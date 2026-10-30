Cum au ales miniștrii europeni de Externe să protesteze față de prezența Rusiei la reuniunea G20 

Miniștrii de Externe ai statelor G20 au renunțat la tradiționala fotografie de grup înaintea reuniunii de vineri, de la Atlanta, după ce reprezentanții europeni au obiectat față de prezența Rusiei, relatează Reuters.

Agenda reuniunii publicată de Departamentul de Stat al SUA nu a inclus așa-numita fotografie de familie, iar miniștrii, printre care și șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, au început prima sesiune fără fotografii.

„În niciun caz nu va exista o fotografie de familie în care să apară împreună partenerii europeni și domnul Lavrov, pentru că… nu există o relație normală cu Rusia”, a declarat vineri dimineață ministrul german de Externe, Johann Wadephul, în fața reporterilor.

Oficialii europeni sugeraseră anterior că ar putea fi realizate două fotografii separate: una în care să apară Lavrov și alta fără ministrul rus.

Statele europene membre G20 susțin Ucraina, care a criticat deciziile recente ale președintelui american Donald Trump în privința Rusiei, inclusiv un acord pentru achiziționarea de motorină și o derogare de la unele sancțiuni.

La întâlnire participă 21 de delegații: 19 țări, plus Uniunea Europeană reprezentată de Kaja Kallas și Uniunea Africană.

Ministerul rus de externe raportase întârzieri din partea Washingtonului în acordarea vizelor delegației sale, o problemă care însă s-a rezolvat „în ultimul moment”.

Reuniune concentrată pe războaiele din Iran și Ucraina

Întâlnirea este prezidată de secretarul american de stat Marco Rubio, în cadrul președinției americane a G20, și ar trebui să servească pentru a pregăti summitul liderilor pe care președintele Donald Trump îl va găzdui în decembrie la clubul său de golf din apropiere de Miami, potrivit Agerpres.

Întâlnirea își propune să abordeze crizele geopolitice care perturbă economia globală, lanțurile de aprovizionare și securitatea energetică și alimentară.

Administrația Trump urmărește un angajament din partea G20 pentru a asigura libertatea de navigație, în special în Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru comerțul cu petrol blocată de războiul cu Republica Islamică.

Washingtonul dorește să abordeze și situația din Marea Neagră, afectată de războiul din Ucraina, precum și cea din Marea Chinei de Sud, unde denunță expansionismul Beijingului.

Întâlnirea are loc într-un moment în care războiul din Iran rămâne blocat, iar președintele Donald Trump se gândește dacă să reia confruntările cu Republica Islamică după alegerile de la jumătatea mandatului de pe 3 noiembrie în care este pusă în joc majoritatea republicană în Congresul SUA.