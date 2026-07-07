Cum au fost păcăliți mai mulți clienți PPC de un partener al firmei. „E strigător la cer. Probabil îi targetează după CNP. O să trezească cu factura mai mare”. Iar cei care nu și-au dat seama de truc sunt buni de plată

„M-a sunat ieri soacra mea să-mi spună că s-a trezit cu un agent PPC la ușă care i-a spus că i-a expirat contractul și trebuie să semneze o prelungire. Și a semnat, ca să nu rămână fără curent. Știind că nu asta e procedura normală, i-am zis să vină cu contractul la mine. Ce credeți? Sub pretextul că-i prelungește contractul de furnizare a energiei electrice, i-a băgat sub nas un contract de asistență, de 21 lei/lună, pe o perioadă de 24 de luni. Care e un serviciu suplimentar față de cel de energie. Deci escrocherie clară”, povestește Răzvan B., un cititor HotNews, într-un mail transmis către redacție la adresa pont@hotnews.ro .

Mai mulți bucureștenii s-au trezit la ușă cu agenți de vânzări care s-au recomandat ca fiind angajați ai furnizorului de energie PPC. Pe motiv că le expiră contractele la curent, aceștia i-au convins pe oameni să semneze contracte suplimentare.

El a sunat la call-center-ul PPC, pentru a anula contractul de asistență.

„Am sunat să-l anulez, iar angajata PPC era foarte calmă, semn că nu eram nicidecum primul care reclama înșelătoria asta. Pe contract scrie că poate fi anulat în maximum 14 zile, dar cum să-l anulezi dacă tu crezi că era contractul de furnizare a energiei?”, s-a întrebat cititorul nostru.

Incidentul, într-un bloc din Capitală. Vizați, mai mulți pensionari

Contactat ulterior de HotNews, el a precizat că incidentul s-a petrecut într-un bloc din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit acestuia, agenții de vânzări au bătut doar la ușile pensionarilor din imobil, spunându-le același lucru: că le expiră contractele de furnizare a energiei și că acestea trebuie prelungite.

„Probabil îi targetează după CNP. Numai pe scara ei semnaseră deja vreo șase pensionari. O să se trezească cu factura mai mare și, la cât de complicată e, nici nu vor observa că plătesc un serviciu suplimentar fără să vrea, vor crede că pur și simplu s-a scumpit iar curentul. La cum arată o factură, se poate pune acolo orice. E strigător la cer!”, spune el.

PPC: Am reziliat contractul cu firma

Contactați de HotNews, reprezentanții PPC au precizat că respectivii agenți de vânzări nu erau reprezentanții companiei, ci ai unei firme cu care colaborează. În urma analizării situației, furnizorul de energie a decis rezilierea contractului cu respectiva firmă.

„PPC Energie nu tolerează abateri de la standardele de conduită în relația cu clienții și tratează orice astfel de situație cu fermitate. Persoanele implicate în situațiile semnalate sunt reprezentanți ai unor firme partenere externe cu care PPC Energie colaborează în activitățile de promovare directă.

Nerespectarea acestor standarde reprezintă o abatere gravă și atrage sancțiuni contractuale, inclusiv încetarea colaborării. Din acest motiv, în urma anchetei interne, PPC Energie a decis încetarea imediată a colaborării cu partenerul comercial implicat”, se arată în răspunsul transmis la solicitarea HotNews.

Compania mai spune că, pentru fiecare contract încheiat prin intermediul agenților de teren, PPC Energie efectuează apeluri de calitate, ca măsură adițională de protecție a clienților, prin care verifică dacă interacțiunea cu agentul a decurs conform normelor interne si a legislației aplicabile, precum și dacă clientul înțelege serviciul pe care l-a contractat.

Ce se va întâmpla cu contractele semnate în mod abuziv

PPC a refuzat să precizeze numele firmei implicate.

Pe de altă parte, contractele semnate de oameni cu reprezentanții acestei firme rămân în vigoare.

„În cadrul verificărilor noastre, un singur client din cei 14 contactați a exprimat nemulțumiri cu privire la serviciile contractate, astfel că am anulat contractul pentru serviciul menționat. În ceea ce privește fostul partener de vânzări, am luat decizia de a încheia contractul de colaborare conform prevederilor agreate în cuprinsul acestuia și nu suntem în măsură să facem alte comentarii în acest moment”.

PPC Energie mai spune că încurajează toți clienții să solicite legitimația agenților care se recomandă în calitate de reprezentanți ai companiei și în cazul în care sesizează un comportament inadecvat din partea unui agent să semnaleze acest lucru prin canalele oficiale puse la dispoziție.

Ce spune ANRE

Întrebați de HotNews ce ar trebui să se întâmple cu aceste contracte, reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE) au precizat că încetarea colaborării dintre furnizor și partenerul comercial nu înseamnă automat încetarea contractelor deja încheiate, acestea producând efecte până la încetarea lor în condițiile prevăzute de lege sau de contract.

„În situația în care furnizorul constată, în urma verificărilor interne, că reprezentanții unui partener comercial au indus în eroare consumatorii cu privire la natura documentelor semnate sau la obiectul contractului, acesta e obligat să ia măsuri pentru remedierea efectelor produse asupra clienților afectați, inclusiv informarea acestora cu privire la drepturile pe care le au și soluționarea solicitărilor clienților de încetare a contractelor încheiate în astfel de condiții”, precizează ANRE.

Prin urmare, persoanele care consideră că au fost induse în eroare la semnarea contractului trebuie să se adreseze furnizorului pentru a denunța contractul.

Conform legislației indicate de ANRE, consumatorii au dreptul:

să denunțe orice contract în cazul în care nu acceptă noile condiții/clauze notificate de către furnizorul de energie electrică.

să fie informați în mod corect și complet asupra condițiilor generale de contractare, a dreptului de denunțare unilaterală a contractului de furnizare, a costurilor aferente încetării contractului și a condițiilor de schimbare a furnizorului.

Mai exact, furnizorul răspunde pentru respectarea drepturilor clienților finali și pentru informarea corectă și completă a acestora cu privire la condițiile contractuale.

Legea mai spune că, în cazul în care contractele de furnizare sunt încheiate prin intermediari, informațiile referitoare la condițiile contractuale trebuie furnizate clienților finali înainte de încheierea contractului.

De asemenea, contractele trebuie să conțină în mod clar informații privind serviciile oferite, prețurile, durata contractului, condițiile de încetare și drepturile clienților finali.

Totodată, dacă furnizorii oferă și alte servicii pe lângă cele de furnizare electricitate, se vor prezenta condițiile în care se oferă acestea, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informațiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte.

Ce facem dacă ne trezim la ușă cu angajați ai companiei de curent

ANRE recomandă consumatorilor să manifeste prudență atunci când sunt abordați la domiciliu pentru semnarea unor documente privind furnizarea energiei electrice și să nu semneze documente fără a verifica în prealabil identitatea persoanei care le prezintă, societatea pe care aceasta o reprezintă și obiectul exact al documentelor propuse spre semnare.

Furnizorii au obligația legală de a comunica, înainte de încheierea sau confirmarea contractului, toate informațiile relevante privind serviciul oferit, prețul, durata contractului, condițiile de încetare, modalitățile de soluționare a plângerilor și orice alte condiții contractuale aplicabile. Regulamentul prevede în mod expres obligația furnizorului de a comunica aceste informații înainte de încheierea contractului, astfel încât clientul să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

De asemenea, clienții finali au dreptul de a primi informații clare, transparente și ușor de înțeles cu privire la condițiile contractuale.

„În situația în care există dubii cu privire la scopul documentelor prezentate sau la identitatea reprezentantului, recomandarea noastră este ca aceștia să solicite un exemplar al documentelor pentru analiză și să contacteze direct furnizorul prin canalele oficiale de comunicare pentru confirmarea informațiilor primite”, mai spun reprezentanții autorității.

Contractele de prestări servicii nu sunt reglementate de ANRE

ANRE are atribuții doar în ceea ce privește contractele de furnizare electricitate sau gaze și nu reglementează contractele de servicii suplimentare.

În ceea ce privește numărul reclamațiilor primite cu privire la contracte de servicii suplimentare semnate de consumatori care ulterior au susținut că au fost induși în eroare de către furnizori, ANRE spune că a înregistrat mai multe reclamații, însă nu deține o situație separată cu numărul acestora.

Oficialii autorității au mai precizat că, în cazul în care se constată că furnizorul a apelat la practici comerciale sau înșelătoare în relația cu clienții, acesta riscă o amendă între 20.000 și 400.000 de lei în baza Legii energiei, iar fapta poate deveni contravenție și în baza legislației privind protecția consumatorilor, unde amenda este aplicată de ANPC.

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