi evaluau încă activitatea ca fiind bună.

Nemulțumirea crescândă față de guvernul federal condus de CDU a afectat de asemenea filiala regională a partidului.

Doar 9% dintre alegătorii cu drept de vot din Saxonia-Anhalt sunt mulțumiți de performanța cancelarului Friedrich Merz, în timp ce co-lidera AfD, Alice Weidel, se bucură de un nivel de aprobare de 35%.

Executivul de la Berlin este într-adevăr extrem de nepopular, fiind criticat pentru că nu a reușit să-și îndeplinească promisiunile de a redresa economia germană aflată în dificultate, printre altele.

În sondajele naționale, CDU a fost, de asemenea, depășită de AfD, care țintește victoria la următoarele alegeri federale din 2029 sau 2033.

Problemele alegătorilor din Saxonia Anhalt: securitatea socială, pacea în Europa și economia

Întrebați care sunt cele mai importante probleme ale țării, alegătorii care au participat la sondaje au menționat securitatea socială (25%) ca fiind problema principală, urmată de pacea în Europa (17%) și de economie (15%).

Securitatea internă (13%) și Educația (13%) au jucat și ele un rol. Imigrația (9%), pe de altă parte, a jucat doar un rol minor în rândul publicului general din acest land.

Explicațiile sunt evidente. Zonele rurale din Saxonia-Anhalt, slab dezvoltate din punct de vedere structural, se confruntă cu o mare problemă demografică – o populație în curs de îmbătrânire.

După perioada dificilă a dezindustrializării, regiunea, odinioară cunoscută pentru companiile din industria chimică, suferă în continuare, în comparație cu restul țării.

Conform rapoartelor, una din două companii intenționează să-și reducă investițiile în următorii doi ani. La aceste dificultăți se adaugă decizia producătorului de cipuri Intel, care a renunțat la construirea fabricii planificate în acest land.

Pentru mulți angajați, acesta este un semnal clar că locurile lor de muncă și, prin urmare, mijloacele lor de trai nu mai sunt sigure. Saxonia-Anhalt are, de asemenea, a treia cea mai mare rată a șomajului dintre toate landurile germane, după Bremen, Berlin și Hamburg – 8%.

AfD aduce pacea?

Când vine vorba de întrebarea cine este cel mai potrivit pentru a asigura pacea, AfD este primul în topul alegătorilor din Saxonia-Anhalt, cu 29% în fața CDU (18%).

Iar 57% dintre alegătorii din acest land aprobă decizia AfD de a sista ajutorul militar către Ucraina.

În rândul susținătorilor AfD, acest procent ajunge la 92%.

Pentru AfD, securitatea internă și migrația sunt cele mai importante

Deși problemele economice și sociale reprezintă motive importante de îngrijorare pentru oamenii din întreaga țară, susținătorii AfD au o perspectivă diferită. Pentru ei, securitatea internă a fost principalul factor decisiv în alegeri, urmată de imigrație.

Imigrația a jucat un rol semnificativ mai important pentru alegătorii AfD încă din 2021, în comparație cu susținătorii altor partide, chiar dacă Saxonia-Anhalt are o pondere a populației străine de 7,9%, una dintre cele mai mici din țară.

AfD nu mai este considerat doar un partid de protest

Faptul că alegătorii AfD din Saxonia-Anhalt nu mai sunt pur și simplu alegători de protest, ci că mulți dintre ei sunt convinși de programul și de politicienii partidului, reiese și din faptul că ei atribuie grupării cea mai mare competență în rezolvarea problemelor, a observat Die Zeit.

Potrivit sondajelor, 35% dintre cei chestionați în Saxonia-Anhalt consideră acum că AfD este cel mai bine pregătit să abordeze cele mai urgente probleme ale țării.

Pentru comparație: în 2021, proporția era încă de 9%.

Chiar și în sfera economică, considerată în mod tradițional o prerogativă a CDU, AfD conduce cu 37%, în timp ce CDU ajunge doar la 27%.

Experții au emis numeroase avertismente potrivit cărora un guvern condus de AfD ar avea consecințe negative asupra economiei – nu în ultimul rând din cauza politicilor sale anti-imigranți. Cu toate acestea, mulți alegători din Saxonia-Anhalt au o altă părere.

În mod similar, în domeniul școlilor și al educației, AfD obține 29%, comparativ cu doar 18% pentru CDU.

Alegătorii AfD se văd la centrul politic

Faptul că organizația regională din Saxonia-Anhalt se situează foarte mult la dreapta chiar și după standardele AfD și este clasificată de Serviciul de Protecție a Constituției ca fiind în mod cert extremistă de dreapta nu i-a descurajat decât parțial pe alegători.

Aproximativ jumătate dintre alegătorii cu drept de vot afirmă că un guvern regional al AfD ar reprezenta un pericol pentru democrație și statul de drept. Însă aceștia sunt aproape exclusiv persoane care tocmai nu au votat pentru AfD.

Susținătorii AfD, pe de altă parte, își situează partidul în mare parte în centrul spectrului politic – și nu în extrema dreaptă.

AfD, cea mai puternică forță și în rândul femeilor

În aproape toate grupurile de populație, o majoritate dorește acum ca AfD să conducă următorul guvern de land.

Acest lucru este cel mai evident în rândul bărbaților, unde partidul a obținut peste 51% din voturi, conform sondajelor efectuate la ieșirea de la urne.

Dar AfD este, de asemenea, cea mai puternică forță în rândul femeilor, cu 40%, chiar dacă printre candidații pentru parlamentul landului nu există nicio femeie, iar proporția femeilor în cadrul partidului federal în ansamblu este de doar 12,1%.

Doar persoanele în vârstă se mai opun AfD

În aproape toate grupele de vârstă, AfD a urcat pe primul loc, devenind cel mai puternic partid.

Cele mai slabe rezultate le înregistrează în rândul persoanelor de peste 70 de ani, cu un scor semnificativ mai mic decât cel obținut la nivel regional.

În prezent, în această categorie, AfD se află la egalitate cu CDU.

În schimb, cele mai bune rezultate le obține în rândul categoriilor de vârstă medii: a atins 53% atât în rândul celor cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani, cât și în rândul celor cu vârste cuprinse între 45 și 59 de ani.

Rezultate remarcabile în rândul tinerilor

Remarcabile sunt rezultatele obținute în rândul tinerilor. Potrivit sondajelor postelectorale, AfD a obținut 41% din voturile celor care s-au prezentat pentru prima dată la urne, mai mult decât dublul rezultatului electoral din 2021.

CDU a pierdut un număr deosebit de mare de voturi. În schimb, Partidul Stângii (Die Linke) a câștigat mai multe voturi și se situează acum la 17%, cu opt puncte procentuale mai mult decât în 2021. Verzii ocupă locul al treilea.

Majoritatea alegătorilor cu nivel scăzut de educație au votat AfD

57% dintre alegătorii cu un nivel scăzut de educație au votat pentru AfD, cu 13 puncte procentuale mai mult decât media la nivel de land.

În rândul persoanelor cu un nivel ridicat de educație, proporția este de 31%.

Studiile indică faptul că un nivel scăzut de educație formală poate fi un factor care contribuie la succesul electoral al mișcărilor populiste; în Saxonia-Anhalt, doar aproximativ un sfert din populație are bacalaureat, cea mai scăzută valoare din Germania.

Prezență record la urne

Toate aceste schimbări au avut loc pe fondul unei mobilizări excepționale, atât din partea AfD, cât și din partea mișcărilor de opoziție.

Cu aproximativ 78%, rata de participare la vot a fost mai mare decât oricând în istoria landului, semnificativ mai mare decât în 2021, când s-a situat la 60,3%.