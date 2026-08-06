Cum arată închisoarea pe care Japonia a transformat-o în hotel de lux. Are zeci de camere și a apărut și într-un serial Netflix

O companie japoneză din domeniul turismului a transformat o fostă închisoare emblematică într-un hotel de lux cu 48 de camere.

Fosta închisoare Nara a fost construită în 1908 și a fost desemnată în 2017 bun de patrimoniu cultural al Japoniei.

Aceasta s-a redeschis în luna iunie sub numele de „Hoshinoya Nara Prison Hotel”, un hotel de lux administrat de Hoshino Resorts.

Complexul are un design în formă de stea, cu cinci aripi de detenție care se ramifică dintr-un post central de comandă.

Întregul ansamblu se întinde pe aproximativ 10 hectare și include Muzeul Închisorii Nara, potrivit unui comunicat de presă al Hoshino Resorts, relatează Business Insider.

Masaya Kakegawa, directorul general al hotelului, a declarat pentru Business Insider că acesta s-a bucurat de un succes deosebit în rândul turiștilor internaționali și al călătorilor pasionați de arhitectură, istorie și cultură.

Hoshinoya Nara Prison Hotel din Japonia, FOTO: Shutterstock

Unele dintre fostele celule ale închisorii au fost unite și transformate în camere pentru oaspeți. Există trei tipuri de camere, cea mai spațioasă fiind „11-Cell Deluxe”, care dispune de un living și un lounge destinat îmbrăcatului.

Tarifele pornesc de la 245 de dolari pe noapte, însă prețurile variază în funcție de sezon.

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Directorul hotelului afirmă că clienții se pot bucura de o experiență istorică în acesta

Multe dintre detaliile arhitecturale originale ale închisorii au fost păstrate, inclusiv pereții din cărămidă așezată manual și profilele decorative originale ale tavanelor.

„În loc să ascundem trecutul clădirii, am vrut ca oaspeții să poată simți fizic această istorie pe măsură ce se deplasează prin spațiu”, afirmă Kakegawa.

Acesta a subliniat că inclusiv coridoarele păstrează numeroase elemente originale ale închisorii, inclusiv ușile verzi din lemn ale celulelor, prevăzute cu fante pentru inspecție, gurile de ventilație și numerele camerelor.

Ușile unor camere din Hoshinoya Nara Prison Hotel, FOTO: Yuki Kubo / AP / Profimedia

Deasupra coridoarelor sunt încă vizibile luminatoarele originale și grinzile de oțel care consolidează structura clădirii.

Cea mai mare provocare în timpul renovării, care a durat aproape șapte ani, a fost găsirea unui echilibru între conservarea caracteristicilor istorice ale închisorii și adaptarea acesteia pentru a funcționa confortabil ca hotel de lux, a explicat Kakegawa.

Vizitatori la Hoshinoya Nara Prison hotel in Japan, FOTO: Yuki Kubo / AP / Profimedia

Închisoarea a fost proiectată în stil occidental

Fosta închisoare a fost folosită și ca locație de filmare pentru cel de-al doilea sezon al serialului japonez „Alice in Borderland” produs de Netflix. Două episoade, care fac parte din arcul narativ „Jack of Hearts” al serialului, au fost filmate în închisoarea Nara. În acestea, personajul Chishiya este prins într-un penitenciar și trebuie să găsească o cale de a evada.

Închisoarea Nara a fost una dintre primele cinci facilități de detenție în stil occidental proiectate de guvernul Japoniei în perioada Meiji, care s-a încheiat în 1912. Orașul Nara este situat la est de Osaka.

În 1946, instituția a fost redenumită Închisoarea pentru Minori Nara și a găzduit deținuți cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani. Aici, deținuții erau instruiți în cadrul unor ateliere să învețe meserii, precum frizeria sau fabricarea plăcuțelor de înmatriculare.

Complexul penitenciar, construit în mare parte chiar de deținuți, are o poartă principală în stil romanic, care se înalță deasupra zidurilor împrejmuitoare și protejează curtea din fața unei clădiri administrative cu două etaje.

Poarta de intrare în Hoshinoya Nara Prison Hotel, FOTO: Shutterstock

De clădirea administrativă este atașat un turn central de supraveghere, din care gardienii puteau vedea toate cele cinci secții ale închisorii. Grilajele din podelele celui de-al doilea nivel le permiteau să observe simultan celulele de la ambele etaje.

Închisoarea avea o capacitate de sute de deținuți

Celulele individuale erau dotate cu toaletă, chiuvetă, o fereastră și o ușă grea din lemn, fără clanță, ceea ce însemna că nu putea fi deschisă din interior nici măcar atunci când era descuiată.

La acea vreme, întregul complex putea găzdui aproximativ 635 de deținuți.

Planurile de transformare a închisorii într-un hotel au fost anunțate pentru prima dată în 2017, când penitenciarul a fost închis și desemnat monument de patrimoniu cultural.

Kakegawa a declarat că Nara a fost considerată în mod tradițional o destinație pentru excursii de o zi și că speră ca noul hotel să îi încurajeze pe vizitatori să își prelungească șederea.

„Sperăm ca această facilitate să devină un catalizator pentru dezvoltarea turismului bazat pe sejururi, contribuind la promovarea întregului farmec al orașului Nara în lume”, a spus el.