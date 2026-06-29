Cum au evoluat telefoanele foldable în ultimii 7 ani alături de Samsung

Ca pasionat de gadgeturi, recunosc că nu-mi imaginam c-o să mai văd un telefon pliant după momentele alea din liceu, din 2005, când venea câte un coleg cu un telefon cu clapetă și-l deschideam toți dintr-o mișcare până nu mai mergeau balamalele. Totuși, sunt bucuros că mi-a dovedit Samsung că am greșit prin toate inovațiile pe care le-au făcut cu tehnologiile de foldable și flip phones din 2019 încoace. Au fost 7 ani de lansări, inovații și învățat din greșeli până s-a ajuns azi la niște telefoane cu specificații de flagship phones, dar în niște forme inedite în care telefonul ți se despăturește într-o tabletă grafică de ultimă generație sau ți se micșorează până ajunge mai mic decât portofelul în buzunar.

2019 – De unde a început totul. Samsung Galaxy Fold

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În 2019, un telefon pliabil încă părea genul ăla de gadget pe care-l admiram doar în clipuri de lansările de prin Asia și-mi ziceam că n-o să mă apropii prea curând de unul, mai ales că abia începusem să scriu pe tech în perioada aia. Nu m-a ajutat nici că Samsung Galaxy Fold a intrat în România cu un preț de pornire de 9500 de lei, ceea ce era dublu decât salariul meu de atunci, dar și cu o promisiune destul de clară: rămânea un simplu telefon cât îl țineai în buzunar, dar putea să devină o mini-tabletă atunci când aveai nevoie de un ecran mai mare pentru divertisment (la început nu se punea așa accent pe taskuri și productivitate).

Primul Fold avea un ecran interior de 7,3 inci, un ecran exterior de 4,6 inci, 12 GB RAM, 512 GB stocare și șase camere. Mai important decât fișa tehnică, însă, primul Fold a introdus o întrebare care a rămas valabilă pentru toată categoria de-a lungul anilor: ce poți să faci diferit cu un telefon când el nu mai are doar o singură formă?

Această primă generație a arătat că ideea avea potențial, dar a arătat și că un pliabil avea nevoie de mai mult timp de trial and error. Țin minte că au apărut niște amânări la lansare la vremea respectivă, pentru că userii reușeau să găsească tot felul de moduri noi creative prin care să strice modelele de test. Sincer, lucrurile păreau că merg rău, părea c-o să fie sfârșitul acestui experiment numit „foldable” înainte să înceapă cu adevărat.

Totuși, Samsung a dovedit că au reziliență. Compania și-a asumat că nu vindea doar un gimmick sau o formă nouă, ci a început un ciclu lung de corecții, balamale mai bune, ecrane mai rezistente, software adaptat și telefoane gândite să convingă oameni reali, nu doar entuziaști tech care cumpără orice arată futurist.



Apoi Samsung a făcut o mișcare foarte importantă împărțind ideea de pliabil în două personalități. Galaxy Z Fold a rămas telefonul care se deschide ca o carte și care promite mai mult spațiu pentru muncă, multitasking, jocuri, editare și consum video. Galaxy Z Flip, lansat în 2020, a mers în direcția opusă. Flip a luat un telefon normal și l-a făcut mai compact.

2020 – Cum s-a „folduit” un telefon în două: Samsung Galaxy Z Flip și Samsung Galaxy Z Fold2

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Ca specs, Galaxy Z Flip avea un ecran interior de 6,7 inci, un ecran exterior mic de 1,1 inci, procesor Snapdragon 855+, 8 GB RAM, 256 GB stocare și o baterie de 3.300 mAh.

Dar diferența reală la vremea respectivă a fost că Galaxy Z Flip arăta mai mult ca un obiect de lifestyle decât ca un prototip pentru oameni care vor să care o tabletă în buzunar, mi se părea că avea ceva de o oglindă de machiaj portabilă, cum l-am și văzut folosit în repetate rânduri.

Eu zic că e o comparație bună, pentru că formatul cu clapetă a făcut ca dispozitivul să încapă mai ușor în buzunare mici, genți, haine și vieți în care telefonul a devenit și cameră, și oglindă, și suport pentru filmări rapide. Prin Flex Mode telefonul putea să stea pe jumătate deschis, iar userul putea să filmeze sau să facă poze fără trepied. Pentru o generație care și-a transformat viața în stories, reels, meetinguri pe fugă și selfie-uri făcute pe orice suprafață plată, asta a contat.

Foto de HotNews via LINK

În 2020, Galaxy Z Fold2 a fost prima dovadă clară că Samsung învăța rapid din propriile greșeli. HotNews nota atunci că Fold2 elimina aproape complet ideea de experiment și că modelul propunea probabil cea mai bună experiență de consum multimedia pe un telefon mobil. Fold2 venea cu ecran interior de 7,6 inci la 120 Hz, ecran exterior de 6,23 inci, Snapdragon 865+, 12 GB RAM, 256 GB stocare și baterie de 4.500 mAh. Ecranul exterior mai mare a schimbat mult experiența, pentru că utilizatorul putea să facă mai multe lucruri fără să deschidă telefonul. Balamaua putea să țină telefonul în mai multe unghiuri, iar Fold începea să arate deja ca un produs matur.

2021 – Când au devenit foldables accesibile tuturor prin Galaxy Z Flip 3 și Z Fold3

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În 2021, Galaxy Z Flip3 a mutat pliabilele mai aproape de publicul larg. Flip3 a adus un ecran exterior mai mare, de 1,9 inci, ecran interior de 6,7 inci la 120 Hz, procesor Snapdragon 888, 8 GB RAM și preț mai apropiat de zona flagshipurilor clasice.

Samsung a început atunci să rezolve una dintre cele mai mari frici ale oamenilor, adică ideea că un foldable ar fi prea fragil pentru viața reală. Flip3 a adus rezistență la apă IPX8, iar asta a contat pentru credibilitatea unui telefon care trebuia folosit zilnic, că doar nu-l țineai într-o vitrină.

Galaxy Z Fold3 a adus suport pentru S Pen, ca o tabletă-telefon adevărată, cameră sub display pe ecranul interior, ecran mare de 7,6 inci, ecran exterior de 6,2 inci, 12 GB RAM și rezistență la apă IPX8.

Pentru seria Fold, generația din 2021 a fost importantă pentru că Samsung a început să lege ecranul mare de productivitate, nu doar de spectacol tehnologic cu filme și seriale. S Pen a transformat ecranul interior într-un spațiu mai apropiat de o agendă digitală, iar camera ascunsă sub display a arătat direcția în care Samsung voia să ducă ecranul pliabil, adică una în care-ți maximiza suprafață utilă.

2022 – Rafinare și începuturile productivității: Z Flip4 și Z Fold 4

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Saltul din 2022 a fost de rafinare a produsului pentru Galaxy Z Flip4. A păstrat formatul de bază, dar a crescut bateria la 3.700 mAh, a adus un corp mai bine finisat, Quick Shot îmbunătățit și mai multe lucruri pe care utilizatorul le putea face din ecranul exterior. În România, Samsung a anunțat în august 2022 că Z Flip4 pornea de la 5.399 lei. Pliabilul încă era premium, dar deja putea să-ți facă tot ce face un flaship & more.

Galaxy Z Fold4 a adus cameră principală de 50 MP, Android 12L, One UI 4.1.1 și o bară de activități cu aspect apropiat de PC. În România, Samsung a anunțat că Z Fold4 pornea de la 8.899 lei.

Fold4 a fost important pentru prima generație de oameni care foloseau telefonul ca birou portabil. Bara de activități, ferestrele pop-up și împărțirea ecranului au făcut ca Fold să nu mai fie doar un ecran mare pentru Netflix sau YouTube. Era un instrument pentru emailuri, documente, apeluri, browsing și comparații rapide între aplicații. Un telefon normal te obligă des să tot sari dintr-o aplicație în alta. Fold a început să arate că ecranul mare împărțit în două poate să reducă acel ping-pong obositor și să te ajute la multitasking.

2023 – În care cele două tipuri de foldable și-au definit direcțiile: Z Flip 5 și Z Fold 5

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În 2023, Galaxy Z Flip5 a primit upgrade-ul care a schimbat cel mai mult viața modelului Flip: ecranul exterior a crescut de la 1,9 inci la 3,4 inci. HotNews nota la lansare că ecranul frontal permitea acțiuni esențiale fără deschiderea telefonului, de la navigare Google Maps la mesaje pe WhatsApp sau Messenger. Flip5 avea procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ecran interior de 6,7 inci, 8 GB RAM, 256 sau 512 GB stocare și baterie de 3.700 mAh. Flip a depășit clar momentul de oglindă portabilă cochetă și a devenit telefonul pe care îl poți folosi în rafale scurte, direct de pe capac, aproape ca pe un smartwatch.

În același an, Galaxy Z Fold5 a rafinat partea de productivitate, care avea să devină direcția principală a produsului. Modelul a păstrat ecranul principal de 7,6 inci și ecranul frontal de 6,2 inci, dar a devenit mai ușor, mai subțire și mai luminos. HotNews scria la vremea respectvă că Z Fold5 a adus îmbunătățiri la partea de multitasking și că utilizatorii puteau comuta mai rapid între aplicațiile folosite frecvent prin Taskbar. Husa cu S Pen a devenit și ea mai subțire, iar telefonul a continuat să insiste pe ideea că un Fold are sens pentru oamenii care lucrează direct de pe telefon sau care folosesc simultan mai multe aplicații.

2024 – Revoluția AI pe telefoanele noastre: Z Flip6 și Z Fold6

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În 2024, Galaxy Z Flip6 a adus Galaxy AI în centrul poveștii telefoanelor pliabile. De asemenea, Flip6 a primit cameră principală de 50 MP, 12 GB RAM, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, baterie de 4.000 mAh și un ecran exterior de 3,4 inci.

Ce a fost interesant era că și aici erau clar delimitate diferențele între beneficiile AI între cele două tipurii de telefoane. Pe Z Flip 6 AI-ul ajuta telefonul să răspundă mai rapid din ecranul frontal, să ajute camera, să ajusteze încadrarea și să facă interacțiunile scurte mai utile. Pentru seria Flip, generația din 2024 a contat pentru că Samsung a legat portabilitatea de camera mai bună și de funcții inteligente care puteau să ajute utilizatorul în scenarii rapide, de zi cu zi. Era un telefon care te transforma într-un mic paparazzo asistat AI.

Galaxy Z Fold6 a venit cu o greutate de 239 g, profil mai subțire, ecran pliabil mai luminos și funcții AI orientate spre productivitate, precum Circle to Search și Note Assist. Recenziile de la vremea respectivă prezentau Fold6 ca un dispozitiv care îți aduce puterea unui PC în buzunar, cu funcții Galaxy AI disponibile și în limba română.

AI-ul contează mai mult pe un pliabil decât pe un telefon obișnuit, pentru că ecranul schimbă felul în care primești rezultatul. Pe Fold, un rezumat, o traducere, o editare foto sau o căutare vizuală au loc pe un spațiu mai mare, unde poți compara, corecta și continua treaba fără să simți că lucrezi prin gaura cheii.

2025 – Mai rezistente. Mai ușoare. Z Fold7 și Z Flip7

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În 2025, Samsung a ajuns la generația care arată cel mai clar de ce cei șapte ani contează. Galaxy Z Flip7 a primit o schimbare importantă pentru publicul lui. Modelul are ecran frontal de 4,1 inci, ecran principal de 6,9 inci, baterie de 4.300 mAh, cameră wide de 50 MP, cameră ultrawide de 12 MP și promisiunea că-ți rulează video de până la 31 de ore. Flip7 a fost cel mai subțire, rezistent și avansat Galaxy Z Flip pe care l-am testat eu până acum, pe HotNews, și n-a stricat nici că ecranul secundar a crescut de la 3,4 inci la 4,1 inci și că bateria a crescut față de generația precedentă.

Și Galaxy Z Fold7 a fost cel mai subțire și mai ușor Fold lansat de Samsung până acum, din ce am testat eu. Modelul are grosime de 8,9 mm pliat, ecran principal de 8 inci, ecran exterior mai generos, greutate de 215 g, baterie de 4.400 mAh, procesor Snapdragon 8 Elite și cameră wide de 200 MP.

Z Fold7 era cu 24 de grame mai ușor și cu 25% mai subțire decât Z Fold6, iar camera de 200 MP a fost la vremea respectivă cea mai mare rezoluție disponibilă pe un Galaxy Foldable. În punctul ăsta era clar că telefoanele din gama Galaxy Z Fold nu mai cereau compromisuri evidente la greutate, grosime și cameră, ci erau direct flagships cu ceva extra.

În aceeași generație, Galaxy Z Flip7 FE a fost foarte important prin poziționare. Modelul FE a coborât pragul de intrare în lumea Flip, deși venea cu un ecran principal de 6,7 inci, ecran exterior de 3,4 inci, baterie de 4.000 mAh și 8 GB RAM. HotNews nota că modelul pornea în România de la 4.999 lei. Pentru o categorie care a pornit în 2019 de la aproape zece mii de lei, apariția unui model Fan Edition arată că pliabilul nu mai trăiește doar în zona de obiect aspirațional, ci deja este pentru toată lumea.

2026 – Ce ne rezervă viitorul modelelor pliabile

Realist o să aflăm cu toții mai multe după următorul eveniment Galaxy Unpacked de pe 22 iulie 2026, la Londra. Informațiile apărute până acum mai mult pe surse arată o direcție previzibilă după șapte ani de evoluție. Flip ar urma să rafineze zona de portabilitate, ecran extern și utilizare rapidă pentru firile mai creative, în timp ce Fold ar urma să împingă mai departe productivitatea, ecranul mare, designul subțire și integrarea AI.

După șapte ani, alegerea dintre Flip și Fold nu ține doar de ce buget ai sau cât de mult vrei să atragi priviri într-o cafenea cu gadgetul, ci de efectiv ce-ți dorești de la telefonul tău și cum vrei să-l folosești. Galaxy Z Flip are sens pentru oamenii care vor portabilitate, stil, cameră bună pentru selfie-uri și content creation, un telefon compact și un ecran exterior care rezolvă rapid lucruri mici. Flip este telefonul pentru oameni care trăiesc mult pe fugă și care vor ca telefonul să fie util fără să stea mereu să-l deschidă.

Galaxy Z Fold are sens pentru oamenii care au transformat telefonul într-un birou portabil, într-o consolă de gaming, într-un monitor de editare, într-un spațiu pentru studiat documente în paralel și într-un dispozitiv de consum video. Fold este telefonul pentru utilizatorii care vor să vadă mai mult, să facă mai multe lucruri în același timp și să folosească AI-ul pe un ecran care lasă loc pentru comparații, corectură și multitasking.



Samsung a transformat pliabilele dintr-un experiment scump într-o categorie matură, iar următoarea generație ar trebui să arate cât de departe mai poate merge această idee. Cel mai interesant lucru la aceste telefoane nu mai e de mult faptul că se pliază, că asta era șmecheria în 2019. Acum ceea ce urmărm cu toții cu fiecare ediție nouă este să vedem la cât de compact poate deveni un device fără limitări (Z Flip) și cât de mult se poate transforma un telefon într-un adevărat monitor interactiv și apoi înapoi cât să-ți încapă în buzunar (Z Fold). După 7 ani pot să zic că e clar că Samsung a dus ideea de foldables de la wow la practic, deși, sincer, eu tot mai am momente de wow cu ele.

Articol susținut de Samsung