Cum a scăpat Mojtaba Khamenei de moarte din întâmplare. „A fost voia lui Dumnezeu ca el să iasă în curte”

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei (în centru), participă la mitingul anual Quds, la Teheran, Iran, pe 31 mai 2019. FOTO: Vahid Salemi / AP / Profimedia

Noul lider suprem al Iranului a supraviețuit raidurilor americane și israeliene pentru că a ieșit la o plimbare în grădină cu câteva minute înainte ca locuința sa să fie distrusă de rachete.

Potrivit publicației Telegraph, Mojtaba Khamenei a fost vizat în același atac care i-a ucis tatăl și alți membri ai conducerii Republicii Islamice.

Cu toate acestea, el ieșise cu câteva momente înainte ca rachetele balistice israeliene Blue Sparrow să-i lovească reședința, la ora 9:32 (ora locală), pe 28 februarie.

Aceste detalii au fost dezvăluite într-un discurs rostit de Mazaher Hosseini, șeful protocolului din biroul lui Ali Khamenei, în fața clericilor de rang înalt și comandanților Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), care oferă prima relatare detaliată a evenimentelor din interiorul complexului regretatului lider suprem, când acesta a fost atacat.

🚨 UPDATE: Ο Mojtaba Khamenei επέζησε από αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ/Ισραήλ χάρη σε τυχαία βόλτα στον κήπο.



Aceste comentarii au fost publicate de Telegraph și au fost ulterior confirmate.