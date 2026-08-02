Cum au fost mai mulți tineri recrutați și transformați în asasini-plătiți. „Nici nu știa, nici nu-i păsa pe cine o să ucidă”

Rețeaua Foxtrot este suspectată că se află în spatele a aproximativ 35 de crime, precum și o serie de atacuri asupra unor ținte israeliene din Europa, dezvăluie BBC, într-o investigație despre acest grup de crimă organizată.

Într-o suburbie a orașului Stockholm, un bărbat îmbrăcat în negru a apărut din întunericul nopții de iarnă. Înarmat cu un pistol, s-a apropiat de Murad Abdelkader, un student în vârstă de 20 de ani, care se întorcea de la un schimb de lucru la McDonald’s, scrie BBC.

Atacatorul a deschis focul, trăgând în repetate rânduri pe măsură ce se apropia de ținta sa. A tras ultimul glonț în capul victimei, în timp ce aceasta zăcea neputincioasă la pământ.

Ucigașul era Atilla Azimov, în vârstă de 18 ani. În acea noapte de februarie a anului trecut, el a ucis persoana greșită.

Rețeaua Foxtrot a comandat zeci de asasinate

A făcut-o pentru bani – angajat de Rețeaua Foxtrot (Foxtrot Network), un grup de crimă organizată cu legături cu regimul iranian, care a devenit cunoscut pentru tacticile sale de „violență ca serviciu” (VaaS).

Se estimează că, începând din 2022, Rețeaua Foxtrot a fost responsabilă de aproximativ 35 de omoruri, precum și de o serie de atacuri și tentative de atac asupra unor ținte israeliene din Europa, inclusiv două care au implicat explozivi și grenade de mână.

Banda recrutează adolescenți pentru a comite atacurile în schimbul unor sume de bani, dar aproape niciodată nu este nevoită să plătească, deoarece aceștia sunt adesea prinși.

Cazul Johannes Natland

Un exemplu este Johannes Natland, un adolescent norvegian care a fost condamnat miercurea aceasta complicitate la comiterea unei crime în Marea Britanie, după ce a fost recrutat Rețeaua Foxtrot, potrivit Reuters.

Johannes Natland, în vârstă de 19 ani în prezent, a fost arestat într-o cameră de hotel din Huddersfield, în nordul Angliei, în luna martie a anului trecut, având asupra sa două arme de foc și muniție.

Procurorii au afirmat că Natland fusese recrutat de gruparea de crimă organizată folosită de statul iranian și sancționată atât de Marea Britanie, cât și de Statele Unite.

Natland a recunoscut că deținea un pistol semiautomat, un revolver și muniție, dar a negat acuzația de conspirație la omor, susținând că nu intenționa să pună în aplicare planul.

„Nici nu știa, nici nu-i păsa pe cine urma să ucidă”

După un nou proces la tribunalul Old Bailey din Londra, Natland a fost găsit vinovat de conspirație la omor. Juriul de la procesul său inițial, din iunie, nu a reușit să ajungă la un verdict cu privire la această acuzație.

Natland este doar cel mai recent tânăr adult judecat în Marea Britanie și în alte țări pentru fapte penale grave pe care le-ar fi comis după ce a fost recrutat online în schimbul unor sume de bani, adesea ca intermediar involuntar al unui stat străin.

Procurorul Alistair Richardson le-a spus juraților că Natland a fost recrutat de rețeaua Foxtrot, după ce o persoană care folosea numele „Agent 47” a organizat angajarea unui asasin, cu 25.000 de euro .

Natland „nici nu știa, nici nu-i păsa pe cine urma să ucidă… pentru el, totul se reducea la bani”, a spus Richardson.

Europol a făcut un grup de lucru cu 11 țări afectate

Potrivit Grupului de lucru operațional (OTF) GRIMM, organismul Europol înființat pentru a combate această problemă, asasinii adolescenți sunt recrutați pe rețelele sociale și primesc instrucțiuni într-un mod „gamificat”, imitând modul în care funcționează jocurile pe calculator, explică BBC.

Andy Kraag, șeful Centrului European pentru Criminalitate Gravă și Organizată al Europol, a calificat acest fenomen drept „externalizarea calculată a crimei” către tineri vulnerabili.

OTF GRIMM include în prezent 11 țări afectate de fenomenul VaaS – Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit.

Liderul Rețelei Foxtrot, Rawa Majid, a fugit din Suedia și din baza sa de operațiuni ulterioară din Turcia, iar în prezent se află în capitala Iranului, Teheran.

Poliția consideră că unele dintre atacurile VaaS au fost comise în numele regimului iranian, inclusiv un atac cu grenadă de mână asupra ambasadei israeliene din Copenhaga, deși alte atacuri fac parte din războaiele teritoriale legate de traficul de droguri ale Rețelei Foxtrot.