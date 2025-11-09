Cum a reușit un tânăr de 31 de ani să facă 250 de milioane de dolari în 30 de luni. Totul a început după invazia în Ucraina

Christopher Eppinger, un tânăr de 31 de ani originar din Germania, a obținut, în 30 de luni, profituri personale de peste 250 de milioane de dolari. Tânărul și-a făcut avere pe fondul tulburărilor de pe piețele energetice provocate de invazia Rusiei în Ucraina și de sancțiunile globale ulterioare, relatează Financial Times.

Eppinger își permite cu generozitate luxul. Locuiește într-o vilă de 7 milioane de euro din Cannes, sudul Franței, care e în curs de renovare în valoare de 14 milioane de euro, și mai deține o proprietate de 5 milioane de euro pe care o renovează pentru părinții săi.

Sunt doar o mică parte din portofoliul său global în creștere, care include mai multe case în Dubai. Până la vârsta de 40 de ani, visează să-și cumpere și o insulă.

Între 2022 și 2025, bărbatul a tranzacționat petrol în valoare de 2 miliarde de dolari, obținând un profit personal de peste 250 de milioane de dolari.

Nu este nicidecum singurul comerciant care a făcut avere pe fondul haosului creat pe piața mondială a petrolului după invazia în Ucraina. Dar Eppinger, care avea 27 de ani când a început războiul, este aproape sigur cel mai tânăr.

În urma invaziei din 2022, puterile occidentale au răspuns agresiunii rusești cu sancțiuni ample, iar câțiva dintre cei mai mari comercianți din lume, precum BP și Shell, s-au retras din afacerile cu petrol din Rusia.

Deoarece petrolul a fost considerat în cele din urmă prea important pentru economia globală, Occidentul a stabilit până la urmă un plafon de preț conceput pentru a permite Rusiei să continue să exporte, limitând în același timp veniturile pe care le putea obține. A fost momentul perfect pentru oameni dispuși să-și asume riscuri.

Plafonarea prețului s-a dovedit a fi deosebit de utilă, a spus Eppinger. „La început a fost oarecum o cutie neagră”, dar apoi „am fost sigur că pot să o fac într-un cadru legal”, a spus tânărul. Dacă ar fi existat un embargo complet, așa cum se așteptau unii comercianți, atunci nu s-ar fi atins deloc de Rusia.

Prin compania sa, CE Energy, Eppinger a cumpărat și vândut petrol rusesc prin intermediul unor firme din Dubai, precum Tejarinaft, și Kazahstan. Eppinger și avocații săi au afirmat că toate tranzacțiile sale au respectat regulile occidentale și că firma sa, CE Energy, a încetat complet comercializarea petrolului rusesc în luna februarie.

Eppinger s-a născut într-un orășel la nord de Hamburg în 1994, într-o familie din clasa de mijloc. Părinții săi, ambii născuți în Uniunea Sovietică, se mutaseră în Germania în anii 1980. Mama sa era doctoriță, iar tatăl său lucra ca inginer. Eppinger spune că tot ce și-a dorit vreodată a fost să fie comerciant de petrol.