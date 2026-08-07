Cum ar fi să primești 1.000 de euro și zile libere ca să pleci într-o aventură cu colegii? Modul inedit prin care o companie își sărbătorește aniversarea

Cum ar fi să-ți iei trei, patru sau chiar șase colegi și să porniți împreună într-o aventură? Oriunde în lume. Singura provocare? Să ajungeți cât mai departe de București și să înfigeți steagul companiei într-un loc emblematic al destinației alese. Da, știu, pare o idee inedită. Sau, poate, chiar o modalitate diferită prin care o companie își răsplătește oamenii și îi încurajează să descopere lumea împreună. Exact aceasta este inițiativa Voxility, care, cu ocazia împlinirii a 22 de ani de activitate, a ales să înlocuiască petrecerea aniversară sau teambuildingul tradițional cu o experiență de explorare dedicată angajaților. Astfel, în locul unei seri festive, aceștia primesc un buget de călătorie, zile suplimentare de concediu și libertatea de a-și construi propria aventură alături de colegi.

Ce înseamnă, astăzi, un beneficiu care contează cu adevărat pentru angajați? Dacă, până nu demult, petrecerile aniversare, teambuildingurile sau bonusurile financiare erau modalitățile obișnuite prin care organizațiile își recompensau echipele, există companii care aleg să transforme aniversările sau alte momente importante din evoluția companiei în ocazii de a le oferi oamenilor experiențe memorabile și timp petrecut împreună.

O astfel de idee a prins contur și la compania românească de infrastructură IT Voxility. Și, pentru că orice aventură are nevoie de un punct de plecare, compania a ales ca aniversarea celor 22 de ani să fie chiar începutul acestei povești. În locul unei petreceri aniversare sau al unui teambuilding, a lansat un program intern prin care angajații primesc câte 1.000 de euro de persoană și două zile suplimentare de concediu pentru a pleca într-o călătorie împreună cu cel puțin doi colegi.

Steagul Voxility, oriunde în lume

Programul, intitulat „How far can you go?”, se desfășoară în vara aceasta și le oferă participanților libertatea de a alege orice destinație din lume. Ca să documenteze acest lucru, odată ajunși acolo, echipele trebuie să se fotografieze sau să se filmeze alături de steagul Voxility într-un loc reprezentativ.

La finalul programului, echipa care va ajunge la cea mai mare distanță de București, măsurată în linie dreaptă pe Google Maps, va primi încă trei zile de concediu. În plus, va exista și un premiu de popularitate pentru materialul care va genera cea mai mare vizibilitate pe cele trei platforme sociale. Componenta de social media are rolul de a aduna cele mai frumoase materiale din locurile în care vor ajunge echipele, transformându-le într-o adevărată colecție de povești de vară.

„La Voxility, aniversările sunt despre oamenii datorită cărora ne sărbătorim an de an. Conceptul «How far can you go?» este o extensie naturală a identității companiei: suntem un furnizor de servicii IT cu prezență globală, unde provocarea de a ajunge cât mai departe și de a oferi servicii în cât mai multe orașe internaționale simbolizează dorința de creștere și de explorare”, precizează Maria Sîrbu, Corporate Affairs Advisor.

Mai important decât numărul kilometrilor parcurși sau performanța postărilor din social media este, spune Maria Sîrbu, entuziasmul cu care angajații au primit această provocare. Primele echipe sunt deja pregătite de plecare, iar planurile pentru călătoriile din luna august sunt în plină desfășurare.

„Succesul acestui proiect nu va fi măsurat în numărul de kilometri sau în metrice de social media, ci în interesul și energia angajaților care vor călători împreună. Ne bucură entuziasmul colegilor față de această idee. S-au format deja în jur de 10 echipe și abia așteptăm să aflăm ce destinații vor explora în august. Iar dacă aceste experiențe ajung să fie povestite și online, este doar o consecință firească a faptului că angajații Voxility sunt cei mai buni ambasadori ai brandului”, adaugă Maria Sîrbu.

Dincolo de provocarea lansată angajaților, inițiativa vorbește despre felul în care Voxility a ales să își marcheze aniversarea celor 22 de ani. Mai puțin despre destinații sau kilometrii parcurși și mai mult despre timpul petrecut împreună, despre libertatea de a alege și despre amintirile pe care colegii le vor construi în această perioadă.

Beneficii care se transformă în amintiri

Ideea unei astfel de inițiative nu a pornit din dorința de a înlocui beneficiile existente, ci de a le oferi angajaților o experiență pe care să și-o amintească peste ani. Și pentru că multe companii își regândesc pachetele de beneficii, întrebarea nu mai este doar ce oferi, ci și ce impact are acel beneficiu asupra oamenilor.

Pentru Oana Lotrea, HR Manager Voxility, ideea programului a plecat de la o observație simplă: uneori, cel mai valoros beneficiu nu este cel care se vede într-un fluturaș de salariu, ci cel care se transformă într-o experiență de care îți amintești de acum înainte.

În contextul în care multe companii reduc bugetele pentru beneficii, Voxility oferă angajaților până la 1.000 de euro și două zile libere pentru o experiență de călătorie. Cum a apărut această idee și ce nevoie a angajaților ați vrut să acoperiți?

Oana Lotrea: Ideea a venit foarte firesc, dintr-o observație simplă: după perioade pline sau intense de muncă, oamenii nu au nevoie doar de o pauză fizică, ci de o deconectare reală. În prezent, un bonus financiar clasic se pierde rapid în cheltuielile zilnice. Ne-am întrebat: cum putem aduce cu adevărat un beneficiu? Am ales opțiunea de călătorie pentru că timpul liber, experiențele și posibilitatea de a descoperi un loc nou au o valoare personală. Nu le spunem cum să-și petreacă timpul, ci le oferim resursele și libertatea de a alege.

Din perspectiva unui HR Manager, ce înseamnă astăzi un beneficiu care contează cu adevărat? Care sunt avantajele unei astfel de inițiative față de un teambuilding sau o petrecere aniversară clasică?

Oana Lotrea: Astăzi, un beneficiu valoros este unul care oferă flexibilitate și respectă nevoile unice ale fiecărui om, indiferent de vârstă, rol sau vechime. Înseamnă personalizare, libertate de a alege și impact real în viața personală. Un teambuilding sau o petrecere clasică au rolul lor: creează conexiune și susțin relațiile între colegi, însă această inițiativă are un alt obiectiv: este un beneficiu individual care le oferă oamenilor timp și spațiu pentru ei. Nu este încă o activitate de făcut împreună cu echipa. Libertatea de alegere face diferența: pentru un coleg poate însemna o călătorie într-un oraș pe care nu l-a mai văzut, pentru altul poate fi o experiență alături de familie. Angajatul își alege singur destinația, ritmul și partenerii de drum, iar beneficiul nu este standardizat, ci se adaptează omului.

O companie matură, o abordare diferită

După 22 de ani de existență, ce mesaj transmite această campanie despre cultura organizațională Voxility și despre modul în care compania își construiește relația cu angajații?

Oana Lotrea: După mai bine de două decenii pe piață, această campanie arată că maturitatea unei companii se vede în modul în care își prețuiește oamenii. Voxility este o combinație reușită între stabilitate și oameni noi – avem colegi care sunt alături de noi de foarte mulți ani, dar și unii care s-au alăturat recent companiei, chiar de pe băncile facultății.

„Mesajul este simplu: recunoaștem oamenii dincolo de rolul lor profesional, apreciem contribuția lor și vrem ca acest lucru să se simtă concret. Relația noastră cu echipa se bazează pe sustenabilitate pe termen lung: nu vrem oameni epuizați, ci colegi motivați, dornici să crească alături de noi.”

Care sunt așteptările privind rezultatele acestei campanii?

Oana Lotrea: Ne dorim, în primul rând, oameni mai odihniți, mai inspirați și cu o stare de spirit cât mai bună. Pentru noi, asta ține de felul în care înțelegem să fim angajator: un loc unde inovația nu se oprește la tehnologie, ci se vede și în cultura organizațională. Dar cea mai mare satisfacție va fi să vedem pozele lor din vacanță și să auzim poveștile cu care se întorc la birou.

Indiferent cine va ajunge cel mai departe de București, pentru câteva săptămâni colegii își vor schimba birourile cu aeroporturi, trasee noi și locuri pe care poate nu le-ar fi descoperit altfel. Iar atunci când se vor întoarce, vor aduce cu ei mai mult decât fotografii din vacanță: povești, experiențe împărtășite și amintiri construite împreună. Pentru că, uneori, cele mai importante lucruri nu se măsoară în kilometri, ci în poveștile pe care oamenii le aduc înapoi la birou.

Articol susținut de Voxility