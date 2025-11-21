Cum ar câștiga Rusia fără niciun fel de luptă un teritoriu cât Luxemburg, conform planului propus de Trump Ucrainei

În urma planului SUA pentru Ucraina, Rusia ar putea să ocupe fără luptă o suprafață aproape echivalentă cu dimensiunea Luxemburgului, potrivit unei analize realizate de agenția France Presse (AFP) în baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) și pentru care a colaborat cu Critical Threats Project (CTP).

Planul american consultat de AFP stipulează în special retragerea armatei ucrainene din teritoriile pe care le controlează în continuare, ceea ce ar duce la un câștig net de aproximativ 2.300 km2 pentru Moscova, adică aproape suprafața Luxemburgului (2.590 km2), fără a trage un singur foc de armă, notează Agerpres.

Kievul ar trebui să renunțe astfel la aproape 5.000 km2 aflați sub controlul său în regiunea Donețk (est), care ar fi apoi utilizate pentru crearea unei zone tampon, precum și la un „buzunar” de 45 km2 în regiunea Lugansk (est). Aceste concesii includ marile orașe Kramatorsk și Sloviansk, redute ale apărării ucrainene.

În schimb, Moscova ar restitui Ucrainei aproape 2.000 km2 pe care îi revendică sau îi controlează cel puțin parțial în regiunea Harkov (nord-est), 450 km2 în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est), 300 km2 în regiunea Sumî (nord-est) și 20 km2 în regiunea Cernihiv (nord).

Ucraina să abandoneze 20% din teritoriul său pentru a recupera mai puțin de 0,5%

Documentul prevede de asemenea recunoașterea Crimeei, anexată de Moscova în 2014, și a regiunilor Donețk și Lugansk ca aparținând de facto Rusiei.

De asemenea, acesta atribuie Rusiei vaste teritorii pe care le controlează în prezent în regiunile Herson și Zaporojia, în sudul Ucrainei.

În fine, planul propus de Washington ar oficializa abandonarea de către Ucraina a 20% din teritoriul său pentru a recupera mai puțin de 0,5%.

De la începutul lunii noiembrie, armata rusă a avansat cu aproximativ 400 km2 în teritoriul ucrainean, într-un ritm mai rapid decât în lunile septembrie și octombrie.

La data de 20 noiembrie, Rusia controla 19,3% din teritoriul ucrainean, fie integral, fie parțial. Aproximativ 7%, mai exact Crimeea și zone din Donbas, se aflau deja sub control rusesc înainte de începerea invaziei declanșate în februarie 2022.