Cum arată și cât costă noile sandale de la Chanel care au împărțit internetul. „E sarcasm în lumea modei”

Noile sandale lansate de Chanel, care încalță doar călcâiul, au stânit un val de reacții în mediul online, după ce actrița Margaret Qualley a avut curajul să-i poarte pe covorul roșu din Londra, la premiera unui film.

Sandalele, care au doar un cap de călcâi și două curele la gleznă, au fost lansate în cadrul primei colecții Chanel Cruise a lui Matthieu Blazy, în luna aprilie.

Actrița Margaret Qualley este prima vedetă de la Hollywood care a purtat sandalele Chanel fără talpă. Credit line: Steve Vas/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Actrița Margaret Qualley a fost prima curajoasă care a purtat acești pantofi pe covorul roșu, apărând în acest stil aproape „desculț” la premiera filmului „The Dog Stars”, joi, 20 august, la Londra, notează revista People.

Actrița, în vârstă de 31 de ani, a asortat pantofii negri cu o rochie neagră cu franjuri.

Qualley este de mult timp ambasadoare a Chanel și a defilat în cadrul prezentărilor de modă ale acestei case de modă de lux în 2021 și 2024.

Sandalele sunt disponibile în variantele roșu, negru, auriu și argintiu. Cât despre preț, pe rețelele sociale se vorbește, în funcție de model, despre o sumă care oscilează între 1.600 și 2.999 de dolari, potrivit Corriere Della Sera.

Ținta glumelor în mediul online

Internetul a reacționat rapid la acest moment cu diverse reacții și parodii. Creatoarea de conținut Angelica Hicks, cunoscută pentru recreările sale hilare ale ținutelor vedetelor, a folosit măști de față negre pentru a crea o versiune a pantofilor.

Clipul publicat de aceasta pe contul ei de Instagram, unde are peste 940.000 de urmăritori, a fost apreciat de peste 77.000 de utilizatori.

De cealaltă parte, un critic de modă, Mandy Lee, a apărat cu vehemență încălțămintea într-un videoclip distribuit pe contul ei de TikTok, unde are peste 620.000 de urmăritori.

„E o zi bună să fii o fată pasionată de pantofi excentrici”, și-a început ea clipul, care includea o fotografie a lui Qualley pe covorul roșu.

Lee a continuat: „Toți scepticii spuneau: «Cine o să poarte asta? E sarcasm în lumea modei, e o glumă». Oh, doar cea mai frumoasă fată din lume le poartă”. Aceasta i-a îndemnat pe urmăritorii ei să „urce în trenul încălțărilor excentrice înainte de a rămâne în urmă”.



















Încă din luna aprilie, când au fost prezentați în premieră pe podium, pantofii au stârnit valuri. Creatoarea de conținut americană Remi Bader a ieșit pe străzile din New York purtând o versiune improvizată a acestora, confecționată din carton și sfoară.

„Sunt atât de entuziasmată că ies în seara asta cu noii mei pantofi Chanel”, spunea ea într-un videoclip pe Instagram. „Nimeni nu-i are, nici măcar nu au ajuns încă în magazine. Sunt absolut senzaționali”, mai spunea ea, ironică.