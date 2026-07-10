Cum ajunge o idee locală să aibă impact internațional? Oana Ilaș, Banca Transilvania: „Încrederea este primul pas către un proiect de succes”

Marile proiecte rareori încep spectaculos. De cele mai multe ori, ele pornesc dintr-o idee, din curajul unui om care vede o oportunitate și din încrederea că un proiect construit cu răbdare poate deveni, în timp, mai mult decât un simplu business. Pornind de la această idee, Banca Transilvania continuă inițiativa „Ce ne-am face unii fără alții?”, prin care aduce în prim-plan antreprenorii și IMM-urile care contribuie, zi de zi, la dezvoltarea economiei României.

Multe dintre proiectele de succes au avut, la început, un lucru în comun: cineva a ales să creadă în ele înainte ca succesul să fie evident. Încrederea este, de multe ori, primul pas în dezvoltarea unui business. Atunci când o idee primește susținerea de care are nevoie, ea poate depăși granițele comunității în care a luat naștere.

De aici pornește și mesajul transmis de Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking la Banca Transilvania. Pentru ea, progresul începe atunci când alegem să avem încredere în oamenii care îndrăznesc să construiască și să transforme o idee într-un proiect cu impact.

Pornind din centrul Clujului, Oana Ilaș oferă drept exemplu UNTOLD, unul dintre cele mai cunoscute proiecte antreprenoriale românești care a depășit de mult statutul unei inițiative locale. Ceea ce a început ca o idee curajoasă a devenit, în timp, un eveniment cunoscut la nivel internațional, care atrage sute de mii de participanți, contribuie la economia locală și promovează România dincolo de granițele sale.

Cum pot inițiativele locale să schimbe comunități

În spatele fiecărui oraș care se transformă există antreprenori care au ales să facă primul pas. Oameni care au investit în propriile idei, au creat locuri de muncă, au atras investiții și au demonstrat că dezvoltarea economică începe, de cele mai multe ori, la nivel local. Iar atunci când aceste inițiative sunt susținute, impactul lor depășește granițele comunității în care au apărut.

Aceeași idee stă și la baza noii inițiative „Ce ne-am face unii fără alții?”, prin care Banca Transilvania vorbește despre recunoașterea antreprenorilor, solidaritate și despre încrederea pe care o putem oferi celor care aleg să construiască aici.

Exemplul UNTOLD, potrivit Oanei Ilaș, arată că progresul nu apare întâmplător. În spatele fiecărui proiect care reușește există oameni care și-au asumat riscuri, au investit timp, resurse și energie și au continuat chiar și atunci când rezultatele nu au venit imediat. Totodată, există comunități care au ales să creadă în acele idei și să le ofere șansa de a crește.

De ce contează să susținem antreprenorii

Acesta este unul dintre motivele pentru care susținerea antreprenorilor contează atât de mult. Fiecare afacere care se dezvoltă înseamnă noi locuri de muncă, colaborări cu alți furnizori, investiții și oportunități pentru comunitatea din care face parte. Astfel, impactul unui IMM nu se limitează la propriul business, ci se răsfrânge asupra întregii economii.

Și pentru că în această perioadă prudența pare să domine multe decizii, încrederea devine una dintre cele mai valoroase resurse. Iar aceasta nu înseamnă doar finanțare sau investiții, ci și alegerea de a susține afacerile locale, de a le acorda șansa să se dezvolte și să demonstreze ce pot construi pe termen lung.

Fiecare poveste de succes începe cu un vot de încredere

Mesajul Oanei Ilaș este, de fapt, un apel la a privi mai atent spre oamenii care aleg să înceapă ceva nou. Pentru că fiecare proiect important a fost, la un moment dat, doar o idee. Iar fiecare poveste de succes a avut nevoie de cineva care să creadă în ea înainte ca rezultatele să fie vizibile.

Prin inițiativa „Ce ne-am face unii fara altii?” Banca Transilvania aduce în prim-plan tocmai această perspectivă: România crește atunci când oamenii au curajul să înceapă, iar comunitățile aleg să le fie alături. Pentru că, atunci când alegem să susținem oameni curajoși, alegem să susținem o Românie care îndrăznește, construiește și merge mai departe.

Articol susținut de Banca Transilvania