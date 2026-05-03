Cum au învins șoferii nepalezi prețurile record de la pompă generate de criza petrolului

Pe fondul crizei energetice provocate de războiul din Orientul Mijlociu, tot mai mulți șoferi nepalezi optează pentru vehiculele electrice, transformând țara într-una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere din lume în ceea ce privește mașinile „verzi”, informează AFP.

În Kathmandu, la volanul microbuzului său electric de 18 locuri, Purushottam Adhikari a rămas impasibil în fața crizei actuale, pe care o consideră chiar o ocazie de a câștiga mai mulți bani.

„Activitatea mea nu este afectată. Dimpotrivă, tot mai mulți oameni se îndreaptă spre vehiculele electrice”, a exclamat șoferul de 48 de ani, care parcurge zilnic aproximativ 300 de kilometri pe drumurile țării.

Susținut de creșterea producției de energie hidroelectrică, generată de apele râurilor din Himalaya, Nepalul este a doua țară din lume care trece cel mai rapid la vehiculele cu propulsie electrică.

În 2024-2025, această țară himalayană cu 30 de milioane de locuitori a importat aproximativ 13.500 de vehicule electrice, adică de două ori mai multe decât vehiculele cu motor termic.

Ca termen de comparație, acum zece ani, au fost importate doar 7 vehicule electrice, conform cifrelor furnizate de guvern.

De la sfârșitul lunii februarie, prețul produselor petroliere în Nepal aproape s-a dublat, ducând la o creștere a costurilor de transport.

„O încărcare completă mă costă 8 dolari (6,80 euro), față de peste 66 de dolari (56,30 euro) pentru un vehicul diesel”, a subliniat Adhikari, care nu și-a majorat prețurile de la ofensiva Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului, de acum două luni.

Creșterea numărului de stații de încărcare pe arterele principale a facilitat deplasările pe distanțe lungi cu vehicule electrice și încurajează șoferii și pasagerii să facă pasul.

Susmita Bishowkarma, în vârstă de 20 de ani, a optat pentru acest mod de transport deoarece este mai „ecologic”.

În plus, „este confortabil și relativ ieftin”, a mărturisit ea pentru AFP, urcându-se în microbuzul Joylong A6, fabricat în China, al lui Adhikari.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Bangladeshul și Pakistanul, situate în apropierea Nepalului, se confruntă cu grave probleme de aprovizionare.

În ambele țări, șoferii așteaptă uneori ore întregi la benzinării pentru a-și face plinul. Nepalul, care își importă integral produsele petroliere, a evitat până acum penuria.

„Unul dintre principalele motive este creșterea numărului vehiculelor electrice pe drumurile nepaleze”, a explicat pentru AFP Govind Raj Pokharel, expert în energii alternative.