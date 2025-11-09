Cum au ajuns turcii să facă naveta în Grecia ca să cumpere carne și brânză. Cât costă produsele în cele două țări

Cetățenii turci fac în mod regulat pelerinaje transfrontaliere în Grecia, conducând ore întregi pentru a-și umple coșurile de cumpărături cu produse alimentare de uz zilnic, care costă o fracțiune din prețurile interne, scrie publicația Bloomberg.

Publicația oferă exempluul lui Cihan Citak, directorul general al unei companii de produse alimentare și băuturi, care face aproape lunar călătoria de aproximativ patru ore de la Istanbul la Alexandroupolis, un oraș grecesc de pe litoral, situat la 40 de kilometri de granița turcă, constatând că cumpărăturile sale costă o treime din ceea ce ar costa acasă. Uleiul de măsline care se vinde cu 10 euro litrul în Grecia costă dublu în Turcia, iar coșul său plin cu vin, brânză și produse alimentare reprezintă o economie pe care o consideră meritorie pentru efortul depus.

Diferențele de preț sunt mari și sistematice în toate categoriile de produse. La Lidl din Alexandroupolis, carnea de vită tocată costă 9,36 euro (10 dolari) pe kilogram, comparativ cu 12,10 euro la CarrefourSA din Turcia, în timp ce cârnații de vită se vând la aproape jumătate din prețul turcesc. Brânza Gouda și ciocolata Kinder costă aproximativ o treime din prețul echivalent din Turcia. Fenomenul a devenit atât de obișnuit încât 6% din totalul turcilor care au trecut granița în Grecia în primele nouă luni ale anului 2025 au făcut cumpărături – cea mai mare proporție din totalul călătorilor cel puțin din 2012, potrivit agenției de statistică a țării.

Aceasta reprezintă o inversare completă față de situația de acum câțiva ani, când grecii veneau din Turcia cu genți pline de alimente și alte bunuri. Inflația din Turcia din ultimii ani a schimbat puternic trendul.

Fenomenul a dat naștere unei industrii artizanale de turism organizat pentru cumpărături, agențiile de turism din Istanbul, Çanakkale și Bursa oferind excursii cu autobuzul de o zi la Alexandroupolis pentru aproximativ 50 de euro, incluzând biletul și taxa de ieșire.

Excursiile au devenit evenimente sociale, sute de cumpărători turci mergând către supermarketurile grecești înainte de a se aduna la restaurante pentru a compara achizițiile și prețurile. Unii își împărtășesc experiențele pe YouTube și TikTok, acumulând mii de vizualizări cu videoclipuri în care afișează etichetele de preț. Operatorii agențiilor de turism raportează că clienții cumpără de toate, de la carne și brânză la paste, iaurt și legume, iar fructele de mare mai ieftine din restaurantele grecești constituie un atu suplimentar. Cu toate acestea, popularitatea creează propriile complicații – Citak a raportat că cea mai recentă călătorie de întoarcere a implicat ore de așteptare la controlul pașapoartelor din cauza volumului mare de cumpărători transfrontalieri.