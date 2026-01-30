Cum au plănuit trei copii din Târgu Mureș să ucidă un taximetrist pentru a-i fura mașina și banii. Detalii oferite de procurori

Trei băieţi, de 13, 15 şi 16 ani, sunt acuzați că au pus la cale un plan pentru a ucide un șofer de taxi pentru a-i fura mașina, în Tâgu Mureș. Potrivit procurorilor, chiar copilul de 13 ani l-a atacat cu cuțitul pe bărbat în zona feței. Adolescenții de 15 și 16 ani au fost arestați, în timp ce băiatul de 13 ani nu poate răspunde penal.

Cazul vine după crima din Cenei, când doi adolescenți de 15 ani au fost arestați preventiv după ce, alături de un minor de 13 ani, care nu poate răspunde penal, au ucis, incendiat și îngropat un băiat de 15 ani. Cazul a stârnit revolte în sate din Timiș și a șocat opinia publică prin violența sa.

Cazul a avut loc pe 28 ianuarie, când cei trei băieți au urcat într-un taxi în cartierul Unirii din Târgu Mureș, cerând să fie transportați în localitatea Porumbeni.

„În jurul orei 06:00, inculpații minori C. M. (16 ani), B. G. (15 ani) și martorul minor L. I. (13 ani) în baza unei înțelegeri prealabile de a ucide un taximetrist, cu scopul de a-i sustrage autoturismul și sumele de bani deținute, au identificat un șofer asupra căruia să pună în aplicare planul elaborat și au urcat în autoturismul taxi al acestuia de pe raza cartierului Unirii din mun. Târgu-Mureș, solicitând să fie transportați în localitatea Porumbeni”, a transmis joi Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, într-un comunicat.

Într-o zonă izolată, fără case în jur, minorii i-au cerut șoferului să oprească, iar atunci, băiatul de 13 ani a scos un cuțit și l-a lovit în faţă.

„După ieșirea din satul Voiniceni, în direcția satului Porumbeni, într-o zonă arabilă, fără imobile, cei trei i-au solicitat persoanei vătămate să oprească autoturismul, iar după ce au coborât din acesta, martorul minor L.I a lovit cu un cuțit persoana vătămată în zona feței”, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș.

Șoferul de taxi a suferit rănit care au necesitat pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale.

Tribunalul Mureș a emis mandate de arestare preventivă pe 30 de zile pentru cei doi minori de 15 și 16 ani, în timp ce băiatul de 13 ani nu răspunde penal pentru faptele comise.

Minorii de 15 și 16 ani sunt acuzați „de complicitate în forma participației improprii la tentativă la omor calificat”.