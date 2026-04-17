Cum au ajuns carburanții din România cu 23–31% mai scumpi într-un an

Prețurile la motorină și benzină la pompă în Europa Centrală și de Est au crescut cu aproximativ 10–25% față de perioadele „liniștite” din 2023–2024. În România, într-o lună creșterea a fost de aproape 15% pentru un litru de motorină. Iar față de aprilie 2025, românii plătesc cu 23% mai mult pe litrul de benzină și cu 31% mai mult pe motorină.

Datele arată un pattern consistent în toată Europa de Est: motorina s-a scumpit mai mult decât benzina.

Harta prețurilor la motorină și benzină în Europa Centrală și de Est. Unde se situează România

La pompele din București, Cluj sau Timișoara, prețul unui litru de benzină a trecut de 1,75 euro. Motorina – combustibilul camioanelor, autobuzelor și al jumătate din parcul auto european – a depășit 1,92 euro/litru. Aceste cifre se traduc în facturi mai mari la supermarket sau în transport mai scump.

Declanșatorul este cunoscut: atacul israeliano-american asupra Iranului și blocarea Strâmtorii Ormuz, pe unde circulă aproximativ 20% din țițeiul și gazele lichefiate ale lumii. Într-o piață globală a energiei perfect interconectată, un robinet închis în Golful Persic se simte în câteva ore la rafinăriile europene și în câteva zile la pompele din Varșovia, București sau Vilnius.

Miercuri dimineață, Institutul Național de Statistică a publicat datele privind inflația, arătând că grupa „combustibili” s-a scumpit cu 6,4%. După câteva ore, INS a venit cu precizări. Detaliile erau mult mai clare decât în primul comunicat. În martie 2026, față de februarie 2026, prețul benzinei a crescut cu 11,11%. Motorina: +14,98%, într-o singură lună. Iar pentru grupa „combustibili” în ansamblu – care include și GPL, lemne și cărbune -, majorarea a fost de 6,4% lunar.

Față de aprilie 2025, românii plătesc cu 23% mai mult pe litrul de benzină și cu 31% mai mult pe motorină. Sunt majorări care nu mai pot fi explicate doar prin politica fiscală internă sau prin inflația generală.

Veniturile nu au crescut cu inflația

Într-o discuție cu HotNews, economistul Laurian Lungu, co-fondator al think tankului CPAG, explică: „Dacă te uiți la prețul petrolului în termeni reali, adică dacă scazi inflația, petrolul e mai ieftin azi decât era în 2012. În termeni reali, repet!. Asta este ceea ce contează. Și atunci, de ce e lumea îngrijorată dacă prețul în termen real e mai mic?”.

Practic, dacă în 2012 benzina costa, să zicem, 6 lei/litru, iar de atunci inflația cumulată a fost 50%, atunci echivalentul acelui preț în bani de azi ar fi 9 lei. Dacă acum benzina costă 8,5 lei. Chiar dacă „nominal” pare mai scumpă decât în 2012, în termeni reali (putere de cumpărare) este, de fapt, mai ieftină.

De ce motorina s-a scumpit cel mai mult

Explicația pentru faptul că motorina s-a scumpit mai mult decât benzina în toată Europa de Est ține de structura importurilor europene. Europa depinde de importuri de motorină din Orientul Mijlociu și este expusă direct blocajelor din Strâmtoarea Ormuz. Benzina se produce mai ușor din surse alternative, iar motorina, mai greu.

Consecința practică este că inflația prin motorină se propagă mai departe și mai adânc în economie decât inflația prin benzină. Camioanele rulează pe motorină. Tractoarele rulează pe motorină. Generatoarele de rezervă rulează pe motorină. Când motorina se scumpește cu 31–47%, toată logistica, toată agricultura, tot comerțul plătesc mai mult.

Analizele Bruegel și Euronews arată că războiul din Iran/Orientul Mijlociu a adăugat o „primă de război” de circa 10 dolari pe baril la țiței, ceea ce se traduce, la consumator, prin aproximativ 0.10–0.30 euro/litru în plus la benzină și motorină față de nivelurile obișnuite din 2023–2024.

Pentru Europa de Est, prețurile actuale la pompă (în jur de 1.55–1.80 euro/l pentru benzină și 1.70–2.00 euro/l pentru motorină în multe țări) sunt cu circa 10–25% mai mari decât pragurile „normale” (1.40–1.60 euro/l benzină și 1.50–1.70 euro/l motorină) din perioadele fără șocuri majore.

În numeroase state, inclusiv din Europa Central‑Estică, motorina a depășit pragul de 1.90–2.00 euro/litru, în timp ce benzina standard (95) este de regulă în plaja 1.55–1.80 euro/litru, ceea ce reflectă un premium de motorină la pompă.