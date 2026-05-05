Cum arată drona de 40.000 de euro care supraveghează Cluj-Napoca. Emil Boc: „E ochiul inteligent al orașului”

O dronă de „ultimă generație”, în valoare 40.000 de euro, a fost testată luni de administrația locală din Cluj-Napoca. Drona va fi folosită de Poliția Locală și are rolul de a monitoriza orașul și controla situațiile din teren, a explicat luni primarul Clujului, Emil Boc, citat de Știri de Cluj.

Emil Boc a descris drona ca fiind „ochiul inteligent al orașului”. Ea va fi folosită în mai multe situații, de la depistarea construcțiilor ilegale, la supravegherea traficului și verificarea șantierelor. De asemenea, drona va ajuta și localizarea depunerile ilegale de moloz și gunoi în zone neautorizate din oraș.

Edilul a precizat că imaginile captate de dronă vor fi folosite „doar pentru sancționarea acelora care fac lucruri în afara legii”.

„Nu este pentru a supraveghea cetățenii clujului, nu filmăm oamenii individual”, a explicat Emil Boc, într-o conferință de presă în care a prezentat drona.

Primarul din Cluj-Napoca a menționat și o utilizare de urgență: în caz de dezastre sau calamități, drona ar putea transporta alimente sau alte produse în zone izolate.

Potrivit autorităților locale, drona are o autonomie de zbor de până la 52 de minute și poate parcurge orașul pe o distanță de aproximativ 40 de kilometri. De asemenea, poate transporta o sarcină de până la 6 kilograme, funcție care poate fi utilizată în situații de urgență.