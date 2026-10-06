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Actualitate

Cum ademeneau frații Tate femei să vină în România. Procurorii britanici descriu metoda pe care o foloseau

Ramona Ciobanu
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Frații Andrew și Tristan Tate au folosit tactica „lover boy” pentru a ademeni femei cărora le promiteau relații romantice, înainte de a le constrânge să realizeze materiale pornografice online, spun autoritățile britanice în documente judiciare prezentate în cadrul procedurii de extrădare din SUA.

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