Cum arată primele cifre pentru Sistemul Garanție – Returnare în 2026

Luna trecută au fost colectate peste 350 de milioane de ambalaje prin sistemul Garanție-Returnare, lansat la final de 2023, anunță compania RetuRO. În lunile de vară din anii trecuți s-a depășit și pragul de 500 de milioane de ambalaje.

Datele arată că 356 de milioane de ambalaje au fost colectate în ianuarie, comparativ cu circa 330 de milioane puse pe piață, ceea ce a condus la o rată de returnare de aproximativ 108%.

„Un astfel de rezultat reprezintă o variație sezonieră obișnuită, determinată de decalajul dintre momentul achiziției și cel al returnării ambalajelor”, spun cei de la RetuRO.

Anul trecut, numărul de ambalaje care au ajuns la punctele de colectare din sistemul SGR, faimos pentru garanția de 50 de bani, a crescut cu peste 50% față de 2024.

Primul an de funcționare pentru SGR s-a încheiat cu o medie lunară de returnare de aproape 300 milioane ambalaje, iar în al doilea an media a urcat spre 430 milioane.

Administratorul sistemului anunța că în 2025 au fost returnate peste 5,2 miliarde de ambalaje SGR, iar rata de reciclare a atins 75%.

În cei doi ani de operare, prin Sistemul de Garanție-Returnare au fost colectate aproape 9 miliarde de ambalaje de băuturi.

Sistemul a pornit pe 30 noiembrie 2023 și este în cea de-a 27 luna de funcționare.