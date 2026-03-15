Cum ar funcționa România dacă nu mai ajunge niciun litru de motorină în țară. Scenariul prezentat de ministrul Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Antena 3, că România are suficiente rezerve pentru aproape patru luni în scenariul în care „nu am mai aduce niciun litru de motorină, n-am mai rafina niciun litru de ţiţei”.

Ministrul Energiei a fost întrebat dacă românii ar trebui să se aștepte la măsuri radicale pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, precum restricțiile de circulație cu mașina.

„Din punctul meu de vedere n-ar trebui să ajungem acolo, mi se par măsuri destul de drastice ca să fie luate la nivel naţional. Este decizia fiecăruia dintre noi dacă decidem să mergem cu mijlocul de transport în comun sau să ne folosim maşina” a declarat Bogdan Ivan.

„Ceea ce este foarte important acum e ca noi, ca şi ţara, că avem rute diversificate de aprovizionare pentru combustibil. Noi aducem undeva la 75% din petrolul pe care îl rafinăm în România din alte state care n-au legătură cu Orientul Mijlociu, în special din Guiana Franceză, Kazahstan și Azerbaidjan. Putem să spunem că nu suntem atât de afectați. În schimb aducem din Arabia Saudită aproximativ 40% din importurile noastre de motorină, ceea ce ne creează în momentul de față o zonă de potențial risc. Ceea ce e important e că am diversificat foarte mult rutele. Nu depindem de acea zonă, dar e un val la nivel mondial care afectează fiecare economie”, a continuat ministrul Energiei.

„Putem funcționa aproape 4 luni cu stocuri de criză”

Despre scenariul în care România ar putea să apeleze la rezervele strategice, ministrul a declarat că „în situaţia în care se constată o penurie în apozitionare şi în rafinarea pe plan intern”.

„Ceea ce în momentul de față nu este cazul, dar suntem pregătiți și cu această sitație. Dacă e nevoie să eliberăm anumite stocuri pentru a echilibra piața într-o anumită zonă pentru a ține prețul stabil și de a ne asigura că dacă apare o nouă blocadă mult mai mare, în Canalul de Suez, care ne-ar afecta în mod direct, atât în România, cât și în Europa care importă 40 de milioane de tone de motorină de acolo, evident că ești nevoit să intervii”, a spus Bogdan Ivan.

„Stocurile de urgență le activezi doar într-o situație cu adevărat de criză și dacă nu mai ai altă soluție. Suntem pregătiți cu aceste stocuri de criză, dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, niciun litru de țiței. Am fi în situația în care, aproape patru luni de zile, cu stocul de criză plus stocuri comerciale să putem să funcționăm la nevoia României de astăzi”, a spus ministrul Energiei.

„Oamenii s-au panicat, s-a cumpărat masiv combustibil”

Bogdan Ivan a mai spus că erau stocuri pentru aproape 5 luni, „acum două săptămâni când a început această conflagraţie”, dar s-au mai consumat din stocurile comerciale aflate în curs.

„În 10 zile de când a început această conflagraţie în România toată lumea a consumat de 4 ori mai mult decât în orice alte 10 zile din ultimul an. Oamenii s-au panicat, companiile de transport, agricultorii şi-au făcut stocuri, şi-au cumpărat masiv combustibil, evident că acest lucru a cauzat o cerere mai mare, dar suntem în grafic”, a asigurat ministrul Energiei.