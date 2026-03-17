Cum a scăpat Mojtaba Khamenei de moarte din întâmplare. „A fost voia lui Dumnezeu ca el să iasă în curte”
Noul lider suprem al Iranului a supraviețuit raidurilor americane și israeliene pentru că a ieșit la o plimbare în grădină cu câteva minute înainte ca locuința sa să fie distrusă de rachete.
Potrivit publicației Telegraph, Mojtaba Khamenei a fost vizat în același atac care i-a ucis tatăl și alți membri ai conducerii Republicii Islamice.
Cu toate acestea, el ieșise cu câteva momente înainte ca rachetele balistice israeliene Blue Sparrow să-i lovească reședința, la ora 9:32 (ora locală), pe 28 februarie.
Aceste detalii au fost dezvăluite într-un discurs rostit de Mazaher Hosseini, șeful protocolului din biroul lui Ali Khamenei, în fața clericilor de rang înalt și comandanților Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), care oferă prima relatare detaliată a evenimentelor din interiorul complexului regretatului lider suprem, când acesta a fost atacat.
Aceste comentarii au fost publicate de Telegraph și au fost ulterior confirmate.