Cum au reacționat conservatorii cancelarului german, marii pierzători ai alegerilor din Saxonia-Anhalt: „Oamenii au transmis un semnal” / „Nu vom lucra cu radicali”

Uniunea Creștin Democrată (CDU), care conduce guvernul landului Saxonia-Anhalt din 2002, a pierdut alegerile de duminică, care au culminat cu o victorie istorică a extremei drepte.

AfD a obținut 44,5% din voturi, conform sondajelor la ieșirea de la urne realizate de postul de televiziune ARD, în creștere de la 20,8%, în 2021. În schimb, CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, a scăzut la 18,5%, de la 37,1% în 2021.

„Asta este democrația, oamenii au transmis un semnal”, a declarat premierul din Saxonia-Anhalt și candidatul CDU pentru un nou mandat, Sven Schulze, după afișarea rezultatelor exit-poll, potrivit Deutsche Welle.

El a felicitat AfD pentru victorie și a spus că acum depinde de CDU modul în care va gestiona rezultatul.

Schulze spune că această campanie a fost excepțional de dură.

„Nu am mai experimentat o astfel de campanie electorală în cei 25 de ani de politică”, a adăugat principalul candidat al CDU în landul estic.

CDU exclude o colaborare cu AfD

Secretarul general al CDU, Franziska Hoppermann, a exclus orice fel de cooperare cu AfD.

„Nu vom lucra cu radicali, mai ales cu radicali de dreapta”, a declarat ea pentru postul de televiziune de stat german.

De asemenea, a respins speculațiile conform cărora acest rezultat ar afecta viitorul cancelarului Germaniei și al liderului CDU, Friedrich Merz.

„Nu, nu va exista nicio discuție”, a spus ea.

În schimb, ministrul Cancelariei, Nina Warken, o aliată apropiată a lui Merz, a descris deznodământul alegerilor ca pe un „punct de cotitură” pentru CDU și un „rezultat foarte, foarte dificil”. Ea a declarat că reformele inițiate de coaliția aflată la guvernare la nivel federal nu și-au făcut încă pe deplin efectul.