Cum afectează războiul din Iran piața medicamentelor: „România are stocuri pentru două luni”. Ce se întâmplă „dacă situația se prelungește”

Operațiunile militare din Orientul Mijlociu pot avea impact asupra rutelor comerciale internaționale pentru medicamente, fiind posibile perturbări ale tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, care ar putea duce la întârzieri de până la două săptămâni în aprovizionare, spune Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România.

În acest moment însă, „aprovizionarea la nivel național se desfășoară fără disfuncționalități”, spun producătorii de medicamente, care precizează că urmăresc aceste evoluții „constant”.

În ceea ce privește stocurile, România are, în acest moment, o cantitate de medicamente suficientă pentru aproximativ două luni, „în condiții de consum obișnuit”, mai spun producătorii.

În plus, producătorii locali afirmă că „își continuă activitatea și monitorizează atent stocurile și fluxurile de aprovizionare, pentru a asigura continuitatea producției”.

Nu le recomandă românilor să își facă stocuri

Dar, avertizează ei, „în cazul în care situația actuală se prelungește sau se agravează, pot apărea întârzieri în aprovizionare. Transportul din Asia ar putea dura cu până la două săptămâni mai mult din cauza afectării rutelor prin Bab-el-Mandeb și Canalul Suez, iar costurile ar putea crește, ceea ce ar pune presiune pe lanțurile de aprovizionare.”

Totuși, producătorii de medicamente nu le recomandă românilor să își facă stocuri individuale de pastile, motivând că „achizițiile excesive pot crea dezechilibre în piață și pot afecta accesul altor pacienți la tratamente esențiale”.

„În tot acest context, este important să dăm dovadă de responsabilitate și să evităm achizițiile excesive de medicamente. Nu este necesară realizarea de stocuri la nivel individual în acest moment. Astfel de comportamente pot genera dezechilibre artificiale în piață și pot afecta accesul altor pacienți la tratamentele de care au nevoie”, afirmă Dragoș Damian, directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România.

Conform producătorilor de medicamente, „nu există o situație de criză în acest moment, însă evoluțiile internaționale necesită atenție și cooperare constantă. Patronatul încurajează populația să își păstreze calmul și să adopte un comportament responsabil și să aibă încredere în mecanismele instituționale precum și în capacitatea industriei locale de a gestiona eficient această situație”.

Rogobete: „Nu suntem într-o criză”

Ministerul Sănătății a constituit un grup de lucru pentru evaluarea riscurilor și identificarea soluțiilor, prima reuniune fiind programată luni, 30 martie, mai spun producătorii de medicamente.

În urmă cu două zile, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le cerea românilor să nu facă stocuri de medicamente acasă, pe motiv că vor „debalansa” şi mai mult piaţa.

Rogobete a afirmat că „momentan, nu suntem într-o criză” și „nu există fluctuaţii semnificative” în prețurile din farmacii.

„Acum, ce trebuie să înţeleagă oamenii? Momentan nu suntem într-o criză. În momentul de faţă există stocuri, preţurile stagnează, nu există fluctuaţii semnificative. Sigur, preţul combustibililor va avea un impact în farmacii, va exista probabil o creştere a preţurilor, dar astăzi încă nu o vedem pentru că există stocuri destul de mari în România pentru un număr mare de produse farmaceutice”, a afirmat Rogobete în emisiunea Insider Politic, potrivit News.ro.

Alexandru Rogobete a mai explicat că medicamentele compensate deja de Ministerul Sănătăţii au preţ reglementat, iar creşterile de preț în cazul acestora nu vor fi foarte mari.