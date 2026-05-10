Cum a reușit gigantul saudit Aramco să-și crească cu 25% profitul, în ciuda războiului din Iran: „Obiectivul nostru este simplu”

Lumea a pierdut aproximativ 1 miliard de barili de petrol în ultimele două luni, iar piețele energetice vor avea nevoie de timp pentru a se stabiliza, chiar dacă fluxurile vor fi reluate, a declarat duminică directorul general al Saudi Aramco, pe fondul întreruperilor de transport maritim care blochează traficul prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit agențiilor internaționale de presă.

„Obiectivul nostru este simplu: să menținem fluxul de energie, chiar și atunci când sistemul este supus unor presiuni”, a declarat Amin Nasser pentru Reuters, după ce Aramco a raportat o creștere de 25% a profitului net în primul trimestru.

Aprovizionarea globală cu energie a fost puternic afectată de blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Hormuz, care a limitat transportul maritim și a determinat creșterea prețurilor în urma războiului dintre SUA și Israel.

„Redeschiderea rutelor nu este același lucru cu normalizarea unei piețe care a fost privată de aproximativ un miliard de barili de petrol”, a spus Nasser, adăugând că ani de subinvestiții au agravat presiunea asupra stocurilor globale deja scăzute.

Aramco a folosit conducta sa est-vest pentru a ocoli Ormuz și a transporta țițeiul către Marea Roșie, un activ pe care Nasser l-a descris ca fiind o „linia de salvare esențială” pentru a atenua criza globală a aprovizionării.

În ciuda schimbărilor în rutele de transport maritim, Nasser a reiterat că Asia a rămas o prioritate cheie pentru companie și este esențială pentru cererea globală.

Cum a reușit Aramco să-și crească profitul în ciuda războiului

Aramco a anunțat duminică o creștere de 25,5% a profitului său net în primul trimestru, determinată de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului brut pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Creșterea se explică prin „o creștere a veniturilor și a altor produse legate de vânzări, care compensează parțial creșterea costurilor de exploatare”, precizează, într-un comunicat publicat la Bursa saudită, acest „rege” al economiei saudite, care figurează printre cele mai valoroase companii din lume.

Barilul de Brent, referință mondială, valora în medie aproape 100 de dolari în martie, față de 70 înainte de ostilități, atingând chiar și cota 120 de dolari.

Profitul net al Aramco pentru primul trimestru s-a ridicat la 120,13 miliarde de riali (32,04 miliarde de dolari), față de 95,68 miliarde de riali (25,51 miliarde de dolari) în aceeași perioadă a anului 2025.

Aceste rezultate reflectă „o puternică reziliență operațională și o mare capacitate de adaptare într-un mediu geopolitic complex”, a spus Nasser.

În ciuda închiderii aproape totale a strâmtorii Ormuz, Aramco a reușit să livreze zilnic milioane de barili de țiței pe piețe datorită imensului său oleoduct est-vest, care leagă instalațiile energetice din Golf de terminalele de export de la Marea Roșie.