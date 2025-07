Corupția din mediul privat: cum au fost mituiți managerii de calitate ai marilor retaileri din România pentru a primi marfă. Suma încasată pentru fiecare palet cu fructe sau legume

Documente dintr-un dosar penal consultat de HotNews arată că aproape 700.000 de lei a fost mita pe care un om de afaceri din județul Bihor a plătit-o angajaților marilor retaileri de pe piața românească pentru a se asigura că marfa va intra în magazine fără piedici, chiar și atunci când nu era conformă în privința calității. Pe 1 iulie, un manager de calitate din cadrul companiei Profi a fost condamnat pentru o mită de 18.000 de lei. Un manager din cadrul Auchan fost și el condamnat după ce a acceptat 29.440 de lei pentru a nu mai controla marfa producătorul român. Procurorii susțin că ancheta continuă.

HotNews a solicitat un punct de vedere omului de afaceri Dumitru Gal acuzat că a mituit managerii de calitate retailerilor Auchan, Carrefour, Lidl, Selgros, Mega Image, Profi, Kaufland, dar, până în prezent, nu a răspuns solicitării.

Reprezentanții Auchan au colaborat cu anchetatorii, precizând că au avut suspiciuni în legătură cu rigoarea controalelor managerului condamnat între timp, au declanșat cercetări interne, dar nu au descoperit probe concludente.

Profi a transmis, pentru HotNews, că managerul de calitate „nu mai lucrează în rețea din octombrie 2024”. „Susținem autoritățile în demersurile pe care le fac pentru descurajarea unor astfel de practici”, a transmis compania.

Divin Garden, o companie românească specializată în producția și distribuirea de fructe de pădure, legume, ciuperci și semințe, este acuzată de procurori că a mituit managerii de calitate ai marilor lanțuri de magazine din România pentru a-și vinde produsele, arată datele unui dosar penal instrumentat pe Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, consultat de HotNews.

Compania înființată la Bihor de omul de afaceri Dumitru Gal, sub forma unei cooperative agricole moderne, este considerată ca fiind unul dintre principalii distribuitorilor de fructe de pe piața românească, potrivit presei locale.

Dumitru Gal a înființat Divin Garden în 2015. Foto: Bihon.ro.

Punerea sub acuzare a omului de afaceri Dumitru Gal pentru dare de mită a venit pe fondul cercetărilor dintr-un alt dosar. În toamna anului trecut, o polițistă din Bihor a fost acuzată că ar fi încercat să favorizeze un om de afaceri brazilian, acuzat că ar fi violat un copil. Dumitru Gal colaborase cu respectivul om de afaceri. Toți trei au fost trimiși în judecată în respectivul dosar, aflat în prezent în camera preliminară a Tribunalului Bihor, Gal fiind acuzat că ar fi mituit polițista pentru a adopta o soluție favorabilă afaceristului străin.

În urma perchezițiilor efectuate în telefonul lui Gal au fost găsite mesajele pe care acesta le purta cu managerii de calitate ai principalelor lanțuri de magazine din România.

30 de lei/mita pe palet

„În cursul anului 2024 au fost identificate mai multe discuții pe WhatsApp purtate de Gal Dumitru cu angajați ai mai multor retaileri comerciali –Auchan, Carrefour, Lidl, Selgros, Mega Image, Profi, Kaufland- cu atribuții de controlare a calității mărfurilor livrate de SC Divine Garden SRL (fructe de pădure în special) la centrele logistice ale acestor retaileri. Din aceste discuții rezultă că numitul Gal Dumitru le-ar fi virat din contul său personal deschis la Banca Transilvania diferite sume de bani acelor angajați (de regulă 30 lei/palet de marfă) pentru ca aceștia să nu refuze marfa livrată de SC Divine Garden SRL la sediile centrelor logistice ale agenților economici mai sus menționați, chiar dacă aceasta prezenta neconformități. De asemenea, există indicii că în unele cazuri, sumele de bani erau înmânate acelor operatori recepție marfă prin intermediul șoferilor SC Divine Garden SRL”, au explicat procurorii procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor într-unul dintre dosarele trimise deja în instanță.

În urma verificărilor rulajelor contului bancar deținut de omul de afaceri Dumitru Gal, procurorii au descoperit că în ultimul an acesta efectuase transferuri în cuantul de 740.000 de lei, iar cea mai mare parte a sumelor au fost virate în conturile personale ale angajaților marilor lanțuri de magazine, fie în conturile unor apropriați ai acestora (soţii, concubine).

Practica era cunoscută de mai mulți angajați

La audieri, o parte dintre angajații reteailerilor au recunoscut acuzațiile, detaliile cum decurgeau relațiile comerciale cu omul de afaceri bihorean. Este cazul unui manager de calitate din cadrul Profi Rom Food, compania care administrează lanțurile de magazine Profi.

Manager sortimentaţie şi control calitate legume fructe din anul 2022, Marian Vîlvăroiu avea ca principală atribuție de serviciu verificarea si asigurarea conformității produselor în concordanță cu standardele de calitate Profi pentru legume şi fructe.

”În cursul anului 2023 eram întrebat de către personalul aflat în subordinea mea dacă am fost abordat de către un reprezentant al societății Divine Garden. Inițial nu am înțeles motivul pentru care eram întrebat de colegii mei dacă reprezentantul societății anterior menționate m-a contactat. Undeva în toamna anului 2023 am fost contactat telefonic de către numitul Gal Dumitru care mi-a solicitat să îl sprijin in procesul de recepție calitativă a mărfurilor sale, arătându-şi totodată disponibilitatea ca pentru acest favor să mă recompenseze cu o sumă de bani, fapt pe care eu l-am acceptat, fără a stabili în prealabil cuantumul acesteia”, a declarat Vîlvăroiu la audieri, potrivit dosarului înaintat Tribunalului Ilfov.

Și-a negociat pedeapsa cu procurorul

În telefonul lui Dumitru Gal, procurorii au descoperit numeroase conversații pe care acesta le purta cu reprezentanții lanțurilor de magazine, pe care îi presa pentru a nu îi returna marfa.

”Doar la voi am retururi”, îi reproșa Gal lui angajatului Profi, care îl informa că „există probleme cu doi auditori de două săptămâni”, dar i-a dat asigurări că în ziua următoare va discuta cu ei, astfel încât rata retururilor de marfă să scadă.

18.000 de lei a primit angajatul Profi de la omul de afaceri Dumitru Gal, începând cu luna ianuarie 2024, banii fiind transferați atât în contul acestuia, cât și al soției, arată datele din dosarul procurorilor PT Bihor.

”Am conștientizat că nu este nici moral și probabil nici legal, dar am acceptat”, a declarat Vîlvăroiu procurorului de caz, solicitând încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Cererea a fost acceptată, procurorul de caz stabilindu-i o pedeapsă de 1 an și 4 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere. Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost validat de Tribunalul Ilfov pe 1 iulie.

Pe lângă condamnare, judecătorii i-au interzis dreptulul de a ocupa o funcție publică, respectiv dreptul de a exercita activitatea de manager sortimentaţie şi control calitate legume fructe la pe o durată de 2 ani.

Într-un răspuns pentru HotNews, reprezentanții Profi au spus că „surprize de toate felurile pot apărea oricând în lucrul cu oamenii”.

„Surprize de toate felurile pot apărea oricând în lucrul cu oamenii. Persoana menționată de dumneavoastră nu mai lucrează în rețeaua noastră din octombrie 2024. Profi are un sistem de proceduri bine pus la punct pentru a preveni derapajele de genul celui pe care l-ați menționat, iar atunci când, rar, ele totuși se produc, luăm fără întârziere măsurile legale ce se impun”, a transmis compania.

„Susținem autoritățile în demersurile pe care le fac pentru descurajarea unor astfel de practici. Chiar și când astfel de situații poate nu sunt remarcate în companie, organele de control le descoperă si le sancționează, iar noi apreciem acest fapt”, a transmis compania.

Produsele Divin Garden, într-un hipermarket Foto: Facebook.com / Divin Garden

Mită mai mare la Auchan

Un alt manager de calitate pus sub acuzare care și-a recunoscut faptele și a încheiat o înțelegere cu procurorii a fost Mihai Laurențiu Petre, șef de birou responsabil cu calitatea în cadrul platformei Auchan de la Ștefăneștii de Jos.

Potrivit procurorilor, Petre a primit de la omul de afaceri Dumitru Gal 29.000 de lei cu titlu de mită. Manager responsabil cu calitatea fructelor și legumelor din Auchan, acesta își exercita influența și asupra subalternilor care efectuau controale riguroase, acuză procurorii.

„Eu eram cel care supraveghea procesul de recepţie calitativă a mărfii, funcţie din care aveam posibilitatea sa refuz recepţionarea mărfurilor pe care apreciam că nu sunt conforme, respectiv aveam nişte standarde stabilite la nivelul companiei, respectiv: 2 % pentru mucegai/prospeţime şi 10% pentru calibru, defecte de formă. Dacă se depăşeau aceste procente marfa trebuia sa fie returnată. Verificarea mărfurilor era efectuată prin sondaj”, a declarat Petre la audieri, depoziția sa fiind atașată dosarului înaintat instanței.

Au existat bănuieli, nu le-au putut dovedi

Reprezentanții Auchan au colaborat cu procurorul de caz. Au precizat parchetului că au avut suspiciuni în legătură cu managerul Petre deoarece înregistra cea mai mică rată de retur dintre toți angajații care efectuau controlul calității produselor.

Cercetarea disciplinară nu s-a lăsat cu sancțiuni deoarece ”nu s-au găsit probe solide”, a transmis Auchan parchetului.

Angajatul Auchan a detaliat anchetatorilor cum a decurs totul în relația cu omul de afaceri din Bihor.

„Gal Dumitru Teodor mi-a spus că doreşte să aibă o rata de acceptare de 100%, a mărfurilor livrate deoarece într-o astfel de situaţie ar putea stabili el preţul ci nu clientul. Astfel putea sa negocieze de pe poziţii de forţă având in vederea calitatea superioară a produselor sale. Cu aceea ocazie mi-a propus sa-mi ofere cate 30 lei /palet de marfa acceptata indiferent de calitatea mărfurilor livrate. Tot el mi-a propus, sa-mi trimită periodic, aceea suma de bani, care se cumula în funcţie de numărul de paleţi acceptaţi, prin transfer bancar. Am acceptat oferta sa sens în care i-am comunicat contul bancar iar ulterior si contul de Revolut”, a declarat Petre procurorilor.

Pedeapsă cu suspendare

Procurorul de caz a stabilit o pedeapsă de 1 an și 8 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere în cazul lui Mihai Laurențiu Petre. În cazul său, acordul de recunoaștere a vinovăției a fost validat de Tribunalul Prahova pe 25 mai. Și în cazul său, magistrații i-au interzis dreptul de a ocupa o funcție publică, respectiv cea de manager de conformitate în cadrul Auchan timp de doi ani.

Acordurile de recunoaștere de vinovăție au fost trimise la instanțele din județele unde își au domiciliu cei puși sub acuzare. Ancheta procurorilor din Bihor continuă în cazul celorlalți inculpați și suspecți din dosar.

HotNews.ro a solicitat un punct de vedere omului de afaceri Dumitru Gal, însă, până în prezent, nu a răspuns.