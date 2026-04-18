Doi bărbați au ajuns în topul probei feminine la un maraton celebru din Africa de Sud. Ce a urmat

Doi bărbați au fost descalificați la una dintre cele mai importante curse de maraton din Africa de Sud, după ce au terminat în top 10 al cursei feminine, relatează CNN.

Cei doi au schimbat numerele de concurs de pe tricou, astfel că două alergătoare nu s-au mai putut număra printre primele 10 locuri la Two Oceans Marathon, desfășurat pe 12 aprilie la Cape Town.

Cursa anuală Two Oceans este una dintre competițiile emblematice ale Africii de Sud și include atât un ultramaraton de 56 km, cât și un semimaraton de 21,1 km. Evenimentul atrage peste 16.000 de participanți, iar o clasare în top 10 este o performanță importantă pentru orice alergător.

Cei doi bărbați, Luke Jacobs și Nic Bradfield, au terminat pe locurile 7 și 10. Au fost ulterior descalificați după ce un membru al conducerii cursei a descoperit înșelătoria. Femeile care fuseseră nedreptățite au primit ulterior clasările reale.

Jacobs și Bradfield vor fi supuși unor proceduri disciplinare, a declarat Stuart Mann, membru al boardului maratonului și unul dintre cei care au descoperit frauda.

Schimbul de numere între participanți a devenit mai frecvent, dar vine cu consecințe serioase, a spus Mann.

„Nu este doar o practică neetică, ci implică și riscuri medicale. În caz de urgență, se poate administra tratamentul greșit unei persoane greșite”, a explicat acesta.

Motivele pentru care unele persoană recurg la acest diferă. Unii nu vor să piardă taxa de participare dacă nu mai pot alerga, alții vor să obțină un timp mai bun care să îi ajute să se califice la alte competiții.

Ce i-a dat de gol

Frauda a ieșit la iveală după ce Jacobs a postat fotografii de la cursă pe rețelele de socializare, iar oamenii au observat că pe numărul lui apărea numele „Larissa”.

Investigația a arătat că acesta a concurat folosind numărul atribuit Larissei Parekh, înscrisă în cursa feminină.

„Am făcut o greșeală de judecată și nu m-am gândit la consecințe. Nu ar fi trebuit să particip”, a transmis Jacobs într-o declarație în care și-a cerut scuze.

Cei doi au fost prinși și datorită tehnologiei moderne: oficialii au urmărit primele 10 femei care au trecut linia de sosire, însă cipurile electronice din numere indicau că alte două participante ar fi terminat cursa, fără să fie văzute.

Această neconcordanță a dus la descoperirea faptului că Bradfield a concurat cu numărul unei alte alergătoare, Tegan Garvey, care a recunoscut ulterior că i l-a oferit după ce a suferit o problemă la șold înainte de cursă.

„Cu o zi înainte, șoldul meu a cedat complet și nu mai puteam nici să merg. Mi-a părut rău să pierd participarea, așa că un prieten a alergat în locul meu”, a explicat Garvey.

Larissa Parekh nu a oferit o explicație clară pentru gestul său. Ambele femei și-au cerut scuze și riscă suspendări de doi ani de la Two Oceans Marathon.

