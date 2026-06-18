Cum au pornit un fizician și o echipă de chirurgi italieni o revoluție în sistemul medical românesc care a dus la salvarea a 2.000 de copii

În curând, România ar putea avea la București, la spitalul „Marie Curie”, cel mai mare centru de cardiochirurgie pediatrică din Europa de Est, unde ar putea fi operați anual până la 500 de copii cu afecțiuni cardiace grave. La mulți ani de la Revoluție, astfel de operații nu se puteau face în spital, care nu mai avea nici măcar o secție de cardiologie. Până în momentul în care cineva a decis să facă ceva. Povestea poate fi citită în ediția de vineri, 19 iunie, a newsletter-ului „Partea Bună”, la care vă puteți abona mai jos.

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Astăzi, printre învățătoarele care sărbătoresc sfârșitul anului școlar alături de elevii lor se află și o tânără în vârstă de 24 de ani din București, pe nume Diana Iancu. Și-a dorit să le predea copiilor de când se știe, însă visul ei ar fi putut să nu devină niciodată realitate fără o intervenție chirurgicală realizată într-un spital de stat în care o astfel de operație păruse până atunci imposibilă.

Diana Iancu. Foto: Asociația „Inima Copiilor”/ Dana Sacalov

În septembrie 2013, Diana Iancu devenea unul dintre primii cinci copii operați pe inimă la Spitalul „Marie Curie”, din București, în secția de cardiochirurgie pediatrică deschisă atunci la inițiativa și cu sprijinul Asociației „Inima Copiilor”.

„Îmi amintesc că eram cinci fete – o Marie, două Andree și două Diane”, povestește învățătoarea. Maria fusese primul copil operat aici de o echipă de medici italieni veniți la București pentru a-i ajuta pe chirurgii români să se specializeze, Diana al cincilea.

Am întâlnit-o pe Diana Iancu săptămâna aceasta la Spitalul „Marie Curie”, unde Asociația „Inima Copiilor” a construit, cu ajutorul unei companii și al donațiilor prin SMS făcute de mii de români, o nouă secție de cardiochirurgie pediatrică cu 17 locuri, destinată îngrijirii copiilor înainte și după intervenția chirurgicală.

Imagine din noua secție. Foto: Asociația „Inima Copiilor”/ Dana Sacalov

Alături de modernizarea și dublarea capacității blocului operator, de la una la două săli de intervenții, aceasta este o parte a unui proiect mai amplu, în valoare de peste două milioane de euro, care va continua cu extinderea Secției de terapie intensivă cardiacă de la 6 la 15 locuri.

Această extindere va permite tratarea inclusiv a copiilor cu malformații cardiace foarte complexe, care necesită perioade mai lungi de îngrijire post-operatorie în ATI. În paralel, va fi amenajat şi un nou spațiu dedicat Cardiologiei, în proximitatea celorlalte secții pentru copii cu afecțiuni cardiace, pentru a îmbunătăți condițiile de tratament şi a facilita activitatea echipelor medicale.

Imagine din timpul unei operații pe cord. Foto: Asociația „Inima Copiilor”

După finalizarea tuturor lucrărilor, secția de la Marie Curie „va fi, probabil”, spune Alex Popa, fondatorul „Asociației Inima Copiilor” „cea mai mare din Europa de Est, cu dotări care ar permite operarea a peste 500 de copii, față de 300 astăzi”.

Însă lucrurile ar fi putut sta diferit dacă Alex Popa, de profesie fizician, nu ar fi avut de rezolvat, la un moment dat, o problemă vitală la propriu. I s-au alăturat mai întâi o mână se specialiști străini, mai apoi o mână de medici români, apoi mii de oameni.

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