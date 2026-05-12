Cum ar putea întâlnirea Trump-Xi să stabilească relațiile dintre cele două superputeri pentru mulți ani de acum înainte

Securitatea din jurul istoricei Piețe Tiananmen din Beijing a fost sporită de zile întregi, pe rețelele de socializare circulând zvonuri despre o paradă specială sau un alt eveniment major, scrie BBC.

Vizita lui Trump în China va include discuții, un banchet și o vizită la Templul Cerului, un complex de temple imperiale unde împărații se rugau pentru o recoltă bună.

Și atât Trump, cât și președintele chinez Xi Jinping speră că vizita va da roade. Acest summit între cei mai puternici doi lideri ai lumii se anunță a fi una dintre cele mai importante întâlniri din ultimii ani.

Timp de luni de zile, relația cu China a fost o prioritate secundară pentru Trump. Accentul era concentrat pe războiul cu Iranul, pe operațiunile militare din emisfera vestică și pe politica internă. Dar toate acestea se schimbă săptămâna aceasta. Viitorul comerțului global, tensiunile crescânde din Taiwan și concurența în domeniul tehnologiilor avansate sunt acum în joc.

Din punct de vedere economic, războiul comercial cu SUA și conflictul din Iran pot fi vești proaste pentru Xi, dar din punct de vedere ideologic și politic sunt o carte pe care o poate juca inteligent.

China și Iranul- o relație de prietenie, dar pe interese

China încearcă să intervină discret ca factor de pace, războiul fiind acum în a treia lună. Beijingul s-a alăturat Pakistanului ca mediator în războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Oficialii de la Beijing și Islamabad au prezentat în martie un plan în cinci puncte, cu scopul de a realiza un armistițiu și de a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Iar în culise, oficialii chinezi i-au îndemnat ușor pe omologii lor iranieni spre masa negocierilor.

Nu există nicio îndoială: China este nerăbdătoare să pună capăt acestui război.

Economia țării se confruntă deja cu o creștere economică mai lentă și o rată a șomajului mai mare. Creșterea prețurilor petrolului a dus la creșterea costurilor articolelor fabricate cu produse petrochimice, de la textile la materiale plastice. Pentru unii producători din China, costurile au crescut cu 20%.

China are rezerve de petrol de invidiat, iar conducerea pe care a preluat-o în domeniul energiilor regenerabile și al mașinilor electrice a izolat-o de cele mai grave efecte ale crizei combustibililor, însă războiul provoacă și mai multă suferință unei economii chineze lente, care se bazează în mare măsură pe exporturi. Cu toate acestea, dacă China va interveni și va ajuta SUA, va dori ceva în schimb.

Vizita ministrului iranian de externe Abbas Araghchi la Beijing, efectuată săptămâna trecută, părea menită să arate tipul de influență pe care China o are în Orientul Mijlociu.

SUA urmăreau cu atenție situația. „Sper ca oficialii chinezi să-i spună ce trebuie să i se spună”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio. „Și anume că ceea ce faceți voi în strâmtoare vă izolează la nivel global.”

SUA a încercat, de asemenea, să convingă China să nu blocheze o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care condamnă atacurile Iranului asupra navelor care încearcă să tranziteze Hormuz după aceasta, iar Rusia a respins o propunere anterioară.

„Cred că, dacă vrem să readucem Iranul la masa negocierilor, Statele Unite trebuie să recunoască faptul că China va juca un rol important”, spune Ali Wyne, consilier senior în cercetare și advocacy pentru relațiile SUA-China la International Crisis Group.

Trump, la rândul său, a părut nederanjat de relația strânsă a Chinei cu Teheranul. În timp ce SUA au sancționat recent o rafinărie cu sediul în China pentru transportul de petrol iranian, președintele a minimalizat săptămâna trecută orice sprijin chinez pentru Iran în timpul conflictului.

Viitorul Taiwanului

Administrația Trump a transmis semnale contradictorii în ceea ce privește Taiwanul.

În decembrie anul trecut, SUA au anunțat un acord de 11 miliarde de dolari privind armele cu Taiwan, ceea ce a înfuriat guvernul chinez în acest proces. Trump, însă, a minimalizat disponibilitatea SUA de a apăra Taiwanul, pe care China îl revendică ca fiind propriul teritoriu.

„El consideră că face parte din China”, a spus Trump despre Xi. El a mai spus că Taiwanul nu oferă suficient SUA pentru garanțiile sale de securitate, adăugând chiar că „nu ne oferă de fapt nimic”. Anul trecut, a impus taxe vamale de 15% Taiwanului și l-a acuzat că fură producția de semiconductori din SUA.

Săptămâna trecută, Rubio a declarat că Taiwanul va fi un subiect de conversație în timpul vizitei, dar obiectivul veste să se asigure că această problemă nu devină o sursă de noi tensiuni între cele două superputeri.

„Nu avem nevoie să se întâmple vreun eveniment destabilizator în ceea ce privește Taiwanul sau oriunde în Indo-Pacific”, a spus el. „Și cred că acest lucru este în beneficiul reciproc atât al Statelor Unite, cât și al Chinei.”

La rândul său, China a semnalat că Taiwanul este o prioritate în aceste discuții. Ministrul de externe Wang Yi a declarat săptămâna trecută că speră că SUA vor face „alegerile corecte” în timpul unei convorbiri cu Rubio.

Beijingul și-a intensificat presiunea militară trimițând aproape zilnic avioane de război și nave militare în jurul Taiwanului.

Unii analiști cred că oficialii chinezi ar putea insista asupra unei schimbări de formulare a textului referitor la Taiwan, redactat cu grijă în 1982. Cea mai recentă politică declarată de Washington este că în prezent nu susține independența Taiwanului. Ar putea Beijingul să insiste asupra unei formulări mai dure, cum ar fi „SUA se opun independenței Taiwanului”?

„Pur și simplu nu cred că președintele Xi va accepta asta”, spune John Delury, cercetător senior la Centrul pentru Relații SUA-China din cadrul Societății Asiatice. „Chiar dacă Trump spune ceva cam stângaci, care seamănă cu o capitulare față de Taiwan, pentru că nu este atât de atent cu limbajul folosit, chinezii știu că este mai bine să nu acorde prea multă importanță acestui lucru, pentru că poate inversa situația cu o postare pe Truth Social o săptămână mai târziu.”

Negocieri comerciale importante

În cea mai mare parte a anului 2025, SUA și China păreau să se afle în pragul unui nou război comercial, unul care ar putea zgudui fundamentele economiei globale.

Trump a crescut și a redus în mod repetat tarifele vamale pentru cel mai mare partener comercial al Americii, ajungând uneori la rate de peste 100%.

China a răspuns prin reducerea exporturilor de minerale din pământuri rare către SUA și achiziționarea de exporturi agricole americane, afectând fermierii din statele cheie care au votat pentru Trump.

Temperatura s-a răcit considerabil de când Trump și Xi s-au întâlnit față în față în Coreea de Sud, în octombrie anul trecut.

Trump și Xi vor avea însă multe de discutat în timpul summitului de la Beijing. Liderul american va insista pentru creșterea achizițiilor chineze de produse agricole americane. China va face cu siguranță presiuni asupra SUA pentru a renunța la o anchetă comercială anunțată recent privind practicile comerciale neloiale care i-ar putea oferi lui Trump posibilitatea de a reimpune tarife mai mari asupra bunurilor chinezești.

Acest lucru va fi dificil pentru partea americană. „Ar putea fi dificil pentru SUA să renunțe la investigațiile privind toate practicile comerciale neloiale ale Chinei, având în vedere cât de răspândite și de distorsionate sunt încă acestea din urmă”, spune Michael O’Hanlan, președinte Phil Knight în Apărare și Strategie la Institutul Brookings, un think tank cu sediul la Washington DC.

Administrația Trump invită, de asemenea, directori generali de la Nvidia, Apple, Exxon, Boeing și alte companii mari să îl însoțească în această vizită, potrivit Reuters.

Deși China nu mai depinde la fel de mult de SUA pentru comerț ca în timpul primului mandat prezidențial al lui Trump, Xi va dori ca această întâlnire să se desfășoare bine, deoarece China are nevoie de stabilitate în economia globală.

Acum este principalul partener comercial pentru peste 120 de țări, dar Xi știe că nu poate părea prea încrezător în timpul vizitei lui Trump.

„Atâta timp cât vizita decurge fără probleme și Trump ajunge la concluzia că a fost tratat cu respect, atunci calmul din relația bilaterală va persista. Dacă, pe de altă parte, dacă Trump nu se va simți respectat sau tratat cu dispreț, atunci s-ar putea să se răzgândească”, spune Ryan Hass, directorul Centrului John L. Thornton pentru China de la Institutul Brookings.

Viitorul inteligenței artificiale

China este într-o cursă pentru a controla viitorul. Investește masiv în inteligență artificială și roboți umanoizi. Aceștia fac parte din ceea ce Xi descrie drept „noi forțe productive”, despre care speră că vor propulsa economia Chinei înainte.

Mulți factori de decizie din SUA cred însă că politica oficială chineză este de a coopta sau fura direct tehnologia americană pentru a-și dezvolta industriile interne. Aceasta a dus la restricții privind exportul celor mai noi microprocesoare, de exemplu, în ciuda obiecțiilor producătorilor americani.

Rezolvarea cu succes a problemei spinoase a proprietății și operării de către chinezi a popularei aplicații de socializare TikTok a fost un final fericit rar pentru interacțiunile dintre SUA și China pe tema tehnologiei, care sunt adesea asaltate de acuzații și suspiciuni.

Această dinamică se manifestă în cursa pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială, probabil cea mai importantă dezvoltare tehnologică a timpurilor moderne. Problema este complicată de acuzațiile SUA conform cărora companii chineze precum DeepSeek fură inteligența artificială americană.

„Se conturează începutul unui război rece al inteligenței artificiale”, spune Yingyi Ma, de la Centrul John L Thornton pentru China din cadrul Institutului Brookings. „Casa Albă a acuzat China de furt «la scară industrială» al modelelor americane de inteligență artificială, în timp ce Beijingul ar fi luat măsuri pentru a împiedica Meta să achiziționeze Manus, un start-up de inteligență artificială fondat în China, cu sediul acum în Singapore. Concursul mai profund nu constă în cine copiază al cui model, ci în talentul capabil să construiască următoarea generație de inteligență artificială de frontieră.”

Roboții chinezi sunt capabili să ofere spectacole, să execute mișcări de dans Kung Fu și să concureze mai repede decât oamenii în timpul unui maraton la Beijing.

Însă, deși companiile chineze par a fi experte în construirea corpurilor acestor roboți, multe încă lucrează la programarea creierelor noilor lor creații. Pentru a construi cele mai bune, companiile chineze au nevoie de cipuri de computer de ultimă generație, iar acestea provin din SUA.

Aici ar putea folosi Beijingul său influența asupra pământurilor rare, un sector critic pe care Trump îl râvnește enorm. Acesta procesează aproximativ 90% din mineralele de pământuri rare ale lumii, care sunt esențiale pentru toată tehnologia modernă, de la smartphone-uri la parcuri eoliene și motoare de avioane.

Deci, s-ar putea să existe o înțelegere de făcut. SUA pot avea pământuri rare chinezești în schimbul unor cipuri de înaltă performanță.

În ciuda întregului teren politic pe care cele două părți trebuie să îl acopere, vizita lui Trump va fi un turneu furtunos, cu întâlniri și evenimente programate pentru joi și vineri.

Poate că nu va exista mult timp pentru ca cei doi lideri să ajungă la acorduri substanțiale, dar chiar și o întâlnire atât de scurtă ar putea stabili traiectoria negocierilor și a relațiilor dintre cele două superputeri pentru anii următori.