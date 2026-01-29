Cum a reușit un director de top al celui mai mare producător de elicoptere din Rusia să-și cumpere un Bentley Bentayga, ocolind sancțiunile

Adjunctul directorului general al holdingului Russian Helicopters, ce aparţine conglomeratului rus de stat Rostec, Vadim Ligai, a achiziționat un SUV de lux Bentley Bentayga, evaluat la aproximativ 310.000 de dolari, ocolind restricțiile impuse prin sancțiuni, scrie The Moscow Times.

Mașina a fost introdusă în Rusia în mai 2024 printr-o rețea de intermediari din Belarus și Turcia, potrivit unei investigații realizate de proiectul TriTrace Investigations.

Livrarea a fost gestionată de o campanie care produce adezivi speciali utilizați, printre altele, pentru submarine, veste antiglonț și drone.

Deși, formal, automobilul figura ca fiind vândut în afara Rusiei, condițiile de livrare indicau în mod explicit că destinația finală este Federația Rusă.

Cazul reprezintă doar un episod izolat dintr-o schemă amplă de import paralel al automobilelor de lux în Rusia, dezvoltată după introducerea sancțiunilor internaționale, după ce Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei.

Conform datelor TriTrace Investigations, din martie 2022 și până în prezent au fost aduse în Rusia cel puțin 214 autoturisme de mărci de lux, Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari și Maserati, cu o valoare totală ce depășește 75 de milioane de dolari.

De regulă, vehiculele erau vândute oficial unor companii din Kazahstan, Belarus, Turcia sau Armenia, după care erau revândute importatorilor ruși. Tranzacțiile aveau loc, pe hârtie, între state care nu se află sub sancțiuni, însă mașinile ajungeau în final pe teritoriul Rusiei. În aceste scheme, Kazahstanul și Belarusul erau folosite în principal pentru tranzit.

Investigația oferă și alte exemple similare. În iulie 2023, un Lamborghini Urus, în valoare de 385.000 de euro, a fost introdus în Rusia prin Kazahstan pentru companii asociate oligarhului sancționat Evgheni Zubițki și a fost înmatriculat pe numele soției acestuia.

În mai 2024, un alt Bentley, evaluat la 218.000 de dolari, a fost livrat prin Belarus în Crimeea pentru o companie legată de proiectul „Crimeea – Parcul Nostru”, finanțat de banca sancționată RNKB.

Autoritățile europene încearcă să combată astfel de livrări. Recent, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a anunțat lansarea uneia dintre cele mai ample anchete internaționale privind eludarea sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei. Dosarul vizează exportul a peste 760 de automobile, declarate oficial ca fiind destinate Turciei, dar care au ajuns, în realitate, în Federația Rusă.

Ancheta a fost declanșată după ce autoritățile din Polonia au identificat livrări suspecte de autoturisme second-hand din UE. În schemă au fost implicați exportatori din state membre ale Uniunii Europene și importatori din țări terțe, inclusiv Armenia, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan și Republica Moldova.

În urma investigațiilor, dosare penale au fost deschise în cel puțin trei state ale UE. Anterior, poliția poloneză a reținut 20 de persoane implicate în livrarea de automobile de lux către Rusia și Belarus prin ocolirea sancțiunilor. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi introdus ilegal aproximativ 600 de vehicule.