Cum au obținut 460.000 de euro în plus sute de români nemulțumiți de despăgubirile primite de la companiile de asigurări

Românii nemulțumiți de despăgubirile primite de la companiile de asigurare în urma unor evenimente precum accidente rutiere în care au fost implicați au o cale mai puțin cunoscută înainte de a ajunge în instanță.

Este o procedură de conciliere de care se ocupă o entitate din ASF, intitulată Sal-Fin.

În acest an, 184 de oameni au primit în plus o sumă totală de aproximativ 460.000 de euro, ca daune, după ce au apelat la acest mecanism.

Care e suma maximă obținută în acest an de un român prin conciliere.

Record de cereri și bani obținuți prin conciliere

Sal-Fin este o structură din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) căreia i se pot adresa, înainte de a ajunge în instanță, românii implicați în accidente rutiere ți nemulțumiți de despăgubirile primite de la companiile de asigurări. Tot la Sal-Fin apelează și alte persoane care au litigii cu firmele de pe piețele de asigurări, bursă și pensii private.

Datele furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), la solicitarea HotNews, arată că de la 1 ianuarie 2026 și până în 20 mai entitatea care se ocupă cu soluționarea litigiilor, până la pasul în instanță, a primit de peste două ori mai multe cereri față de aceeași perioadă a anului trecut. Au fost 698 de solicitări, față de 339 în aceeași perioadă a anului trecut.

Au fost acceptate însă doar jumătate. Mai exact, 348 de cereri, din care au fost finalizate 184, restul fiind încă în analiză, spune instituția.

Valoarea sumelor obținute după conciliere de către cei 184 de oameni cărora le-a fost aprobată această procedură în conflictele cu firmele de asigurări a fost de aproximativ 2,3 milioane de lei, adică 460.000 de euro.

Sumele obținute sunt, de asemenea, la un nivel record, de aproape două ori mai mari decât banii obținuți de păgubiți în tot anul 2025, când sumele au depășit 1,2 milioane de lei (aproximativ. 240.000 de euro). ASF spune însă că nu are și o evidență a celor care au și primit acești bani de la companiile de asigurări.

Nu toți românii care apelează la această procedură cer însă bani – de exemplu, unii dintre ei vor aducerea mașinii la starea dinaintea accidentului.

Top cele mai mari sume obținute prin conciliere de români implicați în accidente

ASF a prezentat, la solicitarea HotNews, și câteva detalii din șase cazuri în care au fost obținute cele mai mari sume în urma concilierii, cu mențiunea că nu poate oferi nume din dosarele/cazurile descrise. Este important de știut că în cazul procedurilor de impunere a unei soluții deciziile consiliatorilor pot fi atacate în instanță.

Cea mai mare sumă obținută în acest an după conciliere a fost 321.700 lei, adică peste 64.000 de euro. Banii au fost obținuți de un român rănit în urma unui accident rutier produs în mai 2025. Suma reprezintă diferența de despăgubire pentru daune morale pentru traume fizice, după ce compania de asigurări a diminuat suma cerută ca daune morale de către victima accidentului. Procedura de conciliere în acest caz a durat aproximativ 60 de zile. Hotărârea a fost contestată în instanță.

A doua cea mai mare sumă obținută ca urmare a unei proceduri de conciliere în acest an a fost 259.200 de lei, adică aproape 52.000 de euro. Și în acest caz este vorba despre daune morale pentru o victimă a unui accident rutier produs în decembrie 2025. Banii au fost obținuți tot după ce compania de asigurări micșorase valoarea daunelor morale cerute de către victima accidentului de circulație. Procedura de conciliere în acest caz a durat aproximativ 26 de zile, iar hotărârea nu a fost contestată în instanță.

A treia cea mai mare sumă obținută ca urmare a unei proceduri de conciliere în 2026 a fost 158.550 lei, adică peste 31.700 de euro. Banii au fost dați unei românce rănite într-un accident rutier, ca pasageră într-o mașină. Accidentul s-a produs în aprilie 2025. Procedura de conciliere în acest caz a durat aproximativ 60 de zile, iar hotărârea a fost contestată în instanță.

A patra cea mai mare sumă a fost 112.080 lei, adică aproximativ 22.400 de euro, pentru victima unui accident rutier produs tot în 2025. Banii au fost dați ca daune morale și daune materiale, după ce compania diminuase valoarea cerută de victimă. Procedura de conciliere în acest caz a durat aproximativ 67 de zile, iar hotărârea a fost contestată în instanță.

A cincea cea mai mare sumă obținută ca urmare a unei proceduri de conciliere în anul în curs a fost 88.200 lei, adică aproximativ 17.600 de euro, reprezentând daune morale pentru vătămarea corporală suferită ca urmare a unui accident rutier. Consumatorul a solicitat suma de 266.400, comerciantul achita suma de 90.000, iar in urma concilierii se stabileste ca suma corecta ce trebuie achitata de către comerciant, sa fie o diferenta de 88.200.Procedura de conciliere în acest caz a durat aproximativ 58 de zile. Hotărârea nu a fost contestată în instanță instanță până la data prezentei.

A șasea cea mai mare sumă a fost 76.950 lei, adică aproximativ 15.300 de euro, daune morale pentru o persoană rănită într-un accident rutier. Procedura de conciliere în acest caz a durat aproximativ 56 de zile, iar hotărârea nu a fost contestată în instanță instanță.

Topul companiilor de asigurări cu cele mai multe cereri și sume acordate

ASF a trimis, la solicitarea HotNews, și situația companiilor cu cele mai multe cereri de conciliere finalizate și sumele obținute de români în urma procedurilor de conciliere.

Compania cu cele mai multe – 85 – astfel de cereri finalizate până la data de 20 mai 2026 fost Allianz Țiriac Asigurări. În dreptul acestei companii este și cea mai mare sumă acordate în urma concilierii – 1,48 milioane de lei. Pe locurile următoare se află Groupama, Grawe, Omniasig și Asirom.

În privința sumelor acordate, ASF subliniază că unele pot fi contestate în instanță și că nu are o situație defalcată în acest sens.

Instituția explică ce hotărâri de impunere ale Sal-Fin sunt contestate în instanță.

Cele două proceduri de soluționare alternativă a litigiilor

Procedura de soluționare prin propunerea unei soluții (PPS), cu o perioadă medie de desfășurare de 30 de zile, presupune rezolvarea unui litigiu cu implicarea unui „conciliator” al SAL-Fin, entitatea din ASF. Litigiul este rezolvat „ca urmare a propunerilor făcute de acesta, a sugestiilor și concesiilor la care părțile se înțeleg”;

Procedura soluționării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluții (PIS), cu o perioadă medie de desfășurare de 55 de zile, presupune pronunțarea unei hotărâri de impunere, care, dacă nu este atacată în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării, constituie de drept titlu executoriu.

SAL-Fin – entitatea de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar – funcționează în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și este condusă de un „colegiu de coordonare” format din 5 membri, numiți prin decizie a Consiliului ASF. Este vorba despre doi reprezentanți ai ASF, un reprezentant al ANPC, un reprezentant al asociațiilor de protecție a consumatorului și unul al pieței financiare non-bancare. Membrii Colegiului sunt numiți de către Consiliul ASF pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.

Există un „registru al conciliatorilor”, care cuprinde 20 de conciliatori. Dintre aceștia, 16 sunt pe segmentul de asigurare-reasigurare, 3 pe segmentul pieței de capital și 3 pe segmentul pensii private.