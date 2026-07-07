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Actualitate

Cum au fost păcăliți mai mulți clienți PPC de un partener al firmei. „E strigător la cer. Probabil îi targetează după CNP. O să trezească cu factura mai mare”. Iar cei care nu și-au dat seama de truc sunt buni de plată

Florentina Cernat
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Mai mulți bucureștenii s-au trezit la ușă cu agenți de vânzări care s-au recomandat ca fiind angajați ai furnizorului de energie PPC. Pe motiv că le expiră contractele la curent, aceștia i-au convins pe oameni să semneze contracte suplimentare.

  • În realitate, e vorba de angajați ai unei firme partenere a PPC. O recunoaște chiar compania de electricitate.
  • După ce Hotnews a semnat cazul companiei de electricitate, aceasta a luat măsuri.
  • Însă contractele semnate de oameni rămân în vigoare, ceea ce înseamnă că oamenii sunt buni de plată, dacă nu sună la call-center-ul PPC.
  • La solicitarea HotNews, oficialii ANRE au explicat ce pot face consumatorii care consideră că au fost păcăliți.
  • Cazul ne-a fost semnalat de un cititor pe adresa pont@hotnews.ro

„M-a sunat ieri soacra mea să-mi spună că s-a trezit cu un agent PPC la ușă care i-a spus că i-a expirat contractul și trebuie să semneze o prelungire. Și a semnat, ca să nu rămână fără curent. Știind că nu asta e procedura normală, i-am zis să vină cu contractul la mine. Ce credeți? Sub pretextul că-i prelungește contractul de furnizare a energiei electrice, i-a băgat sub nas un contract de asistență, de 21 lei/lună, pe o perioadă de 24 de luni. Care e un serviciu suplimentar față de cel de energie. Deci escrocherie clară”, povestește Răzvan B., un cititor HotNews, într-un mail transmis către redacție la adresa pont@hotnews.ro.