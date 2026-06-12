Cum ar fi să testezi o bancă? Ce beneficii poți descoperi și cum poți câștiga până la 800 de lei cu ING

Înainte să alegi un telefon nou, ce faci? Cel mai probabil, citești recenzii. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină, faci un test drive. Iar aplicațiile noi ajung adesea să fie instalate și șterse după câteva zile dacă nu răspund așteptărilor. În cazul serviciilor bancare, însă, puțini se gândesc că pot proceda la fel. ING propune exact această abordare: să testezi banca înainte să decizi dacă este ceea ce cauți. Iar primul pas este simplu: deschiderea unui cont bancar complet online, direct de pe telefon.

Cont deschis în doar 9 minute, direct din aplicație

Pentru a deveni client ING nu este nevoie de o vizită în sucursală. Tot procesul se desfășoară în aplicația Home’Bank și durează aproximativ nouă minute.

Primul pas este descărcarea aplicației din App Store sau Google Play. Apoi, trebuie să scanezi cartea de identitate și să faci un selfie video pentru verificarea identității. Contractul se semnează electronic, iar confirmarea se face printr-un cod primit prin SMS. La finalul procesului, IBAN-ul și cardul digital devin active imediat.

Dacă îți dorești și un card fizic, acesta poate fi comandat direct din aplicație și este livrat gratuit la domiciliu.

Un bonus de bun venit care poate ajunge la 500 de lei

Odată deschis contul, începe și provocarea propusă de ING. Noii clienți pot primi un bonus total de până la 500 de lei dacă îndeplinesc câteva condiții simple.

Prima recompensă este de 100 de lei și se acordă după efectuarea a cel puțin unei plăți cu cardul ING în prima lună și deschiderea unui cont ING Economii în aceeași perioadă.

În plus, pentru a beneficia de premiile suplimentare, este necesară alimentarea contului curent cu minimum 2.000 de lei pe lună și realizarea a cel puțin unei plăți lunare cu cardul în minimum două dintre primele trei luni de la deschiderea contului. Dacă și contul ING Economii rămâne activ, clientul primește câte 200 de lei pe lună, conform condițiilor campaniei.

Cum poți ajunge la un câștig total de până la 800 de lei

Beneficiile nu se opresc la bonusul de bun venit. Cei care aleg să economisească prin depozitul Bonus pot beneficia de o dobândă suplimentară.

Astfel, dacă în primele trei luni de la deschiderea contului deschizi unul sau mai multe depozite Bonus și le păstrezi până la scadență, de patru luni, dobânda inițială de 6% poate fi dublată. Mai exact, pe lângă dobânda standard, clienții pot primi o dobândă extra care poate ajunge la maximum 300 de lei, dacă alimentează lunar contul curent cu cel puțin 2.000 de lei până la scadența depozitului.

Astfel, valoarea totală a beneficiilor poate ajunge la 800 de lei: până la 500 de lei bonus de bun venit și până la 300 de lei dobândă suplimentară.

Ce descoperi atunci când testezi ING

Pentru mulți utilizatori, experiența unei bănci se măsoară în lucrurile pe care le folosesc zi de zi.

În cazul ING, transferurile bancare sunt fără comisioane, iar retragerile de numerar de la orice bancomat sunt gratuite. În plus, plățile instant sunt disponibile 24/7. Utilizatorii primesc notificări pentru tranzacții și pot transfera bani direct pe numărul de telefon prin serviciul RoPay, inclusiv către persoane care folosesc alte bănci.

Un alt avantaj este schimbul valutar realizat direct din Home’Bank. Cursurile sunt actualizate în timp real, inclusiv în weekend, oferind acces la un curs valutar avantajos atunci când faci conversii.

Recomandările către prieteni se transformă în recompense

Atunci când găsești un serviciu care îți simplifică viața, este firesc să îl recomanzi și altora. Prin opțiunea „Invită-ți prietenii la ING” din aplicația Home’Bank, clienții pot trimite invitații către persoane care nu au încă o relație cu banca. Pentru fiecare prieten care devine client ING, recompensa este de 200 de lei, în limita a zece premii, ceea ce înseamnă un beneficiu total de până la 2.000 de lei.

Din aplicația Home’Bank pot fi accesate și alte produse ING. Printre acestea se numără creditele de nevoi personale, prin care pot fi împrumutate sume de până la 200.000 de lei, precum și creditele ipotecare disponibile cu dobândă fixă sau variabilă, în funcție de opțiunea aleasă.

Cum este protejat contul

Și pentru că tot mai multe operațiuni financiare se desfășoară online, securitatea a devenit una dintre cele mai importante componente ale experienței bancare.

Astfel, accesul în Home’Bank este protejat prin autentificare biometrică, iar sistemele de monitorizare verifică permanent activitatea din cont pentru identificarea comportamentelor neobișnuite. Tranzacțiile sunt securizate prin criptare end-to-end, iar verificările suplimentare de geolocalizare contribuie la prevenirea tentativelor de fraudă.

O experiență construită pentru lumea digitală

Transformarea digitală este unul dintre motivele pentru care tot mai mulți clienți aleg să își gestioneze relația cu banca direct de pe telefon.

Potrivit clasamentului Digital Banking Scorecard 2026 realizat de Future Banking, ING ocupă primul loc în topul celor mai digitalizate bănci din România. Evaluarea a luat în calcul criterii precum oferta digitală, funcționalitățile disponibile în aplicație, plățile, securitatea și produsele de economisire. În același timp, banca s-a clasat pe primul loc în ceea ce privește numărul tranzacțiilor digitale realizate prin aplicația bancară în 2025, conform clasamentului realizat de Piața Financiară.

Tot în 2025, ING a fost desemnată compania cea mai orientată către client în categoria Banking, potrivit Customer Centricity Index, realizat de Ipsos România în parteneriat cu Customer Experience România.

Servicii bancare care se adaptează modului în care trăiești

Fiecare persoană își organizează finanțele diferit. Unii economisesc pentru proiecte pe termen lung, alții călătoresc frecvent sau preferă să își rezolve toate operațiunile bancare din telefon. Pentru cei care vor să descopere dacă serviciile ING li se potrivesc, experiența poate începe de oriunde. Contul poate fi deschis inclusiv din străinătate, cu condiția ca utilizatorul să aibă reședința și rezidența fiscală în România și un număr de telefon românesc.

Uneori, cea mai bună metodă de a afla dacă un serviciu este potrivit pentru tine este să îl testezi direct. În cazul ING, experiența începe online, direct de pe telefon, în doar câteva minute.

Articol susținut de ING