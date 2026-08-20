Regimul de la Kiev este eterogen și mulți încearcă să „pescuiască în ape tulburi”, a reacționat Kremlinul după ce Mihailo Fedorov, popularul ministru demis de Zelenski, a cerut alegeri în Ucraina într-un demers fără precedent la Kiev, relatează agenția de stat rusă Tass.

Solicitarea fostului ministru al Apărării de alegeri în plin război reprezintă cea mai mare provocare internă cu care s-a confruntat președintele Volodimir Zelenski de la începutul războiului în 2022.

„Regimul de la Kiev și această arenă cvasi-politică a regimului de la Kiev sunt extrem de eterogene. Observăm că mulți dintre cei de acolo încearcă, în mod firesc, să profite de situația tulbure, unii încercând să invoce democrația și normele democratice, în timp ce alții nici măcar nu încearcă”, a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a afirmat , de asemenea, că președintele rus Vladimir Putin își exprimase deja opinia cu privire la alegerile din Ucraina.„Dar, din punct de vedere juridic, situația este exact așa cum a afirmat în repetate rânduri președintele Putin.”

Președintele rus a cerut în repetate rânduri alegeri în Ucraina și l-a acuzat pe Zelenski că este ilegitim pentru că și-a depășit mandatul de 5 ani ca președinte câștigat în 2019. Ucraina nu a organizat noi alegeri pentru că legea marțială decretată după ce Rusia a atacat-o interzice organizarea de alegeri pe timp de război.

Ce a solicitat Mihailo Fedorov

Într-un mesaj video postat marți seară pe YouTube, Fedorov a reclamat că Ucraina se confruntă cu „o criză sistemică a guvernării” și are nevoie de alegeri, prima solicitare de acest gen care vine de la o figură politică importantă.

„Democrația nu poate fi ținută ostatică de Rusia”, a declarat Fedorov. „Trebuie să găsim un mecanism legal, sigur și realist care va permite Ucrainei să își reînnoiască procesul democratic complet chiar și în condițiile unui război lung”, a adăugat fostul ministru al apărării.

„Vechiul sistem trăiește prea des după propriile reguli. Se protejează singur. Se teme de schimbare”, a mai spus el.

Fără a da nume, Fedorov a criticat corupția din rândul oficialilor, despre care a spus că a afectat efortul de război al Ucrainei. Fostul ministru declara recent că este de părere că reforma sa privind procedurile de achiziții publice ale Ministerului apărării, responsabil pentru achiziționarea de echipamente în valoare de miliarde de dolari, a contribuit la demiterea sa.

Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost multă vreme un aliat al președintelui Zelenski, însă a fost demis în iulie, la doar șase luni de la numire, în ciuda susținerii publice de care se bucura. Înlăturarea lui din funcție a produs proteste de stradă în Ucraina.