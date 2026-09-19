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Actualitate

Cum ajung elevi de liceu să dezbată mai bine ca politicienii: „Voiam să știu să îi dau o replică lui tata”

Ștefania Gheorghe
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Aproape 1.500 de elevi de liceu din toată țara fac parte din rețeaua cluburilor de dezbateri academice, de „debate”, cum este cunoscută activitatea. Ei învață gândirea critică și să argumenteze inclusiv pe teme pe care nu le susțin. 

  • HotNews a vorbit cu elevi și profesori despre cum funcționează dezbaterile, la cel mai important eveniment național din domeniu, care a avut loc recent la București.
  • „Cred că dezbaterile mi-au potențat această dorință de a înțelege cât mai multe lucruri despre lume”, spune Max (19 ani), dublă campioană națională. 
  • „Unde plecați? De ce nu vă regăsim în politică?”, se întreabă Florina Grecu, profesoară de Limba română și arbitru de debate. 
  •  Autoarea articolului este și ea trainer de dezbateri la Asociația de Educație Socială (AES) din Ploiești.