Cum acţionează noii „băieţi deştepti din energie”. Bolojan: N-au de gând să facă investiţii, n-au resurse. Doar blochează capacități şi vând hârtii

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că Transelectrica şi companiile care sunt principalii furnizori de energie au eliberat acorduri de racordare în reţea de 78.000 de megawaţi, ”de opt ori mai mult” decât are acum România asigurat, investiții a căror realizare nu este fezabilă.

”Dacă s-ar face jumătate din aceste investiţii, am putea asigura cu energie electrică aproape toată Europa Centrală”. În schimb, noii băieţi deştepţi din energie ”blochează capacităţi”: ”N-au de gând să facă aceste investiţii, n-au resurse, ci doar le blochează şi vând hârtii”, a spus premierul într-un interviu la G4Media, potrivit News.ro.

”România pentru a funcţiona are nevoie de aproximativ 9000 de megawaţi. Orice creştere de capacitate de producţie cu 10%, cu 20% ar însemna un mare plus pentru noi, pentru că ar însemna că avem un surplus de energie. Ceea ce ar însemna o reducere de preţuri la energie. Asta trebuie să facem. Dar nu trebuie să ne facem iluzii că cineva va investi să facă 9000 sau 10.000 de megawaţi, să dubleze această capacitate de producţie, pentru că nu şi-ar mai amortiza deloc investiţiile”, a declarat Bolojan.

„Oamenii serioşi care vor să investească sunt blocaţi”

Premierul a explicat că, în ultimii 3 ani de zile, ”Transelectrica, în principal, dar şi companiile care sunt principalii furnizori au eliberat acorduri de racordare în reţea, reţineţi, de 78.000 de megawaţi, faţă de 9000 cât îl avem deja asigurat”.

”Au eliberat de opt ori mai mult. Asta ar însemna că, dacă s-ar face jumătate din aceste investiţii, am putea asigura cu energie electrică aproape toată Europa Centrală, ceea ce bineînţeles că nu este fezabil. Dar ce se întâmplă în fapt? Blocându-se nişte locuri la o masă unde cineva ar vrea să investească, în momentul în care un investitor serios se duce la Transelectrica şi vrea să facă o investiţie, i se spune una din două lucruri. Sau că nu se poate pentru că deja este ocupată toată reţeaua, deci scaunul de la masă este ocupat. Sau că, pentru a interveni în reţeaua respectivă, înseamnă practic să investeşti o grămadă de lucru, adică să-ţi mai cumperi un scaun”, detaliază premieurl.

Ilie Bolijan susţine că, în acest fel, ”oamenii serioşi care vor să investească sunt blocaţi şi ratăm investiţii serioase”.

„Am o hârtie pe care v-o pot vinde”

”Dar s-ar putea ca a doua zi să îl sune cineva care să spună: «Ştiţi, în zona unde vreţi să investiţi, am un proiect, o hârtie pe care v-o pot vinde. Deci îţi cedez scaunul pe care eu l-am rezervat fără să contribui cu nimic la masa respectivă, dacă vrei. Dar pentru asta trebuie să plăteşti nişte bani destul de mulţi, care înseamnă sute de mii de euro sau milioane de euro»”, afirmă premierul.

Bolojan a avertizat că, prin faptul că am ocupat capacitatea de a te conecta la reţelele noastre,” am blocat pur şi simplu investiţiile în energie sau le-am scumpit foarte mult”.

Întrebat dacă aceştia sunt noii băieţi deştepţi din energie, Bolojan a apreciat: ”Cu siguranţă o bună parte din aceşti oameni sunt băieţii deştepţi care s-au lipit de energie pentru că blochează capacităţi. N-au de gând să facă acele investiţii, n-au resurse, ci doar le blochează şi vând hârtii şi vând doar idei şi lucruri pe care le-au blocat”.

Ce măsuri anunță Ilie Bolojan

Ilie Bolojan anunţă că se vor impune restricţii pentru cei care au primit deja avizele tehnice de racordare, ” în aşa fel încât să le crească garanţiile că dacă nu fac acele investiţii, vor pierde 20% din valoarea acelei investiţii”.

”În felul acesta, probabil că nu de pe o zi pe alta, dar într-un termen scurt, vom elibera aceste reţele de aceste proiecte de tip parazit pentru a-i lăsa pe cei care vor să investească în energia românească să o facă. Asta ne va scădea preţurile”, a adăugat Ilie Bolojan, menţionând că acest lucru se va întâmpla ”destul de repede”.

”Foarte probabil, la jumătatea lunii aprilie vom vedea noul regulament care va schimba lucrurile. Şi vom face transparent toate companiile că au primit aceste autorizaţii. Mi se pare că e de bun simţ să fie o transparenţă cât se poate de clară şi în acest domeniu. Zona de energie este foarte importantă pentru că ea nu doar că asigură un serviciu la un preţ rezonabil pentru cetăţeni, ea îţi face competitivă sau necompetitivă o parte din economie. Dacă nu creştem capacitatea de producţie, dacă nu facem ordine în această piaţă nu vom putea să devenim competitivi”, a adăugat premierul.

Acesta a apreciat că preţul la energie poate să scadă cu 10-20% fără probleme, prin câteva măsuri.