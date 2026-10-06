Cum ademeneau frații Tate femei să vină în România. Procurorii britanici descriu metoda pe care o foloseau

Frații Andrew și Tristan Tate au folosit tactica „lover boy” pentru a ademeni femei cărora le promiteau relații romantice, înainte de a le constrânge să realizeze materiale pornografice online, spun autoritățile britanice în documente judiciare prezentate în cadrul procedurii de extrădare din SUA .

Frații Tate convingeau femeile să vină la locuința lor din România să aibă o relație romantică, apoi recurgeau la violență și amenințări pentru a le manipula să realizeze materiale pornografice, potrivit documentelor prezentate de procurorii britanici, citate de Reuters.

În cazul lui Andrew Tate, anchetatorii britanici spun că a convins femei vulnerabile cu care stabilise o relație să se mute în România, spunându-le că ar putea câștiga bani participând la afacerea sa de videochat.

Odată ajunse acolo, femeile au devenit dependente financiar de frații Tate, care le confiscau adesea pașapoartele.

„Procuratura susține că Andrew Tate și Tristan Tate au recurs la violență fizică și sexuală și au amenințat cu acestea pentru a-și menține controlul și a le asigura supunerea”, se arată în documentele judiciare citate de Reuters.

Frații Tate sunt arestați în SUA

Frații Tate, care dețin dublă cetățenie americană și britanică, au fost arestați în Miami în luna iulie, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor din SUA. Ei asistau la un meci de bătăi fără mănuși, când au fost arestați de autoritățile federale.

Cei doi nu au apărut încă în fața unei instanțe britanice pentru a răspunde oficial la acuzațiile care le sunt aduse, printre care viol și trafic de persoane, dar au negat orice infracțiune.

Joseph McBride, avocatul fraților Tate, a afirmat că acuzațiile nu pot fi „verificate în mod semnificativ”, deoarece Marea Britanie nu a dezvăluit apărării numele acuzatorilor.

„Niciunei instanțe americane nu ar trebui să i se ceară să predea o persoană unei țări străine pe baza declarațiilor unor acuzatori anonimi”, a declarat McBride într-un comunicat.

Andrew și Tristan Tate au multiple capete de cercetare penală și în România, de asemenea legate de infracțiuni sexuale. Au ajuns liberi de restricții, după ce în aprilie 2026 Tribunalul București le-a ridicat toate măsurile preventive de control judiciar.